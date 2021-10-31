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Бокс бўйича жаҳон чемпионати ярим финали барча жуфтликлари билан танишинг
Сербиянинг Белград шаҳри бокс бўйича катталар ўртасида жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда. Кеча мусобақа доирасида чорак финал жанглари ўтказилди. Унда иштирок этган 6 нафар ҳамюртларимиздан -60 кг вазнда Абдумалик Ҳалаков ва -92 кг вазнда Мадияр Саидраҳимов рақибларини мағлуб этган ҳолда ярим финалга йўл олди.
Шунингдек, ушбу босқичга Куба, Қозоғистон ва Россиядан 5 нафар, Таиланддан 4 нафар боксчилар етиб келди ва энг яхши натижа қайд этди. Ярим финал баҳслари 4 ноябрь куни бўлиб ўтади. Жуфтликлар билан танишинг:
-48 кг
Темиртас Жусупов (Қозоғистон) – Евгений Кармильчук (Беларусь)
Сахил Алахвердови (Грузия) – Вуттичай Юрачай (Таиланд)
-51 кг
Роско Хилл (АҚШ) – Ахтем Закиров (Россия)
Сакен Бибосынов (Қозоғистон) - Тханарат Саенгпфет (Таиланд)
-54 кг
Махмуд Сабырхан (Қозоғистон) – Акаш Кумар (Ҳиндистон)
Билал Беннама (Франция) – Томоя Цубои (Япония)
-57 кг
Самуэль Кистохури (Франция) – Джамал Харви (АҚШ)
Серик Темиржанов (Қозоғистон) – Освель Кабальерро (Куба)
-60 кг
Абдумалик Халоков (Ўзбекистон) – Даниял Шахбахш (Эрон)
Софьян Умия (Франция) – Алекси Де Ла Крус (Доминикан)
-63,5 кг
Керем Озмен (Туркия) – Рис Линч (Шотландия)
Энди Круз (Куба) – Сомчай Вогсуван (Таиланд)
-67 кг
Абылайхан Жусупов (Қозоғистон) – Севон Оказава (Япония)
Лаша Гурули (Грузия) – Омари Жонс (АҚШ)
-71 кг
Албан Бечири (Албания) – Вадим Мусаев (Россия)
Юрий Захареев (Украина) – Сархан Алиев (Озарбайжон)
-75 кг
Сальваторе Каваллеро (Италия) – Йонлис Эрнандес (Куба)
Жамбулат Бижамов (Россия) – Вирапон Йонгохо (Таиланд)
-80 кг
Савелий Садома (Россия) – Алексей Алферов (Беларусь)
Владимир Мирончиков (Сербия) – Робби Гонсалес (АҚШ)
-86 кг
Виктор Хельстре (Бельгия) – Кено Мачадо (Бразилия)
Херих Руис (Куба) – Лорен Альфонсо (Озарбайжон)
-92 кг
Хулио Сезар Ла Крус (Куба) – Мадияр Саидрахимов (Ўзбекистон)
Азиз Абесс Мухиддин (Италия) – Эммануэль Рейес (Испания)
+92 кг
Магомед Абдуллаев (Озарбайжон) – Давит Чалоян (Арманистон)
Марк Петровский (Россия) – Найджел Пол (Тринидад ва Тобаго) “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
Шунингдек, ушбу босқичга Куба, Қозоғистон ва Россиядан 5 нафар, Таиланддан 4 нафар боксчилар етиб келди ва энг яхши натижа қайд этди. Ярим финал баҳслари 4 ноябрь куни бўлиб ўтади. Жуфтликлар билан танишинг:
-48 кг
Темиртас Жусупов (Қозоғистон) – Евгений Кармильчук (Беларусь)
Сахил Алахвердови (Грузия) – Вуттичай Юрачай (Таиланд)
-51 кг
Роско Хилл (АҚШ) – Ахтем Закиров (Россия)
Сакен Бибосынов (Қозоғистон) - Тханарат Саенгпфет (Таиланд)
-54 кг
Махмуд Сабырхан (Қозоғистон) – Акаш Кумар (Ҳиндистон)
Билал Беннама (Франция) – Томоя Цубои (Япония)
-57 кг
Самуэль Кистохури (Франция) – Джамал Харви (АҚШ)
Серик Темиржанов (Қозоғистон) – Освель Кабальерро (Куба)
-60 кг
Абдумалик Халоков (Ўзбекистон) – Даниял Шахбахш (Эрон)
Софьян Умия (Франция) – Алекси Де Ла Крус (Доминикан)
-63,5 кг
Керем Озмен (Туркия) – Рис Линч (Шотландия)
Энди Круз (Куба) – Сомчай Вогсуван (Таиланд)
-67 кг
Абылайхан Жусупов (Қозоғистон) – Севон Оказава (Япония)
Лаша Гурули (Грузия) – Омари Жонс (АҚШ)
-71 кг
Албан Бечири (Албания) – Вадим Мусаев (Россия)
Юрий Захареев (Украина) – Сархан Алиев (Озарбайжон)
-75 кг
Сальваторе Каваллеро (Италия) – Йонлис Эрнандес (Куба)
Жамбулат Бижамов (Россия) – Вирапон Йонгохо (Таиланд)
-80 кг
Савелий Садома (Россия) – Алексей Алферов (Беларусь)
Владимир Мирончиков (Сербия) – Робби Гонсалес (АҚШ)
-86 кг
Виктор Хельстре (Бельгия) – Кено Мачадо (Бразилия)
Херих Руис (Куба) – Лорен Альфонсо (Озарбайжон)
-92 кг
Хулио Сезар Ла Крус (Куба) – Мадияр Саидрахимов (Ўзбекистон)
Азиз Абесс Мухиддин (Италия) – Эммануэль Рейес (Испания)
+92 кг
Магомед Абдуллаев (Озарбайжон) – Давит Чалоян (Арманистон)
Марк Петровский (Россия) – Найджел Пол (Тринидад ва Тобаго) “Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
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