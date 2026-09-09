NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунлади

·17·Техно
NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунлади

NASA ташкилотининг экспериментал товушдан тез учувчи X-59 самолёти ўнинг синов дастури доирасида 25 та муваффақиятли парвозни амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур парвозлар давомида ҳаво кемасининг барқарорлиги, бошқарируви ва конструкция мустаҳкамлигига оид асосий илмий ҳисоб-китоблар тўлиқ тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Қуесст деб номланган кенг кўламли дастур ўзининг энг муҳим босқичига қадам қўймоқда. Мутахассислар энди самолёт анъанавий гувилловчи товуш зарбасини сезиларли даражада паст ва тинчроқ овозга алмаштира олишини амалда текшириб кўришади.

Техник кўрсаткичлар ва аэродинамик хусусиятлар

Синовларнинг бирида X-59 тахминан 14,9 километр баландликда 1,2 Max (соатига 1470 километр) тезликка эришди. Дастур доирасида ҳаво кемаси бундан олдинроқ 16,8 километр баландликда 1,4 Max (соатига 1715 километр) бўлган мақсадли тезлик кўрсаткичларига ҳам чиққан эди, бироқ ўша парвозлар аэродинамик хусусиятларни синашга қаратилганди.

Лойиҳа олдига янги тезлик рекордини ўрнатиш эмас, балки қуруқлик узра товушдан тез парвозларни амалга ошириш имкониятини яратиш вазифаси қўйилган. Самолётнинг узун ва тор бурни ҳамда ўзига хос аэродинамик шакли туфайли зарба тўлқинлари одатдаги тезюрар самолётлардагидан фарқли равишда бошқача тақсимланиши керак.

Натижада ер сиртидаги кузатувчилар учун қулоқни қоматга келтирувчи портлаш ўрнига фақатгина бўғиқ ва паст товуш эшитилиши таъминланади. Ўтказилган 25 та парвоз олинган реал маълумотларни самолёт қурилишидан олдин тайёрланган рақамли модел билан таққослаш имконини берди.

Келгуси босқич ва истиқболлар

NASA маълумотларига кўра, телеметрия кўрсаткичлари муҳандисларнинг дастлабки прогнозларини амалда тўлиқ тасдиқлади. Бошқарув тизими юқори юкламалар шароитида ҳам барқарор ишламоқда, аэродинамик кучлар белгиланган меъёрлар доирасида сақланмоқда ҳамда тебраниш ёки конструктив беқарорлик аломатлари аниқланмади.

Шунингдек, фюзеляж устида жойлашган ҳаво кириш қисми ҳам муваффақиятли синовдан ўтди. У ГE F414 ягона двигателига турли парвоз режимларида ҳамда маневрлар вақтида барқарор ҳаво оқимини етказиб беришни кафолатлайди.

Дастурнинг кейинги босқичи тўлақонли акустик текширувдан иборат бўлади. Ер юзида махсус датчиклар тармоғи ўрнатилади, осмонда эса махсус микрофонлар зарба тўлқинлари параметрларини ўлчаб, X-59 ростдан ҳам одатий гувиллаш ўрнига тинч овоз ҳосил қилаётганини аниқлайди.

Агар синовлар ижобий натижа берса, NASA АҚШнинг бир нечта аҳоли пунктлари узра парвозлар уюштириб, маҳаллий аҳолининг шовқин даражасига муносабатини ўрганади. Тўпланган маълумотлар авиация регуляторларига тақдим этилиб, қуруқлик устидан фуқаролик мақсадидаги товушдан тез парвоз қилиш тақиқини қайта кўриб чиқиш учун асос бўлиши мумкин.

NASAX-59АвиасияТехнологияФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияКеча, 22:29Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиКеча, 19:21Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяКеча, 18:56Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди