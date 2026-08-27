Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Бир неча ҳафта давомида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олиш устида бош қотирган «Трабзонспор» клуби ушбу режадан расман чекинишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Туркия матбуотининг нуфузли манбаси ҳисобланган haber61.net нашри хабар тарқатди.
«Трабзонспор» бош мураббийи Фотиҳ Текке ўзбек тўпурарини ўз жамоасида кўришни жуда истаган ва «Элдор Шомуродов менинг ўйин стратегиямга жуда яхши мос тушади», дея очиқ баёнот берган эди. Бироқ молиявий талаблар трансферга тўсиқ бўлди.
15-20 миллион евро ва таклиф этилган 2 та футболчи
«Трабзонспор» раҳбарияти Истанбул клуби билан музокараларда турли вариантларни таклиф қилди:
«Башакшеҳир»нинг нархи: Истанбул жамоаси Туркия Суперлигасининг амалдаги тўпурари сифатида порлаётган 31 ёшли ҳужумчини 15-20 миллион евро атрофида баҳолади;
«Трабзонспор»нинг таклифи: Трабзонликлар мазкур нархни тушириш мақсадида трансфер савдосига туркиялик ҳужумчи Умут Найир ёки франциялик таянч ярим ҳимоячи Батиста Мендини қўшиб бериш ҳамда устига 5 миллион евро нақд пул тўлашни таклиф қилди.
Молиявий чеклов ва музокараларнинг барбод бўлиши
Трансфер мулоқотлари давомида Истанбул клуби талаб қилган трансфер тўлови ва Шомуродовнинг шахсий маош бўйича талаблари «Трабзонспор» раҳбарияти учун ҳаддан ташқари юқори деб топилди:
Интизом ва қарор: Молиявий барқарорлик ва бюджет чегараларини бузишни истамаган «Трабзонспор» трансфер бўйича кейинги қадамларни тўхтатишга ва музокараларни якунлашга қарор қилди;
Нури Шаҳиннинг муҳим қуроли: Туркиялик экспертлар Элдор Шомуродовнинг Нури Шаҳин бошқарувидаги жамоа учун қанчалик муҳим фигура эканини аввалдан таъкидлаб келаётганди. Клуб раҳбарияти лиганинг энг ёрқин юлдузини рақобатчиларга арзонга қўйиб юборишни истамади.
Янги мавсумдаги даҳшатли старт
Элдор Шомуродов майдондаги ўйини билан ўз нархини тўлиқ оқламоқда:
2 ўйинда 2 та гол: Ўзбек форварди Туркия чемпионатининг янги мавсумидаги дастлабки 2 та учрашувидаёқ рақиблар дарвозасига 2 та тўп киритиб, бу мавсумда ҳам «Башакшеҳир»нинг асосий етакчиси эканини яна бир бор исботлади.
…