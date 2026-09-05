“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Ўзбекистон Суперлигаси 20-турининг марказий баҳсида Қаршининг «Насаф» клуби ўз майдонида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасини қабул қилиб, 6:2 ҳисобидаги фантастик ғалабани расмийлаштирди. Бундай йирик ва кутилмаган натижа мухлислар ҳамда мутахассислар учун ҳақиқий сенсацияга айланди. Учрашувдан сўнг «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, қарши ҳужум тактикаси, «Нефтчи»нинг қўл келган хатоси, футболчиларнинг жароҳатлари ҳамда клубдаги молиявий вазият ҳақида тўлиқ тўхталиб ўтди.
«Бизга ҳужумкор рақиб маъқул»: Иккинчи рақамли ўйин қандай самара берди?
Рўзиқул Бердиев шогирдларининг очиқ футболдан қандай усталик билан фойдаланганини тактик жиҳатдан тушунтириб берди:
Эрта голлар ва енгиллик: «Узоқ кутилган муҳим ғалаба билан барча мухлисларимизни табриклайман. Чемпионга қарши йирик ҳисобда ютиш жуда ёқимли. Баҳс бошиданоқ ҳужумдаги режаларимиз иш бергани бизга катта енгиллик ва устунлик яратиб берди»;
Қарши ҳужум ва стандартлар уйғунлиги: «Биз бугун иккинчи рақам бўлиб ҳаракат қилдик, аммо қарши ҳужумларда ва стандарт вазиятларда жуда хавфли ўйнадик. Бу ғалабамизнинг бош омили бўлди»;
Очиқ футбол — “Насаф” учун қулайлик: «Қаршига келиб чуқур ҳимояланадиган, автопарк қўядиган жамоаларга қарши жуда қийналамиз. “Нефтчи”дек очиқ футбол ўйнайдиган жамоалар биз учун бўш ҳудудлар қолдиради. Футболчиларимиз тезкор ва бундай бўшлиқлардан фойдаланишга мослашган. Рақиб бизга қарши қанчалик очиқ ўйнаса, бу бизга шунчалик қулайлик туғдиради».
Таркибдаги йўқотишлар ва легионернинг мослашиши
Мутахассис ўйин давомида амалга оширилган мажбурий ўзгаришлар ва таркиб рақобати ҳақида маълумот берди:
Шала ва Муроднинг ҳолати: «Ўйинларимиз ҳар 4-5 кунда бўлаётгани сабабли чарчоқ сезилди. Шала тинимсиз ўйнаётгани боис бироз толиқди ва енгил жароҳат олди. Шунингдек, Мурод ҳам майда жароҳат сабабли алмаштирилди. Умид қиламанки, жиддий нарса эмас»;
Грузиялик футболчида вазн муаммоси борми?: «Унда ортиқча вазн йўқ, шунчаки жамоага мослашиш жараёни бироз чўзилмоқда. У Аббос Ғуломов билан бир позицияда рақобатлашяпти. Сўнгги баҳсларда Аббос аъло даражада ўйин кўрсатаётгани боис айнан у асосий таркибдан жой олмоқда».
Ғалаба руҳияти ва раҳбарият: Қарздорлик масаласи ҳал этилмоқда
Жамоанинг ички руҳий кайфияти ва раҳбарият кўмаги ғалабада ҳал қилувчи ўрин тутаётгани қайд этилди:
Ечиниш хонасидаги чақириқ эмас, машғулотдаги иш: «Руҳий тайёргарлик фақат ечиниш хонасидаги бир-икки оғиз гап билан ҳал бўлмайди. Бу жараён ҳафталик машғулотлардан бошланади. Йигитларнинг амалдаги чемпионни йиқитиш иштиёқи ниҳоятда кучли эди ва улар бор кучларини майдонга ташлашди»;
Клубдаги ўзгаришлар ва ҳокимлик кўмаги: Клуб президенти алмашгани ҳақидаги саволга мураббий аниқлик киритди: «Алишер Қодиров йил бошидан буён клуб президенти бўлиб ишламоқда. Вилоят ҳокими ва барча мутасадди раҳбарлар жамоанинг барча муаммоларига ечим топмоқда. Клуб олдидаги барча қарздорлик масалалари босқичма-босқич ёпилмоқда. Раҳбарият кайфиятни кўтариш учун бор имкониятини ишга солмоқда».
Сизнингча, Рўзиқул Бердиев жамоаси «Нефтчи»ни 6:2 ҳисобида яксон қилиб, чемпионлик пойгасини қайтадан жонлантирдими? Амалдаги чемпион очиқ футбол танлаб катта хатога йўл қўйдими ёки «Насаф»нинг бугунги тактикаси чиндан ҳам мукаммалмиди? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…