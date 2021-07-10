19:30 / 13.07.2021
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Спорт

Флорентино Перес: Икерь Касильяс ва Рауль Гонсалес "Реал" тарихидаги энг катта фирибгарлар!

Флорентино Перес: Икерь Касильяс ва Рауль Гонсалес "Реал" тарихидаги энг катта фирибгарлар!

"El Confidencial" газетаси "Реал" президенти Флорентино Переснинг 2006 йилда бўлиб ўтган сайловларда айтган сўзларини эълон қилди. "Қироллик клуби" раҳбари жамоанинг икки афсонаси Икер Касильяс ҳамда Рауль Гонсалес унинг кетишининг асосий сабабчилари, дея ҳисобламоқда.

- "Касильяс "Реал" дарвозабони сифатида афсона эмас! Нима дейишимни хоҳлайсиз? У ҳеч қачон бундай бўлмаган. Икер бизнинг энг катта муваффақиятсизлигимиз. Сиз нима бўлаётганини биласизми? Ҳамма Касильясни яхши кўради, мухлислик қилади. Одамлар уни нега ҳимоя қилишини билмайман.

Энг катта фирибгарлардан яна бир Рауль. Икерь Касильяс ва Рауль Гонсалес "Реал" тарихидаги энг катта фирибгарлар", - дея Перес сўзларини келтиради испан нашри. "El Confidencial" бу борада Флорентинога мурожаат қилди, аммо Перес изоҳ беришдан бош тортди.

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Янгиликлар » Спорт » Флорентино Перес: Икерь Касильяс ва Рауль Гонсалес "Реал" тарихидаги энг катта фирибгарлар!

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