Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Швейцария Суперлигасининг 7-тури доирасида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири саналган «Базель» ўз майдонида яккапешқадам «Лугано»ни қабул қилди. Кескин ва шиддатли руҳда кечган беллашувда меҳмонлар иродали характер кўрсатиб, 3:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабани қўлга киритди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Беҳруз Каримов ушбу баҳсда мураббийлар штабининг қарори билан кутилмаганда яримҳимоячи позициясида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, ўзининг универсал маҳорати билан швейцариялик мутахассислар ва мухлислар эътирофига сазовор бўлди.
Иккинчи бўлимдаги оловли камбэк: «Лугано»дан жавобсиз 3 та зарба
Биринчи бўлими голсиз якунланган принципиал баҳсда асосий воқеалар танаффусдан кейин бошланди:
«Базель»нинг тезкор зарбаси: 47-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган мезбонлар легионери Метиньо ҳисобни очиб, «Базель»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Мувозанатни тиклаган гол: «Лугано» орадан атиги 12 дақиқа ўтиб, 59-дақиқада Янис Симиньянининг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);
Ғалабани нақд қилган ҳужумлар: Босимни оширган меҳмонлар рақиб ҳимоясини шошириб қўйди — Уран Бислими ва Аҳмад Кендуки бирин-кетин «Базель» дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди.
Беҳруз Каримовнинг янги амплуаси: Ҳимоячидан марказ етакчиси сари
Ҳамюртимиз мазкур учрашувда тактик жиҳатдан мутлақо янги қирраларини намойиш этди:
Яримҳимоядаги тўлиқ 90 дақиқа: Одатда ҳимоя чизиғида тўп сурадиган Каримов бу гал марказий яримҳимоячи вазифасини бажарди ва учрашувни тўлиқ ўтказди;
Мураббий ва мухлислар олқиши: Беҳрузнинг тўпни олиб қўйишдаги фаоллиги, прессингдаги босими ва ҳужумларни ривожлантиришдаги совуққонлиги ўйиннинг энг яхши жиҳатларидан бири бўлди;
Тактик универсаллик: Замонавий футболда бир неча чизиқда бирдек юқори савияда ўйнай олиш қобилияти ўзбек легионерининг жамоадаги ўрнини мутлақ даражага кўтармоқда.
100 фоизлик натижа: «Лугано» ва «Янг Бойз» ўртасидаги чемпионлик жанги
Ушбу ғалаба «Лугано»нинг жорий мавсумдаги мутлақ ҳукмронлигини давом эттирмоқда:
6 ўйинда 18 очко: «Лугано» чемпионатда ҳали бирорта ҳам очко йўқотмаган ягона жамоа бўлиб турибди ва ҳисобидаги очколарни 18 тага етказди;
Еврокубоклар ва захира ўйини: Клуб УЕФА Конференциялар лигасининг гуруҳ босқичида қатнашаётгани сабабли миллий чемпионатда бошқа рақибларига нисбатан битта кам ўйин ўтказган;
«Янг Бойз» ортда қолмоқда: 2-ўриндаги асосий рақобатчи «Янг Бойз» ушбу турдаги дуранг натижадан кейин 7 та учрашувда 15 очко жамғариб, пешқадамдан ортда қолмоқда. Экспертлар бу мавсумда чемпионлик интригаси айнан шу икки жамоа ўртасида кечишини таъкидлашмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги кашфиёт, «Сурхон» улуши ва 2031 йилгача битим
Беҳруз Каримовнинг трансфер бозоридаги мавқеи шиддат билан ўсиб бормоқда:
Мундиалдаги порлаш: Ҳимоячи 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафидаги ишончли ва ёрқин ўйинлари орқали дунё скаутлари назарига тушди;
«Сурхон»нинг манфаати: Ёш иқтидор фаолиятини Швейцарияда бошлашни маъқул кўрди. Унинг собиқ клуби Термизнинг «Сурхон» жамоаси трансфердан 240 минг евро ишлаб олган бўлиб, футболчининг кейинги сотувидан яна 10 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган;
1 миллион евролик баҳо ва узоқ муддатли келишув: Айни пайтда нуфузли порталлар Каримовнинг трансфер нархини 1 миллион еврога баҳоламоқда, унинг «Лугано» билан имзолаган шартномаси эса 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.
Сизнингча, Беҳруз Каримовнинг яримҳимоя позициясига ўтказилиши унинг миллий терма жамоадаги келажагига қандай таъсир кўрсатади? «Лугано» ушбу мавсумда Швейцария чемпионлигини қўлга киритиб, ҳамюртимизни кучли бешлик лигаларига олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…