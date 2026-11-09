Афсона катта футболга қайтди: Рауль Гонсалес “Реал Овьедо” бош мураббийи этиб тайинланди

·47·Спорт
Афсона катта футболга қайтди: Рауль Гонсалес “Реал Овьедо” бош мураббийи этиб тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур собиқ ҳужумчи Раул Гонсалес Испания Сегундаси вакили «Реал Оведо» жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
  • 49 ёшли мутахассис клуб билан 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
  • Айни дамда 21 очко билан 9-ўринда бораётган жамоа олдига Раул Гонсалес бошчилигида Ла Лигага чиқиш вазифаси қўйилган.
  • Мутахассис бунга қадар 2018 йилдан 2025 йилга қадар «Реал Мадрид» тизимида ёшлар жамоаларини бошқарган.

Испания футболи ва Мадриднинг «Реал» клуби афсонаси, машҳур собиқ ҳужумчи Рауль Гонсалес мураббийлик фаолиятида янги ва муҳим саҳифа очди. 49 ёшли мутахассис Испания Сегундаси вакили — «Реал Овьедо» жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.

Бу ҳақда клуб расмий матбуот хизмати эълон қилди. Келишув шартларига биноан, Рауль жамоа билан 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.

Афсонавий фаолият: 3 карра ЕЧЛ ғолиби ва Мадрид мактаби

Рауль Гонсалес жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва совриндор ҳужумчилардан бири ҳисобланади:

  • Футболчилик фаолияти: 1994 йилдан 2010 йилгача 16 мавсум давомида «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилган. Шунингдек, фаолиятининг кейинги йилларида Германиянинг «Шальке», Қатарнинг «Ал-Садд» ҳамда АҚШнинг «Нью-Йорк Космос» жамоаларида тўп сурган;

  • Қўлга киритилган совринлар: Футболчи сифатида у 6 карра Испания чемпиони бўлган, 3 марта УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини боши узра баланд кўтарган;

  • Мадрид тизимидаги 7 йиллик тажриба: 2018 йилдан 2025 йилга қадар у «Реал»нинг ўсмирлар ва ёшлар жамоаларида (хусусан, «Кастилья»да) бош мураббийлик қилиб, кўплаб ёш иқтидорларни тарбиялаб чиқарди.

«Реал Овьедо»нинг жорий ҳолати ва Рауль олдидаги вазифа

Астурия шаҳри жамоаси ҳозирда Испаниянинг куч жиҳатидан иккинчи дивизиони — Сегундада Ла Лига йўлланмаси учун кураш олиб бормоқда:

Кўрсаткич

Рақам / Ҳолат

Изоҳ

Мусобақа

Сегунда (Ла Лига 2)

Куч жиҳатидан 2-дивизион

Ўтказилган турлар

13 та тур

Мавсумнинг дастлабки қисми

Жамғарилган очко

21 очко

Барқарор натижалар қайд этилмоқда

Жадвалдаги ўрни

9-ўрин

Плей-офф ва тўғридан-тўғри чиқиш зонасига яқин

Шартнома муддати

2028 йил июнгача

3,5 йиллик ишонч билдирилди

21 очко билан 9-поғонани банд этиб турган «Реал Овьедо» раҳбарияти Рауль Гонсалес тажрибаси, мураббийлик салоҳияти ва ғолиблик характери орқали жамоани яна Испания элитаси — Ла Лигага олиб чиқишни асосий мақсад қилиб қўйган. Бундан ташқари, Раулнинг ўғли ҳам клубнинг захира жамоаси — «Ветустa» сафида тўп тепади.

Рауль ГонсалесРеал ОвьедоСегундаРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси расман Испания клубини сотиб олди — Сегундада янги империя қуриладими?!Лионель Месси расман Испания клубини сотиб олди — Сегундада янги империя қуриладими?!2 октябр 10:10Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади18 сентябр 11:51Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда9 сентябр 09:37«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?19 август 16:05Нико Гонсалес Энсо Мареска қўл остидаги фаолиятидан мамнунлигини билдирдиНико Гонсалес Энсо Мареска қўл остидаги фаолиятидан мамнунлигини билдирди4 август 12:56Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!28 август 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?