Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди
Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми стартида «Манчестер Сити» сафарда Португалиянинг «Порту» клубига қарши баҳс олиб борди. Ушбу учрашув инглиз клубининг ишончли ғалабаси билан якунланди ва жамоа турнирдаги юришини муваффақиятли бошлади. Ўйин давомида тўлиқ устунлик намойиш этган Энсо Мареска шогирдлари рақибига деярли имкон қолдирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегиялик ҳужумчининг навбатдаги рекордлариixbt.com ва спорт янгиликлари хабар беришича, «Манчестер Сити»нинг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд ушбу учрашувда яна ўзининг қандай даражадаги тўпурар эканлигини амалда кўрсатиб берди. Якшанба куни Англия чемпионатида «Ковентри»га қарши ўйинда ғалаба тўпини киритган норвегиялик футболчи «Dragon» стадионида ҳам ўз сўзини айтди. У учрашувда иккита голга муаллифлик қилиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
Эрлинг Холанд ўйин бошида аниқ бош билан зарба бериб, ҳисобни очган бўлса, кейинчалик ўзининг иккинчи голини ҳам рақиб дарвозасига йўллади. Ушбу дубл унинг Чемпионлар лигасидаги умумий голлари сонини «Манчестер Сити» сафида 36 тага етказди. Шуниси эътиборлики, ҳужумчи бу натижага бор-йўғи 40 та ўйинда эришган.
Майдондаги устунлик ва дарвозабонлар дуели«Шаҳарликлар» ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб майдонда устунлик ўрнатди. Бу Англия Премер-лигасидаги кетма-кет учта ғалабадан кейинги яхши спорт формаси Европа саҳнасида ҳам ўз аксини топганидан далолат берди. Ёш ярим ҳимоячи Айёуб Буадди клуб сафидаги илк асосий таркибдаги ўйинида ўзини ижобий томондан кўрсатиб, мухлисларни хурсанд қилди.
«Порту» дарвозабони Диогу Кошта биринчи бўлимда кетма-кет сейвлар амалга ошириб, жамоасини йирик мағлубиятдан сақлаб қолди. Португалиялик дарвозабон Эрлинг Холанднинг икки бор яқин масофадан берган зарбаларини қайтарди, шунингдек, Фил Фоден ҳамда Антуан Семенюнинг хавфли зарбаларини бартараф этди. Бироқ меҳмонларнинг босими олдида мезбонлар ожиз қолди.
Франческо Фархоли бошчилигидаги «Порту» жамоаси мавсум бошидан бери ўз ички чемпионатида кетма-кет бешта ғалаба қозониб, ажойиб формада келаётган эди. Шунга қарамай, улар Европа даражасидаги рақибга қарши ўйинда қийналиб қолишди. Мезбонлар учрашув давомида камдан-кам вазиятлар яратди, хусусан, Алан Варела ва Уилям Гомес ўз имкониятларидан фойдалана олмади.
«Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма учун учрашув тинч ўтди ва у ўйин давомида деярли жиддий қийинчиликларга дуч келмади. Ушбу мағлубият «Порту»нинг инглиз клубларига қарши ўзаро ўйинлардаги ёмон тарихий сериясини давом эттирди. 2004-йилги Европа чемпиони бўлган жамоа сўнгги 17 та ўйиндан атиги иккитасида инглиз клубларини мағлуб эта олган холос.
…