Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушади
Бугун FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Франция ва Испания терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Учрашув Тошкент вақти билан 23:59 да бошланади.
Бу ўйин кўпчилик томонидан финал олдидан финал сифатида баҳоланмоқда. Сабаби икки жамоа ҳам ҳозирги кунда дунё футболининг энг кучли термалари қаторида кўрилмоқда ва мусобақада финалга чиқиш учун жиддий даъвогар ҳисобланади.
Франция ва Испания жаҳон чемпионатлари тарихида бунгача фақат бир марта тўқнаш келган. 20 йил аввалги ўша учрашувда Франция нимчорак финалда Испанияни мусобақадан чиқариб юборган эди.
Бу сафар эса баҳс ярим финал мақомида ўтади. Ғолиб жамоа финал йўлланмасини қўлга киритади.
Учрашув олдидан берилган тахминларда Франциянинг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти 41 фоиз, Испанияники 30 фоиз, қўшимча вақт эҳтимоли эса 29 фоиз сифатида кўрсатилган.
…