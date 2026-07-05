Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...

·0·Спорт
Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...

Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Жозимар Возиня ижтимоий тармоқлардаги машҳурлик бўйича тарихий натижа қайд этди.

Унинг обуначилари сони 25,2 миллион нафардан ошиб, Возиня дарвозабонлар орасида янги рекорд ўрнатди.

Касиляснинг натижаси янгиланди

Возиня ушбу кўрсаткич бўйича «Реал», «Порту» ва Испания терма жамоаси афсонаси Икер Касилясни ортда қолдирди.

Касиляснинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сони 20,5 миллион нафарни ташкил қилади.

Шу тариқа, Кабо-Верде посбони нафақат амалдаги, балки собиқ дарвозабонлар орасида ҳам энг машҳур футболчига айланди.

Куртуа — энг яқин таъқибчи

Ҳозирги кунда фаолият олиб бораётган дарвозабонлар орасида Возиняга энг яқин кўрсаткич Тибо Куртуага тегишли.

«Реал» ва Бельгия терма жамоаси дарвозабонини ижтимоий тармоқларда 18 миллион нафар фойдаланувчи кузатиб боради.

Испанияга қарши ўйин уни машҳур қилди

Возиня 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Испанияга қарши ўйиндан кейин футбол жамоатчилигининг катта эътиборини қозонган эди.

У баҳс давомида 7 та сейв амалга ошириб, Кабо-Вердега 0:0 ҳисобидаги дурангни сақлаб қолишга ёрдам берди.

Дарвозабон ўша учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.

Кабо-Верде плей-оффгача етиб борди

Испанияга қарши муҳим натижадан сўнг Кабо-Верде гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлди.

Жамоа 1/16 финал босқичида Аргентинага қарши муносиб қаршилик кўрсатди, аммо қўшимча бўлимларда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

Шунга қарамай, Возинянинг сейвлари ва тарихий иштироки унга миллионлаб янги мухлислар олиб келди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Бугун, 14:10Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди