Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди

·11·Спорт
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди

Бир неча ҳафта давомида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олиш устида бош қотирган «Трабзонспор» клуби ушбу режадан расман чекинишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Туркия матбуотининг нуфузли манбаси ҳисобланган haber61.net нашри хабар тарқатди.

«Трабзонспор» бош мураббийи Фотиҳ Текке ўзбек тўпурарини ўз жамоасида кўришни жуда истаган ва «Элдор Шомуродов менинг ўйин стратегиямга жуда яхши мос тушади», дея очиқ баёнот берган эди. Бироқ молиявий талаблар трансферга тўсиқ бўлди.

15-20 миллион евро ва таклиф этилган 2 та футболчи

«Трабзонспор» раҳбарияти Истанбул клуби билан музокараларда турли вариантларни таклиф қилди:

  • «Башакшеҳир»нинг нархи: Истанбул жамоаси Туркия Суперлигасининг амалдаги тўпурари сифатида порлаётган 31 ёшли ҳужумчини 15-20 миллион евро атрофида баҳолади;

  • «Трабзонспор»нинг таклифи: Трабзонликлар мазкур нархни тушириш мақсадида трансфер савдосига туркиялик ҳужумчи Умут Найир ёки франциялик таянч ярим ҳимоячи Батиста Мендини қўшиб бериш ҳамда устига 5 миллион евро нақд пул тўлашни таклиф қилди.

Молиявий чеклов ва музокараларнинг барбод бўлиши

Трансфер мулоқотлари давомида Истанбул клуби талаб қилган трансфер тўлови ва Шомуродовнинг шахсий маош бўйича талаблари «Трабзонспор» раҳбарияти учун ҳаддан ташқари юқори деб топилди:

  • Интизом ва қарор: Молиявий барқарорлик ва бюджет чегараларини бузишни истамаган «Трабзонспор» трансфер бўйича кейинги қадамларни тўхтатишга ва музокараларни якунлашга қарор қилди;

  • Нури Шаҳиннинг муҳим қуроли: Туркиялик экспертлар Элдор Шомуродовнинг Нури Шаҳин бошқарувидаги жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини аввалдан таъкидлаб келаётганди. Клуб раҳбарияти лиганинг энг ёрқин юлдузини рақобатчиларга арзонга қўйиб юборишни истамади.

Янги мавсумдаги даҳшатли старт

Элдор Шомуродов майдондаги ўйини билан ўз нархини тўлиқ оқламоқда:

  • 2 ўйинда 2 та гол: Ўзбек форварди Туркия чемпионатининг янги мавсумидаги дастлабки 2 та учрашувидаёқ рақиблар дарвозасига 2 та тўп киритиб, бу мавсумда ҳам «Башакшеҳир»нинг асосий етакчиси эканини яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Бугун, 06:145 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?Бугун, 05:52«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!Бугун, 05:48Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 02:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)