Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...
Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Жозимар Возиня ижтимоий тармоқлардаги машҳурлик бўйича тарихий натижа қайд этди.
Унинг обуначилари сони 25,2 миллион нафардан ошиб, Возиня дарвозабонлар орасида янги рекорд ўрнатди.
Касиляснинг натижаси янгиланди
Возиня ушбу кўрсаткич бўйича «Реал», «Порту» ва Испания терма жамоаси афсонаси Икер Касилясни ортда қолдирди.
Касиляснинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сони 20,5 миллион нафарни ташкил қилади.
Шу тариқа, Кабо-Верде посбони нафақат амалдаги, балки собиқ дарвозабонлар орасида ҳам энг машҳур футболчига айланди.
Куртуа — энг яқин таъқибчи
Ҳозирги кунда фаолият олиб бораётган дарвозабонлар орасида Возиняга энг яқин кўрсаткич Тибо Куртуага тегишли.
«Реал» ва Бельгия терма жамоаси дарвозабонини ижтимоий тармоқларда 18 миллион нафар фойдаланувчи кузатиб боради.
Испанияга қарши ўйин уни машҳур қилди
Возиня 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Испанияга қарши ўйиндан кейин футбол жамоатчилигининг катта эътиборини қозонган эди.
У баҳс давомида 7 та сейв амалга ошириб, Кабо-Вердега 0:0 ҳисобидаги дурангни сақлаб қолишга ёрдам берди.
Дарвозабон ўша учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.
Кабо-Верде плей-оффгача етиб борди
Испанияга қарши муҳим натижадан сўнг Кабо-Верде гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлди.
Жамоа 1/16 финал босқичида Аргентинага қарши муносиб қаршилик кўрсатди, аммо қўшимча бўлимларда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
Шунга қарамай, Возинянинг сейвлари ва тарихий иштироки унга миллионлаб янги мухлислар олиб келди.
…