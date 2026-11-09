Афсона катта футболга қайтди: Рауль Гонсалес “Реал Овьедо” бош мураббийи этиб тайинланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур собиқ ҳужумчи Раул Гонсалес Испания Сегундаси вакили «Реал Оведо» жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
- 49 ёшли мутахассис клуб билан 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
- Айни дамда 21 очко билан 9-ўринда бораётган жамоа олдига Раул Гонсалес бошчилигида Ла Лигага чиқиш вазифаси қўйилган.
- Мутахассис бунга қадар 2018 йилдан 2025 йилга қадар «Реал Мадрид» тизимида ёшлар жамоаларини бошқарган.
Испания футболи ва Мадриднинг «Реал» клуби афсонаси, машҳур собиқ ҳужумчи Рауль Гонсалес мураббийлик фаолиятида янги ва муҳим саҳифа очди. 49 ёшли мутахассис Испания Сегундаси вакили — «Реал Овьедо» жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди.
Бу ҳақда клуб расмий матбуот хизмати эълон қилди. Келишув шартларига биноан, Рауль жамоа билан 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
Афсонавий фаолият: 3 карра ЕЧЛ ғолиби ва Мадрид мактаби
Рауль Гонсалес жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва совриндор ҳужумчилардан бири ҳисобланади:
Футболчилик фаолияти: 1994 йилдан 2010 йилгача 16 мавсум давомида «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилган. Шунингдек, фаолиятининг кейинги йилларида Германиянинг «Шальке», Қатарнинг «Ал-Садд» ҳамда АҚШнинг «Нью-Йорк Космос» жамоаларида тўп сурган;
Қўлга киритилган совринлар: Футболчи сифатида у 6 карра Испания чемпиони бўлган, 3 марта УЕФА Чемпионлар Лигаси кубогини боши узра баланд кўтарган;
Мадрид тизимидаги 7 йиллик тажриба: 2018 йилдан 2025 йилга қадар у «Реал»нинг ўсмирлар ва ёшлар жамоаларида (хусусан, «Кастилья»да) бош мураббийлик қилиб, кўплаб ёш иқтидорларни тарбиялаб чиқарди.
«Реал Овьедо»нинг жорий ҳолати ва Рауль олдидаги вазифа
Астурия шаҳри жамоаси ҳозирда Испаниянинг куч жиҳатидан иккинчи дивизиони — Сегундада Ла Лига йўлланмаси учун кураш олиб бормоқда:
Кўрсаткич
Рақам / Ҳолат
Изоҳ
Мусобақа
Сегунда (Ла Лига 2)
Куч жиҳатидан 2-дивизион
Ўтказилган турлар
13 та тур
Мавсумнинг дастлабки қисми
Жамғарилган очко
21 очко
Барқарор натижалар қайд этилмоқда
Жадвалдаги ўрни
9-ўрин
Плей-офф ва тўғридан-тўғри чиқиш зонасига яқин
Шартнома муддати
2028 йил июнгача
3,5 йиллик ишонч билдирилди
21 очко билан 9-поғонани банд этиб турган «Реал Овьедо» раҳбарияти Рауль Гонсалес тажрибаси, мураббийлик салоҳияти ва ғолиблик характери орқали жамоани яна Испания элитаси — Ла Лигага олиб чиқишни асосий мақсад қилиб қўйган. Бундан ташқари, Раулнинг ўғли ҳам клубнинг захира жамоаси — «Ветустa» сафида тўп тепади.
Изоҳлар 0
…