Родри трансферидаги бурилиш Реал Мадрид раҳбариятини ғазабга келтирди

·138·Спорт
Родри трансферидаги бурилиш Реал Мадрид раҳбариятини ғазабга келтирди
Қисқача

Родри фаолиятини Барселона сафида давом эттиришга яқинлашгани Реал Мадрид раҳбарияти, жумладан Флорентино Перес ва Жозе Моуриньюнинг қаттиқ ғазабига сабаб бўлди. Аввалига Перес футболчини олишни режалаштирмаган, бироқ унинг мундиалдаги ўйинлари ҳамда Хосе Анхел Санчес ва Жуни Калафатнинг кафолатларидан сўнг трансферга рози бўлган эди.

Испаниялик яримҳимоячи Родри фаолиятини Барселона сафида давом эттиришга яқин тургани футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Аввалроқ матбуотда «қироллик клуби» футболчининг қарорига вазминлик билан ёндашгани ва уни ҳурмат қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Sport нашри келтириб ўтган янги тафсилотлар бу тахминларни бутунлай рад этиб, Мадрид раҳбариятидаги жиддий норозилик ва ғазабдан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фоот Меркато ва АС нашрларига таяниб тарқатилган дастлабки маълумотларда Реал Мадрид Родри танловини тушуниши ҳамда унга келгусида омад тилагани таъкидланганди. Аслида эса Флорентино Перес ва жамоа бош мураббийи бу вазиятдан қаттиқ ғазабланган. Клуб президенти деярли ҳал бўлган деб ўйланган трансфернинг барбод бўлганидан ўта таассуфда эканлиги айтилмоқда.

Раҳбарият ва Переснинг ҳафсаласи пир бўлди

Маълум бўлишича, Флорентино Перес дастлаб бу яримҳимоячини таркибга қўшиб олишни режалаштирмаган эди. Бироқ унинг мундиалдаги ажойиб ўйинлари ва клубдаги ишончли вакиллари — Хосе Анхел Санчес ҳамда Жуни Калафатнинг қатъий саъй-ҳаракатлари туфайли президент фикридан қайтган ва трансферга рози бўлган эди.

Санчес ва Калафат раҳбариятга футболчи билан келишувга эришилгани ва барчаси ижобий якунланишини кафолатлаганди. Шунга қарамай, охирги паллада вазият кескин ўзгариб кетди ва Родри Барселона билан музокараларни фаоллаштирди. Бу ҳолат Мадрид клуби бошқарувида чуқур тушунмовчиликни келтириб чиқарди.

Сайловолди пойга ва мураббийнинг муносабати

Вазиятнинг янада таранглашишига Родрининг исми Реал Мадрид президентлик сайловларида номзод бўлган Энрике Рикелмвенинг режалари қаторида тилга олингани ҳам сабаб бўлди. Бу ҳолат Флорентино Переснинг кескин норозилигига сабаб бўлиб, у дастлаб футболчининг номзодини рад этишга ҳам уриниб кўрган эди.

Шунингдек, жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам ушбу трансфер бой берилганидан қаттиқ жаҳл отига минган. Мутахассис ва клуб раҳбарияти асосий рақобатчининг бу каби устунликка эришишини ва режалар амалга ошмай қолганини ҳазм қила олмаяпти. Мадридликлар эндиликда ёзги трансфер бозоридаги стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

РодриРеал МадридБарселонаФлорентино ПересЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)