Реал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқда

·39·Спорт
Реал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клубига қўйилган молиявий айбловлар туфайли юзага келган ноаниқликдан фойдаланиб, Реал Мадрид ўз сафига Эрлинг Холанд каби юлдуз футболчиларни жалб қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Флорентино Перес бошчилигидаги клуб Холандга 2022-йилда Англия клубига ўтишидан олдин ҳам қизиқиш билдирган эди.

Англия Премер-лигаси томонидан Манчестер Сити клубига нисбатан эълон қилинган молиявий айбловлар ва юзага келиши мумкин бўлган қаттиқ санкциялар Европанинг етакчи жамоаларини жиддий ҳаракатга келтирди. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, «қаймоқранглилар» раҳбарияти инглиз жамоасидаги ҳар қандай беқарорликдан фойдаланиб, ўз сафига юлдузли футболчиларни жалб қилиш имкониятини диққат билан ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Флорентино Перес бошчилигидаги Мадрид клуби узоқ вақтдан бери Эрлинг Холандга қизиқиш билдириб келади. Норвегиялик ҳужумчи 2022-йилда Англия клубига ўтишидан олдин ҳам Испания гранди унинг хизматларига даъвогар эди. Ҳозирда Манчестер Сити атрофидаги юзага келган мураккаб вазият ва клуб келажагидаги ноаниқликлар мадридликларга ушбу трансферни жонлантириш учун қулай имконият туғдириши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Таркибдаги рақобат ва молиявий муаммолар

Бироқ, Эрлинг Холандни қўлга киритиш Реал Мадрид учун унчалик осон кечмайди. Ҳозирги кунда Мадрид клубининг ҳужум чизиғи Килиан Мбаппе келиши ва Винисиус Жуниорнинг ажойиб ўйини эвазига етарлича тўлиб турибди. Шунингдек, ёш иқтидорлар Эндрик ва бошқа ёш футболчиларнинг ҳам майдонга тушиш учун курашаётгани мураббий учун қўшимча бош оғриқ туғдириши мумкин.

Манбага кўра, норвегиялик тўпурарнинг амалдаги шартномасида қуйи лигага тушиб кетиш сценарийларига боғлиқ махсус бандлар мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам Флорентино Перес юлдуз ҳужумчини жамоага олиб келиш учун мураккаб маъмурий қарорларни қабул қилишига тўғри келади, айниқса клубнинг мавжуд таркибий кенглиги ва молиявий баланси ҳисобга олинганда.

Раян Черки ҳам нишонда

Эрлинг Холанддан ташқари, Реал Мадрид скаутлари радарида бошқа истеъдодли ўйинчилар ҳам бор. Жумладан, Европа футболининг энг ўзига хос ижодкорларидан бири бўлган Раян Черки ҳам Испания гранди эътиборини тортиб келмоқда. Унинг ноёб техникаси ва майдонни кўра олиш қобилияти мадридликлар скаутларига доимо манзур бўлган.

Бироқ, француз футболчиси ҳам ҳудди Холанд дуч келган муаммога дуч келиши мумкин. Реал Мадриднинг ярим ҳимоя ва ижодий чизиғи Жуд Беллингем, Арда Гулер ҳамда Браҳим Диаз каби юқори савияли ижрочилар билан тўла. Агар Манчестер Сити инқироз туфайли ўз таркибини сотишга мажбур бўлса ҳам, Мадрид клуби янги футболчиларни қўшиб олишдан олдин мавжуд таркибни қисқартириши талаб этилади.

Реал МадридЭрлинг ХоландМанчестер СитиФлорентино ПересТрансферлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд келажакда Реал Мадрид сафига ўтиши мумкин: Собиқ жамоадошининг башоратиЭрлинг Холанд келажакда Реал Мадрид сафига ўтиши мумкин: Собиқ жамоадошининг башорати26 июл 21:55Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими2 сентябр 12:37Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар25 август 16:50Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилди10 август 15:54„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирдиКеча 21:43Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирди18 сентябр 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?