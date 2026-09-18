Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирди

·1·Спорт
Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирди

Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе ўзининг болаликдаги орзуси бўлган Реал Мадрид клубига ўтишига сабаб бўлган ўн йиллик мураккаб музокаралар ва клуб президенти Флорентино Переснинг қатъияти ҳақида батафсил гапириб берди. АС нашрига берган интервюсида футболчи Мадрид жамоасига қўшилиш жараёни шунчаки трансфер эмас, балки узоқ йиллик сабр ва ўзаро муносабатлар маҳсули бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кўп йиллик тахминлар ва миш-мишлардан сўнг Испания пойтахтига кўчиб ўтган форвард Флорентино Перес билан нақ ўн йил давомида алоқада бўлганини ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбари ҳар қандай вазиятда ҳам қўллаб-қувватлаш кўрсатиб, ўз мақсадидан бир зумга ҳам қайтмаган ва охир-оқибат ўз ниятига эришган.

Ўн йиллик ишонч ва қатъият

Килиан Мбаппенинг таъкидлашича, Флорентино Перес унинг фаолиятидаги ҳар бир ижобий ёки салбий қарорга доимо тушуниш билан ёндашган. Перес келажакда франциялик ҳужумчи албатта Мадрид шарафини ҳимоя қилишини доим такрорлаб келган ва бу вада ниҳоят амалга ошди.

«У мени бу ерга олиб келган инсон. Мен келишимдан аввал ҳам нақ ўн йил давомида алоқада бўлганмиз. У Мадрид учун ҳам, менинг фаолиятим учун ҳам ҳар бир қарорда меҳр ва тушуниш кўрсатди. У менга бир кун келиб Реал Мадрид сафида тўп суришимни доим айтарди ва мана, мен шу ердаман, жуда ҳам бахтлиман», — дея таъкидлади футболчи.

Реал Мадрид жозибаси

Жаҳон чемпиони бўлган ҳужумчи трансфер жараёнида ҳеч ким уни клубга келишга кўндириши шарт эмас бўлганини, чунки Реал Мадрид жамоасининг улуғворлиги ўзи учун ҳар доим яққол намоён бўлиб турганини қўшимча қилди. Болалигида хонасининг деворига Мадрид афсоналарининг суратларини ёпиштирган футболчи учун бу қадам тақдир тақозоси эди.

Аввалги йилларда амалга ошмай қолган уринишлар ва трансферга тўсқинлик қилган омиллар ҳақида гапирар экан, футбол оламида вақт жуда муҳимлигини тан олди. Унинг фикрича, ҳар бир ишнинг ўз вақти бор ва барча шароитлар бирдек етилиши керак.

«Тўғрисини айтганда, Реал Мадридга келиш учун ҳеч кимни кўндириш шарт эмас. Агар футбол тарихининг бир қисмига айланишни истасангиз, бир кун келиб ушбу жамоада ўйнашингиз керак бўлади. Албатта, аввалги уринишлар амалга ошмаганда ҳафсаласи пир бўлиш ҳолатлари кузатилган, бироқ футболчининг ҳаёти ортга эмас, олдинга қараб яшашни талаб қилади», — дея хулоса қилди франциялик ҳужумчи.

Килиан МбаппеРеал МадридФлорентино ПересИспания чемпионатиТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиЛамине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиКеча, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиКеча, 22:16Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаКеча, 22:14Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Кеча, 22:02Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаКеча, 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг