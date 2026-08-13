«Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди
Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби янги мавсум олдидан ўтказилаётган ўртоқлик ва турнир ўйинлари доирасида 2026 йилдаги дастлабки совринини қўлга киритди. Мадридликлар «Депортиво» жамоасига қарши кечган баҳсда минимал — 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, афсонавий Тереза Эррера кубогига эга чиқишди.
Учрашувда «қироллик клуби»га муваффақият келтирган ягона голга Брайим Диас муаллифлик қилди. Эътиборлиси, унга ушбу голли узатмани жамоа дарвозабони Андрей Лунин етказиб берди.
40 килограммдан ортиқ вазн: Кубокни икки киши кўтарди
Тереза Эррера кубоги футбол оламидаги энг ғайриоддий ва ноёб совринлардан бири ҳисобланади. Ушбу кубок XVIII асрда яшаб ўтган машҳур испаниялик хайриячи аёл шарафига номланган бўлиб, ўзининг рекорд даражадаги ҳажми ва вазни билан ажралиб туради.
Совриннинг оғирлиги 40 килограммдан ортиқ бўлгани сабабли, финал ҳуштаги чалингач, мадридликлардан икки нафар футболчи кубокни майдонга биргаликда кўтариб олиб чиқишга мажбур бўлишди.
Перес билан сурат ва кубокнинг мақоми
Зафардан сўнг «Реал Мадрид» футболчилари клуб президенти Флорентино Перес билан биргаликда ушбу гигант соврин атрофида эсдалик учун суратга тушишди.
Маълумот учун, Тереза Эррера кубоги анъанавий мавсумолди мусобақаси бўлиб, расмий УЕФА ёки Ла Лига совринлари сирасига кирмайди. Бироқ ушбу ғалаба Мадрид гранди учун янги мавсум олдидан руҳий важдонлик ва юқори кайфият бағишлаши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…