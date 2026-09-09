Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди

·19·Спорт
Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди

Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми стартида «Манчестер Сити» сафарда Португалиянинг «Порту» клубига қарши баҳс олиб борди. Ушбу учрашув инглиз клубининг ишончли ғалабаси билан якунланди ва жамоа турнирдаги юришини муваффақиятли бошлади. Ўйин давомида тўлиқ устунлик намойиш этган Энсо Мареска шогирдлари рақибига деярли имкон қолдирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегиялик ҳужумчининг навбатдаги рекордлари

ixbt.com ва спорт янгиликлари хабар беришича, «Манчестер Сити»нинг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд ушбу учрашувда яна ўзининг қандай даражадаги тўпурар эканлигини амалда кўрсатиб берди. Якшанба куни Англия чемпионатида «Ковентри»га қарши ўйинда ғалаба тўпини киритган норвегиялик футболчи «Dragon» стадионида ҳам ўз сўзини айтди. У учрашувда иккита голга муаллифлик қилиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.

Эрлинг Холанд ўйин бошида аниқ бош билан зарба бериб, ҳисобни очган бўлса, кейинчалик ўзининг иккинчи голини ҳам рақиб дарвозасига йўллади. Ушбу дубл унинг Чемпионлар лигасидаги умумий голлари сонини «Манчестер Сити» сафида 36 тага етказди. Шуниси эътиборлики, ҳужумчи бу натижага бор-йўғи 40 та ўйинда эришган.

Майдондаги устунлик ва дарвозабонлар дуели

«Шаҳарликлар» ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб майдонда устунлик ўрнатди. Бу Англия Премер-лигасидаги кетма-кет учта ғалабадан кейинги яхши спорт формаси Европа саҳнасида ҳам ўз аксини топганидан далолат берди. Ёш ярим ҳимоячи Айёуб Буадди клуб сафидаги илк асосий таркибдаги ўйинида ўзини ижобий томондан кўрсатиб, мухлисларни хурсанд қилди.

«Порту» дарвозабони Диогу Кошта биринчи бўлимда кетма-кет сейвлар амалга ошириб, жамоасини йирик мағлубиятдан сақлаб қолди. Португалиялик дарвозабон Эрлинг Холанднинг икки бор яқин масофадан берган зарбаларини қайтарди, шунингдек, Фил Фоден ҳамда Антуан Семенюнинг хавфли зарбаларини бартараф этди. Бироқ меҳмонларнинг босими олдида мезбонлар ожиз қолди.

Франческо Фархоли бошчилигидаги «Порту» жамоаси мавсум бошидан бери ўз ички чемпионатида кетма-кет бешта ғалаба қозониб, ажойиб формада келаётган эди. Шунга қарамай, улар Европа даражасидаги рақибга қарши ўйинда қийналиб қолишди. Мезбонлар учрашув давомида камдан-кам вазиятлар яратди, хусусан, Алан Варела ва Уилям Гомес ўз имкониятларидан фойдалана олмади.

«Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма учун учрашув тинч ўтди ва у ўйин давомида деярли жиддий қийинчиликларга дуч келмади. Ушбу мағлубият «Порту»нинг инглиз клубларига қарши ўзаро ўйинлардаги ёмон тарихий сериясини давом эттирди. 2004-йилги Европа чемпиони бўлган жамоа сўнгги 17 та ўйиндан атиги иккитасида инглиз клубларини мағлуб эта олган холос.

Эрлинг ХоландМанчестер СитйЧемпионлар лигасиПортуФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди? Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиКилиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги голлари сони бўйича Раул рекордини тенглаштирдиБугун, 02:12«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 02:06 «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди «Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этдиБугун, 02:03Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Кеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди