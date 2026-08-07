Родри трансферидаги бурилиш Реал Мадрид раҳбариятини ғазабга келтирди
Родри фаолиятини Барселона сафида давом эттиришга яқинлашгани Реал Мадрид раҳбарияти, жумладан Флорентино Перес ва Жозе Моуриньюнинг қаттиқ ғазабига сабаб бўлди. Аввалига Перес футболчини олишни режалаштирмаган, бироқ унинг мундиалдаги ўйинлари ҳамда Хосе Анхел Санчес ва Жуни Калафатнинг кафолатларидан сўнг трансферга рози бўлган эди.
Испаниялик яримҳимоячи Родри фаолиятини Барселона сафида давом эттиришга яқин тургани футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Аввалроқ матбуотда «қироллик клуби» футболчининг қарорига вазминлик билан ёндашгани ва уни ҳурмат қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Sport нашри келтириб ўтган янги тафсилотлар бу тахминларни бутунлай рад этиб, Мадрид раҳбариятидаги жиддий норозилик ва ғазабдан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фоот Меркато ва АС нашрларига таяниб тарқатилган дастлабки маълумотларда Реал Мадрид Родри танловини тушуниши ҳамда унга келгусида омад тилагани таъкидланганди. Аслида эса Флорентино Перес ва жамоа бош мураббийи бу вазиятдан қаттиқ ғазабланган. Клуб президенти деярли ҳал бўлган деб ўйланган трансфернинг барбод бўлганидан ўта таассуфда эканлиги айтилмоқда.
Раҳбарият ва Переснинг ҳафсаласи пир бўлдиМаълум бўлишича, Флорентино Перес дастлаб бу яримҳимоячини таркибга қўшиб олишни режалаштирмаган эди. Бироқ унинг мундиалдаги ажойиб ўйинлари ва клубдаги ишончли вакиллари — Хосе Анхел Санчес ҳамда Жуни Калафатнинг қатъий саъй-ҳаракатлари туфайли президент фикридан қайтган ва трансферга рози бўлган эди.
Санчес ва Калафат раҳбариятга футболчи билан келишувга эришилгани ва барчаси ижобий якунланишини кафолатлаганди. Шунга қарамай, охирги паллада вазият кескин ўзгариб кетди ва Родри Барселона билан музокараларни фаоллаштирди. Бу ҳолат Мадрид клуби бошқарувида чуқур тушунмовчиликни келтириб чиқарди.
Сайловолди пойга ва мураббийнинг муносабатиВазиятнинг янада таранглашишига Родрининг исми Реал Мадрид президентлик сайловларида номзод бўлган Энрике Рикелмвенинг режалари қаторида тилга олингани ҳам сабаб бўлди. Бу ҳолат Флорентино Переснинг кескин норозилигига сабаб бўлиб, у дастлаб футболчининг номзодини рад этишга ҳам уриниб кўрган эди.
Шунингдек, жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам ушбу трансфер бой берилганидан қаттиқ жаҳл отига минган. Мутахассис ва клуб раҳбарияти асосий рақобатчининг бу каби устунликка эришишини ва режалар амалга ошмай қолганини ҳазм қила олмаяпти. Мадридликлар эндиликда ёзги трансфер бозоридаги стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.
…