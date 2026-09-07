Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда

·7·Спорт
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда

Швейцария Суперлигасининг 7-тури доирасида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири саналган «Базель» ўз майдонида яккапешқадам «Лугано»ни қабул қилди. Кескин ва шиддатли руҳда кечган беллашувда меҳмонлар иродали характер кўрсатиб, 3:1 ҳисобидаги ёрқин ғалабани қўлга киритди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Беҳруз Каримов ушбу баҳсда мураббийлар штабининг қарори билан кутилмаганда яримҳимоячи позициясида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, ўзининг универсал маҳорати билан швейцариялик мутахассислар ва мухлислар эътирофига сазовор бўлди.

Иккинчи бўлимдаги оловли камбэк: «Лугано»дан жавобсиз 3 та зарба

Биринчи бўлими голсиз якунланган принципиал баҳсда асосий воқеалар танаффусдан кейин бошланди:

  • «Базель»нинг тезкор зарбаси: 47-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган мезбонлар легионери Метиньо ҳисобни очиб, «Базель»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Мувозанатни тиклаган гол: «Лугано» орадан атиги 12 дақиқа ўтиб, 59-дақиқада Янис Симиньянининг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);

  • Ғалабани нақд қилган ҳужумлар: Босимни оширган меҳмонлар рақиб ҳимоясини шошириб қўйди — Уран Бислими ва Аҳмад Кендуки бирин-кетин «Базель» дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди.

Беҳруз Каримовнинг янги амплуаси: Ҳимоячидан марказ етакчиси сари

Ҳамюртимиз мазкур учрашувда тактик жиҳатдан мутлақо янги қирраларини намойиш этди:

  • Яримҳимоядаги тўлиқ 90 дақиқа: Одатда ҳимоя чизиғида тўп сурадиган Каримов бу гал марказий яримҳимоячи вазифасини бажарди ва учрашувни тўлиқ ўтказди;

  • Мураббий ва мухлислар олқиши: Беҳрузнинг тўпни олиб қўйишдаги фаоллиги, прессингдаги босими ва ҳужумларни ривожлантиришдаги совуққонлиги ўйиннинг энг яхши жиҳатларидан бири бўлди;

  • Тактик универсаллик: Замонавий футболда бир неча чизиқда бирдек юқори савияда ўйнай олиш қобилияти ўзбек легионерининг жамоадаги ўрнини мутлақ даражага кўтармоқда.

100 фоизлик натижа: «Лугано» ва «Янг Бойз» ўртасидаги чемпионлик жанги

Ушбу ғалаба «Лугано»нинг жорий мавсумдаги мутлақ ҳукмронлигини давом эттирмоқда:

  • 6 ўйинда 18 очко: «Лугано» чемпионатда ҳали бирорта ҳам очко йўқотмаган ягона жамоа бўлиб турибди ва ҳисобидаги очколарни 18 тага етказди;

  • Еврокубоклар ва захира ўйини: Клуб УЕФА Конференциялар лигасининг гуруҳ босқичида қатнашаётгани сабабли миллий чемпионатда бошқа рақибларига нисбатан битта кам ўйин ўтказган;

  • «Янг Бойз» ортда қолмоқда: 2-ўриндаги асосий рақобатчи «Янг Бойз» ушбу турдаги дуранг натижадан кейин 7 та учрашувда 15 очко жамғариб, пешқадамдан ортда қолмоқда. Экспертлар бу мавсумда чемпионлик интригаси айнан шу икки жамоа ўртасида кечишини таъкидлашмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги кашфиёт, «Сурхон» улуши ва 2031 йилгача битим

Беҳруз Каримовнинг трансфер бозоридаги мавқеи шиддат билан ўсиб бормоқда:

  • Мундиалдаги порлаш: Ҳимоячи 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафидаги ишончли ва ёрқин ўйинлари орқали дунё скаутлари назарига тушди;

  • «Сурхон»нинг манфаати: Ёш иқтидор фаолиятини Швейцарияда бошлашни маъқул кўрди. Унинг собиқ клуби Термизнинг «Сурхон» жамоаси трансфердан 240 минг евро ишлаб олган бўлиб, футболчининг кейинги сотувидан яна 10 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган;

  • 1 миллион евролик баҳо ва узоқ муддатли келишув: Айни пайтда нуфузли порталлар Каримовнинг трансфер нархини 1 миллион еврога баҳоламоқда, унинг «Лугано» билан имзолаган шартномаси эса 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.

Сизнингча, Беҳруз Каримовнинг яримҳимоя позициясига ўтказилиши унинг миллий терма жамоадаги келажагига қандай таъсир кўрсатади? «Лугано» ушбу мавсумда Швейцария чемпионлигини қўлга киритиб, ҳамюртимизни кучли бешлик лигаларига олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марсель” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:57Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Бугун, 05:5390+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди90+2-дақиқадаги драма: “Ювентус” “Милан”га қарши баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 05:47Барселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиБарселона Валенсияни йирик ҳисобда мағлуб этиб, ЛаЛигаспесида пешқадамликни мустаҳкамладиКеча, 23:17Қўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиҚўлдан чиқарилган ғалаба!: “Манчестер Юнайтед” Ливерпулда очко йўқотдиКеча, 22:45Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиКеча, 22:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди