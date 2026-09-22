Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!
Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ўзбек шахматининг янги олтин даври муҳрланмоқда. Мусобақанинг энг драматик ва кескин кечган 6-тури якунларига кўра, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон эркаклар биринчи терма жамоаси турнирнинг бош фаворити бўлган қудратли Ҳиндистон устидан 2,5:1,5 ҳисобида тарихий ва иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу ғалаба эвазига вакилларимиз 12 та максимал очко билан дунё рейтингида яққол якка пешқадамга айланиб, олтин медаллар сари дадил қадам ташлади. Ўзбекистон-2 жамоаси ҳам Испанияни 2,5:1,5 ҳисобида янчиб ташлаган бўлса, учинчи жамоамиз Австралияга кичик ҳисобда (1,5:2,5) имкониятни бой берди.
Аёллар ўртасидаги баҳсларда эса биринчи жамоамиз Грузияга имкониятни бой берганига қарамай, Ўзбекистон-2 ва Ўзбекистон-3 жамоалари мос равишда Шимолий Македония ҳамда Швеция устидан ишончли ғалабаларга эришди. Аёллар мусобақасида 6-турдан сўнг 12 тадан тўлиқ очко тўплаган Хитой ва ён қўшнимиз Қозоғистон жамоалари қўшҳокимлик қилмоқда. Эндиликда олдинда мусобақа тақдирини ҳал қилувчи 7-тур кутмоқда: 1-ўриндаги Ўзбекистон-1 термаси 2-поғонани эгаллаб турган қудратли Хитой билан доска устида аёвсиз супержангга киришади!
Хўш, Самарқанддаги доскаларда ўзбек гроссмейстерлари Чин юрти машинасини тўхтата оладими, Қозоғистон аёллар жамоаси шоҳсупа чўққисини ушлаб қоладими ва 7-тур чемпионлик интригасини қандай ҳал қилади?
«Ҳиндистоннинг таслим этилиши, 12 очко ва Хитойга қарши жанг»: 6-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанд-2026 Олимпиадасининг 6-туридан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Ҳиндистон устидан суперғалаба: Ўзбекистон-1 жамоаси дунё шахмати гигантини 2,5:1,5 ҳисобида доғда қолдириб, турнирдаги мутлақ етакчиликни ўз қўлига олди;
Ўзбекистон эркаклар жамоаси — яққол пешқадам: 6 та ўйинда 6 та ғалаба, 12 та жамоавий очко ва 19,5 та доска очкоси билан термамиз жадвал чўққисида якка қолди;
Ўзбекистон-2 дан «испанча мағлубият»: Ёшларимиз гранд Испания термасини 2,5:1,5 ҳисобида тор-мор этиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди;
Аёллар жадвалида Хитой ва Қозоғистон: Аёллар дивизионида Хитой ва Қозоғистон терма жамоалари 12 тадан очко билан биринчи ва иккинчи ўринларни бўлишиб турибди;
7-тур финалга тенг: Эркаклар жадвалида 1- ва 2-ўринларни банд этиб турган Ўзбекистон ва Хитой 7-турда юзма-юз тўқнаш келади.
Самарқанд-2026: 6-тур якунлари бўйича умумжамоа жадвали (Топ-10)
Эркаклар ва аёллар терма жамоаларининг кўрсаткичлари таққоси:
Ўрни
Эркаклар жамоалари (TB1 / TB2 / TB3) WEBP
Аёллар жамоалари (TB1 / TB2 / TB3) WEBP
01
Ўзбекистон (12 очко / 141 / 19,5)
Хитой (12 очко / 151,5 / 20,5)
02
Хитой (11 очко / 138 / 18,5)
Қозоғистон (12 очко / 135,5 / 18,5)
03
Арманистон (11 очко / 108 / 17)
Ҳиндистон (10 очко / 128 / 18,5)
04
Франция (10 очко / 116,5 / 17,5)
Болгария (10 очко / 124 / 19)
05
Нидерландия (10 очко / 114,5 / 16)
Германия (10 очко / 116,5 / 16,5)
06
Туркия (10 очко / 114 / 17,5)
Швейцария (10 очко / 116 / 18)
07
Ҳиндистон (10 очко / 113 / 16)
Арманистон (10 очко / 116 / 17,5)
08
Греция (10 очко / 111 / 18)
Польша (10 очко / 114 / 17)
09
Германия (10 очко / 108 / 16)
Озарбайжон (10 очко / 112 / 17,5)
10
Англия (10 очко / 106 / 16,5)
Грузия (10 очко / 109,5 / 18)
(Изоҳ: TB1 — матч очколари, TB2 — Зоннеборн-Бергер коэффициенти, TB3 — доска очколари)
6-тур натижалари ва 7-турнинг қайноқ жуфтликлари
Ўзбекистон терма жамоаларининг баҳслар тақвими:
6-тур баҳслари натижаси:
Эркаклар: Ўзбекистон-1 2,5:1,5 Ҳиндистон | Испания 1,5:2,5 Ўзбекистон-2 | Австралия 2,5:1,5 Ўзбекистон-3
Аёллар: Грузия 3,5:0,5 Ўзбекистон-1 | Шимолий Македония 0,5:3,5 Ўзбекистон-2 | Швеция 1,5:2,5 Ўзбекистон-3
7-тур жуфтликлари (Марказий тўқнашувлар):
Эркаклар: Ўзбекистон-1 — Хитой (1- ва 2-ўринлар баҳси) | Ўзбекистон-2 — Франция | Ўзбекистон-3 — ЖАР
Аёллар: Ўзбекистон-1 — Словения | Ўзбекистон-2 — Тожикистон | Ўзбекистон-3 — Перу
Шахмат экспертизаси: Нега Ўзбекистон ва Хитой баҳси «Олтин финал» ҳисобланади?
Халқаро ФИДЕ экспертлари ва таниқли таҳлилчиларнинг хулосалари:
Ченнайдаги триумфнинг давоми: Ченнай Олимпиадаси олтинини қўлга киритган ўзбек гроссмейстерлари Самарқандда ўз уйида ўйнаётгани боис икки ҳисса босим ва масъулият остида ҳаракат қилмоқда; Ҳиндистон устидан қозонилган ғалаба жамоага руҳий қанот бағишлади;
Хитойнинг прагматик услуби: Хитой жамоаси оқ доналарда тажовузкор, қора доналарда эса ўта мустаҳкам ҳимояга таянади; 7-турда Ўзбекистон-1 сафидаги Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровларнинг 1- ва 2-доскалардаги дебют тайёргарлиги бутун матч тақдирини ҳал қилади;
Коэффициентлар устунлиги: Ўзбекистон нафақат очколар бўйича, балки энг муҳим Зоннеборн-Бергер кўрсаткичи (141) бўйича ҳам Олимпиаданинг мутлақ энг кучлиси бўлиб турибди; бу эса дуранг қайд этилган тақдирда ҳам термамизга турнир устунлигини беради;
Марказий Осиё аёллари сенсацияси: Аёллар гуруҳида Қозоғистоннинг Хитой билан тенгма-тенг 12 очко тўплаб бораётгани минтақада аёллар шахмати даражаси дунё элитаси билан тенглашганини кўрсатмоқда.
Самарқанддаги 64 катак майдонларида инсоният ақл-заковатининг энг буюк жанглари кечмоқда ва Ўзбекистон байроғи яна шоҳсупа чўққисини забт этиб турибди.
Сизнингча, 7-турдаги «Олтин баҳс»да Ўзбекистон Хитой устидан қандай ҳисобда ғалаба қозонади? Нодирбек Абдусатторов ва йигитларимиз Самарқандда Олимпиада олтин кубогини сақлаб қола оладими? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг ушбу тарихий муваффақияти ҳақидаги қайноқ таҳлилни барча шахмат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…