“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди

·4·Спорт
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди

Ўзбекистон Суперлигаси 20-турининг марказий баҳсида Қаршининг «Насаф» клуби ўз майдонида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасини қабул қилиб, 6:2 ҳисобидаги фантастик ғалабани расмийлаштирди. Бундай йирик ва кутилмаган натижа мухлислар ҳамда мутахассислар учун ҳақиқий сенсацияга айланди. Учрашувдан сўнг «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, қарши ҳужум тактикаси, «Нефтчи»нинг қўл келган хатоси, футболчиларнинг жароҳатлари ҳамда клубдаги молиявий вазият ҳақида тўлиқ тўхталиб ўтди.

«Бизга ҳужумкор рақиб маъқул»: Иккинчи рақамли ўйин қандай самара берди?

Рўзиқул Бердиев шогирдларининг очиқ футболдан қандай усталик билан фойдаланганини тактик жиҳатдан тушунтириб берди:

  • Эрта голлар ва енгиллик: «Узоқ кутилган муҳим ғалаба билан барча мухлисларимизни табриклайман. Чемпионга қарши йирик ҳисобда ютиш жуда ёқимли. Баҳс бошиданоқ ҳужумдаги режаларимиз иш бергани бизга катта енгиллик ва устунлик яратиб берди»;

  • Қарши ҳужум ва стандартлар уйғунлиги: «Биз бугун иккинчи рақам бўлиб ҳаракат қилдик, аммо қарши ҳужумларда ва стандарт вазиятларда жуда хавфли ўйнадик. Бу ғалабамизнинг бош омили бўлди»;

  • Очиқ футбол — “Насаф” учун қулайлик: «Қаршига келиб чуқур ҳимояланадиган, автопарк қўядиган жамоаларга қарши жуда қийналамиз. “Нефтчи”дек очиқ футбол ўйнайдиган жамоалар биз учун бўш ҳудудлар қолдиради. Футболчиларимиз тезкор ва бундай бўшлиқлардан фойдаланишга мослашган. Рақиб бизга қарши қанчалик очиқ ўйнаса, бу бизга шунчалик қулайлик туғдиради».

Таркибдаги йўқотишлар ва легионернинг мослашиши

Мутахассис ўйин давомида амалга оширилган мажбурий ўзгаришлар ва таркиб рақобати ҳақида маълумот берди:

  • Шала ва Муроднинг ҳолати: «Ўйинларимиз ҳар 4-5 кунда бўлаётгани сабабли чарчоқ сезилди. Шала тинимсиз ўйнаётгани боис бироз толиқди ва енгил жароҳат олди. Шунингдек, Мурод ҳам майда жароҳат сабабли алмаштирилди. Умид қиламанки, жиддий нарса эмас»;

  • Грузиялик футболчида вазн муаммоси борми?: «Унда ортиқча вазн йўқ, шунчаки жамоага мослашиш жараёни бироз чўзилмоқда. У Аббос Ғуломов билан бир позицияда рақобатлашяпти. Сўнгги баҳсларда Аббос аъло даражада ўйин кўрсатаётгани боис айнан у асосий таркибдан жой олмоқда».

Ғалаба руҳияти ва раҳбарият: Қарздорлик масаласи ҳал этилмоқда

Жамоанинг ички руҳий кайфияти ва раҳбарият кўмаги ғалабада ҳал қилувчи ўрин тутаётгани қайд этилди:

  • Ечиниш хонасидаги чақириқ эмас, машғулотдаги иш: «Руҳий тайёргарлик фақат ечиниш хонасидаги бир-икки оғиз гап билан ҳал бўлмайди. Бу жараён ҳафталик машғулотлардан бошланади. Йигитларнинг амалдаги чемпионни йиқитиш иштиёқи ниҳоятда кучли эди ва улар бор кучларини майдонга ташлашди»;

  • Клубдаги ўзгаришлар ва ҳокимлик кўмаги: Клуб президенти алмашгани ҳақидаги саволга мураббий аниқлик киритди: «Алишер Қодиров йил бошидан буён клуб президенти бўлиб ишламоқда. Вилоят ҳокими ва барча мутасадди раҳбарлар жамоанинг барча муаммоларига ечим топмоқда. Клуб олдидаги барча қарздорлик масалалари босқичма-босқич ёпилмоқда. Раҳбарият кайфиятни кўтариш учун бор имкониятини ишга солмоқда».

Сизнингча, Рўзиқул Бердиев жамоаси «Нефтчи»ни 6:2 ҳисобида яксон қилиб, чемпионлик пойгасини қайтадан жонлантирдими? Амалдаги чемпион очиқ футбол танлаб катта хатога йўл қўйдими ёки «Насаф»нинг бугунги тактикаси чиндан ҳам мукаммалмиди? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 13:49GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиБугун, 11:58Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)