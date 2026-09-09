«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!
Европа Чемпионлар лигаси доирасида Мадриднинг «Реал» клубига қарши майдонга тушган Миланнинг «Интер» жамоаси кескин ва шиддатли курашда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ таблодаги мағлубиятли натижага қарамай, Италия гранди бутун беллашув давомида тўлиқ ташаббусга эгалик қилди ва яшил майдонда ҳақиқий футбол санъатини намойиш этди. Учрашув якунлари бўйича олинган расмий кўрсаткичлар нафақат мутахассисларни, балки бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солиб, турнирнинг 20 йиллик тарихини қайта ёзди. Хўш, италияликлар қайси кўрсаткич бўйича Мадрид клубига қарши мутлақ тарихий рекордни қайд этди ва жамоанинг кейинги режалари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — «Интер»нинг ҳайратланарли аниқлик фоизи ва навбатдаги баҳс рақиби бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Қироллик клуби» устидан тўп назорати бўйича мисли кўрилмаган устунлик
Миланликлар Испания пойтахти жамоасига қарши баҳсда ўзларининг тактик етуклигини тўлиқ намоён этдилар:
Фаол ва ташаббускор ўйин: «Интер» ҳимояга ётиб олмасдан, тўпни ўз назоратида сақлаб, ҳужумкор ва мазмунли ўйин кўрсатишга муваффақ бўлди;
Ноҳақ мағлубият таъсири: 1:2 ҳисобидаги мағлубият қайд этилган бўлса-да, ўйин манзараси бўйича «нерадзурри»лар майдоннинг ҳар бир қаричида тўлиқ устунлик қилди;
Рақибни қийин аҳволга солиш: Ҳатто ЕЧЛнинг энг муваффақиятли жамоаси саналган «Реал» ҳам миланликларнинг бу даражадаги юқори аниқликдаги ҳаракатларига қарши тўпни олиб қўйишда жиддий қийинчиликларга дуч келди.
«Мағлубиятга учраган тақдирда ҳам бундай сифатли ва мукаммал тўп узатиш маҳоратини кўрсатиш замонавий Чемпионлар лигасида жуда ноёб ҳодисадир», — дейилади халқаро спорт таҳлилларида.
2003/2004 йилги мавсумдан бери қайд этилмаган тарихий рекорд
Учрашувдан сўнг эълон қилинган статистик кўрсаткичлар ҳақиқий сенсацияга айланди:
Мутлақ аниқлик: «Интер» футболчилари ушбу кескин баҳсда ўз жамоадошларига йўллаган узатмаларининг нақ 94 фоизини аниқ етказиб берди;
20 йиллик чўққи: Европа Чемпионлар лигасида 2003/2004 йилги мавсумдан бошлаб батафсил рақамли статистика юритила бошланганидан буён, «Реал» Мадридга қарши майдонга тушган қитъанинг ҳеч бир суперклуби бу даражада юқори аниқликда пас бермаган;
Янгиланган тарих: Италияликларнинг 94 фоизлик бу натижаси «Реал»га қарши ўйинлар тарихидаги энг юқори кўрсаткич сифатида мусобақа солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди.
«Интер»нинг навбатдаги ЕЧЛ синови
Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган Милан жамоаси ўз юришини қачон ва кимга қарши давом эттиришидир. Энг муҳим хулоса шундаки, «Интер» навбатдаги беллашувини ҳам УЕФА Чемпионлар лигаси доирасида ўтказади. Милан клуби келаси гал сафарда Бельгиянинг кучли ва ноқулай рақиби бўлган «Брюгге» жамоаси билан куч синашади. Ушбу муҳим қарама-қаршилик октябрь ойида бўлиб ўтиши расман режалаштирилган бўлиб, унда миланликлар мазкур сифатли ўйинни ғалабали натижага айлантиришга ҳаракат қилади.
Сизнингча, «Интер» кўрсатган бундай 94 фоизлик рекорд даражадаги аниқ ўйин натижага айланмаганига нима сабаб бўлди — ҳужумчиларнинг омадсизлигими ёки «Реал»нинг юқори тажрибаси? Миланликлар октябрь ойида «Брюгге» сафарида ғалаба қозона оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд янгилигини футбол ишқибозларига улашинг!
…