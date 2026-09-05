Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди

·9·Спорт
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди

2021 йилда Криштиану Роналдунинг бир неча сониялик ҳаракати бутун дунёда шов-шувга сабаб бўлган эди.

Евро-2020 матбуот анжуманида футболчи олдида турган икки шиша Coca-Cola’ни четга суриб, ўрнига сувни кўтарди ва «сув» маъносидаги «Água!» деб айтди. У шу орқали сув ичишни афзал кўришини очиқ намойиш қилди.

Шундан сўнг Coca-Cola акциялари қиймати 1,6 фоизга пасайди. Компаниянинг бозор капитализацияси тахминан 242 миллиард доллардан 238 миллиард долларга тушди. Натижада ОАВ Роналдунинг ҳаракатини Coca-Cola’нинг бир неча соат ичида 4 миллиард долларлик бозор қийматини йўқотиши билан боғлади.

Бироқ экспертлар бу пасайишни фақат Роналдунинг ҳаракати билан изоҳлаш тўғри эмаслигини таъкидлаган. Акциялар нархига бозордаги бошқа омиллар ҳам таъсир қилади.

Шунга қарамай, воқеа Роналдунинг қанчалик катта таъсир кучига эга эканини яна бир бор кўрсатди. Футболчининг оддий бир ишораси бутун дунё ОАВ ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41Энди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиЭнди Руиснинг омадсиз қайтиши: У Нью-Жерсида Дамиан Книбага мағлуб бўлдиБугун, 21:39Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиБугун, 21:34Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Шавкат Раҳмонов Ислам Махачевдан устун жиҳатини очиқлади...Бугун, 21:32Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)