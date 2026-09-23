Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг футбол турнирида гуруҳ босқичи Эроннинг КХДРга 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақадан чиқиб кетиши билан кутилмаган сенсациялар билан якунланди.
- Ўзбекистон Олимпия терма жамоаси ярим финал йўлланмаси учун 25 сентябр куни соат 10:00 да Саудия Арабистонига қарши ўйнайди.
- Турнир мезбони Япония 9 очко билан А гуруҳида биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Хитой ҳам Б гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди.
Япония яшил майдонларида бўлиб ўтаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг футбол турнирида гуруҳ босқичи баҳслари кутилмаган драмалар ва йирик сенсациялар билан ўз ниҳоясига етди. Айниқса, 23 сентябрь кунги 3-тур учрашувлари қитъа футболида ҳақиқий зилзила келтириб чиқарди: B гуруҳида мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Эрон терма жамоаси КХДР (Шимолий Корея) вакилларига 1:4 ҳисобида шармандали тарзда имкониятни бой бериб, плей-офф йўлланмасидан қуруқ қолди ва уйига қайтадиган бўлди. Хитой эса БАА билан 0:0 ҳисобидаги дуранг эвазига 5 очко тўплаб, гуруҳ пешқадами сифатида чорак финалга йўл олди.
Шунингдек, A гуруҳида турнир мезбони Япония Таиланд дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб (3:0), 100 фоизлик натижа — 9 очко билан 1-ўринни эгаллади; қўшни Қирғизистон эса Ҳонгконгни 4:0 ҳисобида янчиб ташлаб, Осиё ўйинлари билан чиройли хайрлашди. Энг муҳими — чорак финалнинг барча жуфтликлари ва ўйинлар тақвими тўлиқ шаклланди. Ўзбекистон Олимпия терма жамоаси ярим финал чиптаси учун 25 сентябрь куни эрталаб соат 10:00 да қитъанинг яна бир гранди бўлмиш Саудия Арабистонига қарши муросасиз ва ҳал қилувчи баҳсга киришади.
Хўш, Шимолий Кореянинг бу сенсацион юриши қаергача давом этади, Ўзбекистон Саудия Арабистони тўсиғидан қандай ўтади ва медаллар сари олиб борувчи тўрда кимлар фаворит ҳисобланади?
«КХДР сенсацияси, Эроннинг фиаскоси ва Ўзбекистоннинг баҳси»: 3-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи палласидан энг муҳим фактлар:
Эроннинг кутилмаган мағлубияти: КХДР термаси Эронни 4:1 ҳисобида тор-мор этиб, мусобақа фаворитларидан бирини плей-оффсиз қолдирди;
Ўзбекистоннинг рақиби аниқ: Олимпия термамиз 25 сентябрь куни соат 10:00 да ярим финал йўлланмаси учун Саудия Арабистонига қарши саф тортади;
Япониянинг бенуқсон юриши: Мусобақа мезбонлари Таиландни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 9 очко билан гуруҳда мутлақ пешқадам бўлди;
Хитойдан 1-ўрин: БАА билан 0:0 ҳисобидаги дуранг натижа хитойликларга B гуруҳида ғолиб бўлиш ва Таиланд билан тўқнашиш имконини берди;
Қирғизистоннинг ғалабали нотаси: Қўшни республика футболчилари Ҳонгконг устидан 4:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан турнирдаги иштирокини якунлади.
Осиё ўйинлари-2026: 3-тур натижалари ва чорак финалнинг тўлиқ сеткаси
Гуруҳ босқичининг охирги ўйинлари ҳамда бўлажак 1/4 финал жадвали:
Гуруҳ ва босқич
Учрашув ва натижа
Гол муаллифлари ва ҳолатлар
A гуруҳи
Япония — Таиланд 3:0
Накадзима (31), Косуги (47), Иши (48) — Япония 9 очко билан 1-ўринда
A гуруҳи
Қирғизистон — Ҳонгконг 4:0
Омаров (7), Маданов (22), Абдужапаров (63), Неъматов (86)
B гуруҳи
Эрон — КХДР 1:4
Ри Сонг Ҳунг (17, авт.) — Чо Кук (41), Ра (44, 51), Чунг Сонг (68) — Эрон мусобақани тарк этди
B гуруҳи
Хитой — БАА 0:0
Хитой 5 очко билан 1-ўринни нақд қилди
ЧОРАК ФИНАЛ (25 сентябрь)
10:00. Ўзбекистон — Саудия Арабистони
Куннинг бош интригаси: Марказий Осиё ва Форс кўрфази тўқнашуви
ЧОРАК ФИНАЛ (25 сентябрь)
15:30. Жанубий Корея — Вьетнам
Қитъа гранди ва жануби-шарқий Осиёнинг бош сюрпризи баҳси
ЧОРАК ФИНАЛ (26 сентябрь)
11:00. Хитой — Таиланд
Тезкор қанотлар ва жисмоний куч кураши
ЧОРАК ФИНАЛ (26 сентябрь)
15:30. Япония — КХДР
Мезбонлар ва турнирнинг бош кашфиёти ўртасидаги дерби
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Ўзбекистон Саудия тўсиғини қандай ёриб ўтади?
Осиё футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг хулосалари:
Саудия Арабистони омили ва оғир рақобат: Саудияликлар ҳар доим техник ва тактик жиҳатдан мукаммал ташкил этилган, вазиятларни совуққонлик билан якунлайдиган жамоа ҳисобланади; уларга қарши эрталабки соат 10:00 даги баҳсда футболчиларимиздан юқори даражадаги концентрация ва биринчи дақиқалардан бошлаб фаол прессинг талаб этилади;
КХДРнинг даҳшатли сенсацияси: Шимолий Кореянинг Эрондек жисмонан пишиқ жамоа дарвозасига 4 та тўп киритиши бу жамоанинг темпи ва интизоми қанчалик юқорилигини кўрсатди; чорак финалда улар Японияга жиддий бошоғриқ туғдириши аниқ;
Ўзбекистоннинг медаллар сари очиқ йўли: Эроннинг чиқиб кетиши ва турнир тўрининг шаклланиши термамиз учун тарихий имкониятдир; Саудия тўсиғи енгиб ўтилса, олдинда яримфинал ва Осиё ўйинларининг чемпионлик кубоги яқинлашади;
Тикланиш вақтининг камлиги: Гуруҳ босқичидан плей-оффга ўтишда жамоаларга жуда оз дам олиш вақти берилди; бундай паллада захира ўриндиғининг кенглиги ва мураббийлар штабининг ротация қарорлари ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Ўзбекистон Олимпия терма жамоаси 25 сентябрь куни Саудия Арабистонига қарши баҳсда ўзбек футболининг қитъадаги етакчилик салоҳиятини яна бир бор исботлашга шайланмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси 25 сентябрь куни Саудия Арабистонини қайси ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқа олади? КХДРнинг Эрон устидан қозонган 4:1 ҳисобидаги ғалабасини тасодиф деб биласизми ёки бу янги кучнинг пайдо бўлишими? Шахсий тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг плей-оффдаги юришига бағишланган ушбу мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…