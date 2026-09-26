Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!
Япониянинг Нагоя ва Аичи шаҳарларида давом этаётган Осиё ўйинларида мусобақанинг энг шиддатли ва муросасиз тури — бокс баҳслари ўзининг ҳал қилувчи кульминацион нуқтасига етиб келди. Эртадан бошлаб турнир доирасида чорак финал тўқнашувларига расман старт берилади. Қоидаларга кўра, ушбу босқичдаги ҳар қандай ғалаба спортчига камида ярим финал йўлланмасини ва кафолатланган бронза медалини нақд қилиб беради. Ўзбекистон Бокс федерациясининг расмий маълумотига таянган ҳолда, эртанги кун дастурида миллий терма жамоамизнинг 5 нафар чарм қўлқоп устаси рингга кўтарилади.
Эрталабки ва тушдан кейинги иккита сессияда Нигина Ўктамова (-54 кг), Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг), Навбаҳор Ҳамидова (-65 кг), жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков (-60 кг) ҳамда оғир вазнли баҳодиримиз Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) ўз рақибларига қарши медаллар учун жанг олиб боришади. Жанглар Тошкент вақти билан эрталабки соат 08:00 да ҳамда кундузги 13:00 да бошланиши белгиланган.
«5 та вазн, Халоковнинг юриши ва кафолатланган медаллар»: Чорак финалнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари бокс чорак финали олдидан энг муҳим фактлар:
«Ғалаба — медаль дегани»: Чорак финал тўсиғидан ўтган ҳар бир ўзбек боксчиси камида бронза медалини нақд қилади;
5 нафар боксчимиз рингга чиқади: Эртанги кун доирасида 3 нафар эркак ва 2 нафар аёл спортчимиз чорак финал баҳсида қатнашади;
Абдумалик Халоков филиппинликка қарши: Жаҳон бокси юлдузи соат 14:00 да Жунмилардо Огайре билан куч синашади;
Супер оғир вазндаги Марказий Осиё дербиси: Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) тожикистонлик Муҳаммад Аброридинов билан тўқнаш келади;
Икки босқичли дастур: Жанглар Тошкент вақти билан тонги 08:00 ва кундузги 13:00 сессияларида ташкил этилади.
Осиё ўйинлари (Бокс): Чорак финал жуфтликлари ва жанглар жадвали
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларининг рингга чиқиш тартиби ва рақиблари таснифи:
Вазн тоифаси
Ўзбекистонлик боксчи
Рақиб спортчи ва давлати
Баҳс бошланиш вақти (Тошкент вақти)
Босқич ва гаровдаги мукофот
-54 кг (Аёллар)
Нигина Ўктамова
Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
08:15
Чорак финал (Ярим финал ва медаль йўлланмаси)
-80 кг (Эркаклар)
Фазлиддин Эркинбоев
Язмин Моҳоммед (Шри-Ланка)
09:00
Чорак финал (Ярим финал ва медаль йўлланмаси)
-65 кг (Аёллар)
Навбаҳор Ҳамидова
Парвеен (Ҳиндистон)
13:30
Чорак финал (Ярим финал ва медаль йўлланмаси)
-60 кг (Эркаклар)
Абдумалик Халоков
Жунмилардо Огайре (Филиппин)
14:00
Чорак финал (Ярим финал ва медаль йўлланмаси)
+90 кг (Эркаклар)
Жаҳонгир Зокиров
Муҳаммад Аброридинов (Тожикистон)
15:30
Чорак финал (Ярим финал ва медаль йўлланмаси)
Спорт экспертизаси: Нега эртанги чорак финал Ўзбекистон учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Халқаро бокс таҳлилчилари ва мутахассисларининг хулосалари:
«Психологик тўсиқ ва шоҳсупа кафолати»: Бокс турнирларида чорак финал энг босимли босқич саналади; бу ерда ютқазган боксчи қуруқ қўл билан қайтади, ғалаба қозонган спортчи эса ўз делегацияси ғазнасига камида бронзани таъминлаб, олтин сари руҳий енгиллик билан ҳаракатланади;
Халоковнинг техник устунлиги ва филиппинча мактаб: Абдумалик Халоков ўзининг бетакрор финтлари, масофани ҳис қилиши ва тезлиги бўйича Филиппин вакилидан сезиларли даражада устун; бироқ филиппинлик боксчиларнинг тинимсиз жанг қилувчи ва прессингга асосланган услуби диққатни бир лаҳзага ҳам сусайтирмасликни талаб этади;
Оғир вазндаги зарбалар тўқнашуви: Жаҳонгир Зокиров ва Муҳаммад Аброридинов ўртасидаги баҳс ҳақиқий куч синови бўлади; бу вазнда ҳар қандай аниқ зарба жангни муддатидан олдин якунлаши мумкин, шу боис Зокировдан совуққон тактика талаб қилинади.
Сизнингча, Нагоядаги чорак финалда рингга кўтариладиган 5 нафар ўзбек боксчисидан нечтаси ғалаба қозониб, медалларни нақд қила олади? Абдумалик Халоков ва Жаҳонгир Зокировнинг ушбу Осиё ўйинларида олтин медални олиш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз тахминларингиз ва спортчиларимизга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий бокс термамизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…