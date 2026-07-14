Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушади

·63·Спорт
Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушади

Бугун FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Франция ва Испания терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Учрашув Тошкент вақти билан 23:59 да бошланади.

Бу ўйин кўпчилик томонидан финал олдидан финал сифатида баҳоланмоқда. Сабаби икки жамоа ҳам ҳозирги кунда дунё футболининг энг кучли термалари қаторида кўрилмоқда ва мусобақада финалга чиқиш учун жиддий даъвогар ҳисобланади.

Франция ва Испания жаҳон чемпионатлари тарихида бунгача фақат бир марта тўқнаш келган. 20 йил аввалги ўша учрашувда Франция нимчорак финалда Испанияни мусобақадан чиқариб юборган эди.

Бу сафар эса баҳс ярим финал мақомида ўтади. Ғолиб жамоа финал йўлланмасини қўлга киритади.

Учрашув олдидан берилган тахминларда Франциянинг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти 41 фоиз, Испанияники 30 фоиз, қўшимча вақт эҳтимоли эса 29 фоиз сифатида кўрсатилган.

ФранцияИспанияFIFA 2026Жаҳон чемпионатиЯрим финалФинал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?Бугун, 09:50Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиБугун, 09:12Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54 Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жангБугун, 08:42Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиЖаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди