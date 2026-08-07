"Бернабеу"да 8 йил: Винисиус Instagram'да шов-шувли пост қолдирди...
Винисиус Жуниор "Реал" билан шартномасини 2032 йилнинг 30 июнигача узайтирди. 26 ёшли футболчи Instagramдаги постида клуб раҳбарияти, мураббийлар штаби, жамоадошлари ва мухлисларга миннатдорчилик билдирди. У "Бернабеу"да яна 6 йил ва абадий қолишни исташини таъкидлаб, 2018 йилдан бери ҳимоя қилиб келаётган клубида фаолиятини камида 14 йилга етказади.
Мадриднинг "Реал" клуби билан шартномасини 2032 йилнинг 30 июнигача узайтирган бразилиялик ҳужумкор вингер Винисиус Жуниор ушбу тарихий воқеадан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди.
26 ёшли футболчи ўзининг Instagram саҳифасида "қироллик клуби" раҳбарияти, мураббийлар штаби ва жамоадошларига миннатдорчилик билдириб, мухлисларга самимий мурожаат йўллади.
"Бернабеу"да яна 6 йил ва абадий!"
Винисиус "Сантьяго Бернабеу"да ўтказган йилларини ёдга олиб, Мадридда қолиш унинг энг катта истаги бўлганини яна бир бор таъкидлади:
" 'Бернабеу'да 8 йил — бу жуда кам... Яна 6 йил ва абадий! Сизларни яхши кўраман! Раҳмат, президент Перес, Моуринио, Хуни, Хосе Анхель, футболчилар ва бутун клубга", — деб ёзади бразилиялик юлдуз.
Маълумот учун, футболчи ўз постида алоҳида тилга олган Хуни Калафат — "Реал"нинг бош скаути, Хосе Анхель Санчес эса клубнинг бош директори ҳисобланади. Жозе Моуринио ва Флорентино Перес бошчилигидаги раҳбарият Винисиусни жамоанинг узоқ муддатли келажак лойиҳасида марказий фигура сифатида кўрмоқда.
Мадриддаги мерос давом этади
2018 йилдан бери "қироллик клуби" шарафини ҳимоя қилиб келаётган Винисиус Жуниор янги битим орқали Мадриддаги фаолиятини камида 14 йилга етказадиган бўлди. Бу кўрсаткич уни клуб тарихидаги энг садоқатли ва узоқ муддат тўп сурган легионерлардан бирига айлантиради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…