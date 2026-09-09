«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди

·93·Спорт
«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди

«Реал Мадрид» Чемпионлар лигаси 2026/27 йилги мавсум лигасидаги илк учрашувини «Интер» устидан ғалаба билан бошлади. Мадриддаги «Сантяго Бернабеу» стадионида ўтган баҳсда мезбонлар 2:1 ҳисобида устун келди.

Учрашувда ҳисоб 14-дақиқада очилди. Килиан Мбаппе «Реал Мадрид»ни олдинга олиб чиқди. 23-дақиқада Федерико Вальверде мезбонларнинг иккинчи голини урди.

«Интер» иккинчи бўлимда ҳисобни қисқартиришга эришди. 77-дақиқада Карлос Аугусто италияликлар номидан гол урди. Бироқ қолган вақтда «Интер» яна бир марта дарвозани ишғол қила олмади ва учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.

Статистикада «Интер» тўп назорати бўйича устунлик қилди. Миланликлар тўпнинг 59 фоизига эгалик қилган бўлса, «Реал Мадрид»да бу кўрсаткич 41 фоизни ташкил этди.

Зарбалар бўйича ҳам меҳмонлар устун бўлди: «Интер» 15 марта зарба берди, «Реал Мадрид» эса 9 марта. Дарвоза томон аниқ зарбаларда эса мезбонлар 6:5 ҳисобида устунлик қилди.

«Интер» 565 та пас амалга ошириб, уларнинг 95 фоизини аниқ етказди. «Реал Мадрид» 362 та пас берган ва паслар аниқлиги 87 фоизни ташкил этган.

Учрашувда «Реал Мадрид» 12 марта қоида бузди ва 1 та сариқ карточка олди. «Интер» футболчилари 10 марта фол ишлатиб, 3 та сариқ карточка кўрди. Бурчак зарбалари бўйича меҳмонлар 11:4 ҳисобида устун бўлди.

Шу тариқа «Реал Мадрид» Чемпионлар лигаси лигасидаги дастлабки уч очкосини қўлга киритди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Кеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди