Реал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клубига қўйилган молиявий айбловлар туфайли юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, Реал Мадрид ўз сафига Эрлинг Холанд каби юлдуз футболчиларни жалб қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Флорентино Перес бошчилигидаги клуб Холандга 2022-йилда Англия клубига ўтишидан олдин ҳам қизиқиш билдирган эди.
Англия Премер-лигаси томонидан Манчестер Сити клубига нисбатан эълон қилинган молиявий айбловлар ва юзага келиши мумкин бўлган қаттиқ санкциялар Европанинг етакчи жамоаларини жиддий ҳаракатга келтирди. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, «қаймоқранглилар» раҳбарияти инглиз жамоасидаги ҳар қандай беқарорликдан фойдаланиб, ўз сафига юлдузли футболчиларни жалб қилиш имкониятини диққат билан ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Флорентино Перес бошчилигидаги Мадрид клуби узоқ вақтдан бери Эрлинг Холандга қизиқиш билдириб келади. Норвегиялик ҳужумчи 2022-йилда Англия клубига ўтишидан олдин ҳам Испания гранди унинг хизматларига даъвогар эди. Ҳозирда Манчестер Сити атрофидаги юзага келган мураккаб вазият ва клуб келажагидаги ноаниқликлар мадридликларга ушбу трансферни жонлантириш учун қулай имконият туғдириши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Таркибдаги рақобат ва молиявий муаммоларБироқ, Эрлинг Холандни қўлга киритиш Реал Мадрид учун унчалик осон кечмайди. Ҳозирги кунда Мадрид клубининг ҳужум чизиғи Килиан Мбаппе келиши ва Винисиус Жуниорнинг ажойиб ўйини эвазига етарлича тўлиб турибди. Шунингдек, ёш иқтидорлар Эндрик ва бошқа ёш футболчиларнинг ҳам майдонга тушиш учун курашаётгани мураббий учун қўшимча бош оғриқ туғдириши мумкин.
Манбага кўра, норвегиялик тўпурарнинг амалдаги шартномасида қуйи лигага тушиб кетиш сценарийларига боғлиқ махсус бандлар мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам Флорентино Перес юлдуз ҳужумчини жамоага олиб келиш учун мураккаб маъмурий қарорларни қабул қилишига тўғри келади, айниқса клубнинг мавжуд таркибий кенглиги ва молиявий баланси ҳисобга олинганда.
Раян Черки ҳам нишондаЭрлинг Холанддан ташқари, Реал Мадрид скаутлари радарида бошқа истеъдодли ўйинчилар ҳам бор. Жумладан, Европа футболининг энг ўзига хос ижодкорларидан бири бўлган Раян Черки ҳам Испания гранди эътиборини тортиб келмоқда. Унинг ноёб техникаси ва майдонни кўра олиш қобилияти мадридликлар скаутларига доимо манзур бўлган.
Бироқ, француз футболчиси ҳам ҳудди Холанд дуч келган муаммога дуч келиши мумкин. Реал Мадриднинг ярим ҳимоя ва ижодий чизиғи Жуд Беллингем, Арда Гулер ҳамда Браҳим Диаз каби юқори савияли ижрочилар билан тўла. Агар Манчестер Сити инқироз туфайли ўз таркибини сотишга мажбур бўлса ҳам, Мадрид клуби янги футболчиларни қўшиб олишдан олдин мавжуд таркибни қисқартириши талаб этилади.
Изоҳлар 0
…