«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!

·27·Спорт
«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!

Европа Чемпионлар лигаси доирасида Мадриднинг «Реал» клубига қарши майдонга тушган Миланнинг «Интер» жамоаси кескин ва шиддатли курашда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ таблодаги мағлубиятли натижага қарамай, Италия гранди бутун беллашув давомида тўлиқ ташаббусга эгалик қилди ва яшил майдонда ҳақиқий футбол санъатини намойиш этди. Учрашув якунлари бўйича олинган расмий кўрсаткичлар нафақат мутахассисларни, балки бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солиб, турнирнинг 20 йиллик тарихини қайта ёзди. Хўш, италияликлар қайси кўрсаткич бўйича Мадрид клубига қарши мутлақ тарихий рекордни қайд этди ва жамоанинг кейинги режалари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — «Интер»нинг ҳайратланарли аниқлик фоизи ва навбатдаги баҳс рақиби бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Қироллик клуби» устидан тўп назорати бўйича мисли кўрилмаган устунлик

Миланликлар Испания пойтахти жамоасига қарши баҳсда ўзларининг тактик етуклигини тўлиқ намоён этдилар:

  • Фаол ва ташаббускор ўйин: «Интер» ҳимояга ётиб олмасдан, тўпни ўз назоратида сақлаб, ҳужумкор ва мазмунли ўйин кўрсатишга муваффақ бўлди;

  • Ноҳақ мағлубият таъсири: 1:2 ҳисобидаги мағлубият қайд этилган бўлса-да, ўйин манзараси бўйича «нерадзурри»лар майдоннинг ҳар бир қаричида тўлиқ устунлик қилди;

  • Рақибни қийин аҳволга солиш: Ҳатто ЕЧЛнинг энг муваффақиятли жамоаси саналган «Реал» ҳам миланликларнинг бу даражадаги юқори аниқликдаги ҳаракатларига қарши тўпни олиб қўйишда жиддий қийинчиликларга дуч келди.

«Мағлубиятга учраган тақдирда ҳам бундай сифатли ва мукаммал тўп узатиш маҳоратини кўрсатиш замонавий Чемпионлар лигасида жуда ноёб ҳодисадир», — дейилади халқаро спорт таҳлилларида.

2003/2004 йилги мавсумдан бери қайд этилмаган тарихий рекорд

Учрашувдан сўнг эълон қилинган статистик кўрсаткичлар ҳақиқий сенсацияга айланди:

  • Мутлақ аниқлик: «Интер» футболчилари ушбу кескин баҳсда ўз жамоадошларига йўллаган узатмаларининг нақ 94 фоизини аниқ етказиб берди;

  • 20 йиллик чўққи: Европа Чемпионлар лигасида 2003/2004 йилги мавсумдан бошлаб батафсил рақамли статистика юритила бошланганидан буён, «Реал» Мадридга қарши майдонга тушган қитъанинг ҳеч бир суперклуби бу даражада юқори аниқликда пас бермаган;

  • Янгиланган тарих: Италияликларнинг 94 фоизлик бу натижаси «Реал»га қарши ўйинлар тарихидаги энг юқори кўрсаткич сифатида мусобақа солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди.

«Интер»нинг навбатдаги ЕЧЛ синови

Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган Милан жамоаси ўз юришини қачон ва кимга қарши давом эттиришидир. Энг муҳим хулоса шундаки, «Интер» навбатдаги беллашувини ҳам УЕФА Чемпионлар лигаси доирасида ўтказади. Милан клуби келаси гал сафарда Бельгиянинг кучли ва ноқулай рақиби бўлган «Брюгге» жамоаси билан куч синашади. Ушбу муҳим қарама-қаршилик октябрь ойида бўлиб ўтиши расман режалаштирилган бўлиб, унда миланликлар мазкур сифатли ўйинни ғалабали натижага айлантиришга ҳаракат қилади.

Сизнингча, «Интер» кўрсатган бундай 94 фоизлик рекорд даражадаги аниқ ўйин натижага айланмаганига нима сабаб бўлди — ҳужумчиларнинг омадсизлигими ёки «Реал»нинг юқори тажрибаси? Миланликлар октябрь ойида «Брюгге» сафарида ғалаба қозона оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд янгилигини футбол ишқибозларига улашинг!

ИнтерРеалЧемпионлар лигианиқликрекордМиланБрюгге
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ бердиБугун, 07:12«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!Бугун, 07:04Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Бугун, 06:54Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди