Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
2021 йилда Криштиану Роналдунинг бир неча сониялик ҳаракати бутун дунёда шов-шувга сабаб бўлган эди.
Евро-2020 матбуот анжуманида футболчи олдида турган икки шиша Coca-Cola’ни четга суриб, ўрнига сувни кўтарди ва «сув» маъносидаги «Água!» деб айтди. У шу орқали сув ичишни афзал кўришини очиқ намойиш қилди.
Шундан сўнг Coca-Cola акциялари қиймати 1,6 фоизга пасайди. Компаниянинг бозор капитализацияси тахминан 242 миллиард доллардан 238 миллиард долларга тушди. Натижада ОАВ Роналдунинг ҳаракатини Coca-Cola’нинг бир неча соат ичида 4 миллиард долларлик бозор қийматини йўқотиши билан боғлади.
Бироқ экспертлар бу пасайишни фақат Роналдунинг ҳаракати билан изоҳлаш тўғри эмаслигини таъкидлаган. Акциялар нархига бозордаги бошқа омиллар ҳам таъсир қилади.
Шунга қарамай, воқеа Роналдунинг қанчалик катта таъсир кучига эга эканини яна бир бор кўрсатди. Футболчининг оддий бир ишораси бутун дунё ОАВ ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган.
…