Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирди
Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе ўзининг болаликдаги орзуси бўлган Реал Мадрид клубига ўтишига сабаб бўлган ўн йиллик мураккаб музокаралар ва клуб президенти Флорентино Переснинг қатъияти ҳақида батафсил гапириб берди. АС нашрига берган интервюсида футболчи Мадрид жамоасига қўшилиш жараёни шунчаки трансфер эмас, балки узоқ йиллик сабр ва ўзаро муносабатлар маҳсули бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кўп йиллик тахминлар ва миш-мишлардан сўнг Испания пойтахтига кўчиб ўтган форвард Флорентино Перес билан нақ ўн йил давомида алоқада бўлганини ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбари ҳар қандай вазиятда ҳам қўллаб-қувватлаш кўрсатиб, ўз мақсадидан бир зумга ҳам қайтмаган ва охир-оқибат ўз ниятига эришган.
Ўн йиллик ишонч ва қатъиятКилиан Мбаппенинг таъкидлашича, Флорентино Перес унинг фаолиятидаги ҳар бир ижобий ёки салбий қарорга доимо тушуниш билан ёндашган. Перес келажакда франциялик ҳужумчи албатта Мадрид шарафини ҳимоя қилишини доим такрорлаб келган ва бу вада ниҳоят амалга ошди.
«У мени бу ерга олиб келган инсон. Мен келишимдан аввал ҳам нақ ўн йил давомида алоқада бўлганмиз. У Мадрид учун ҳам, менинг фаолиятим учун ҳам ҳар бир қарорда меҳр ва тушуниш кўрсатди. У менга бир кун келиб Реал Мадрид сафида тўп суришимни доим айтарди ва мана, мен шу ердаман, жуда ҳам бахтлиман», — дея таъкидлади футболчи.
Реал Мадрид жозибасиЖаҳон чемпиони бўлган ҳужумчи трансфер жараёнида ҳеч ким уни клубга келишга кўндириши шарт эмас бўлганини, чунки Реал Мадрид жамоасининг улуғворлиги ўзи учун ҳар доим яққол намоён бўлиб турганини қўшимча қилди. Болалигида хонасининг деворига Мадрид афсоналарининг суратларини ёпиштирган футболчи учун бу қадам тақдир тақозоси эди.
Аввалги йилларда амалга ошмай қолган уринишлар ва трансферга тўсқинлик қилган омиллар ҳақида гапирар экан, футбол оламида вақт жуда муҳимлигини тан олди. Унинг фикрича, ҳар бир ишнинг ўз вақти бор ва барча шароитлар бирдек етилиши керак.
«Тўғрисини айтганда, Реал Мадридга келиш учун ҳеч кимни кўндириш шарт эмас. Агар футбол тарихининг бир қисмига айланишни истасангиз, бир кун келиб ушбу жамоада ўйнашингиз керак бўлади. Албатта, аввалги уринишлар амалга ошмаганда ҳафсаласи пир бўлиш ҳолатлари кузатилган, бироқ футболчининг ҳаёти ортга эмас, олдинга қараб яшашни талаб қилади», — дея хулоса қилди франциялик ҳужумчи.
Изоҳлар 0
…