Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 4-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси оқ доналарда Туркия билан, аёллар терма жамоаси эса Аргентина билан куч синашади.
- Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Янги Зеландия, Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси Яман билан, Ўзбекистон-2 аёллар жамоаси Қирғизистон билан, Ўзбекистон-3 аёллар жамоаси эса Куба билан баҳс олиб боради.
Самарқанд шаҳри мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш энг қизғин ва муросасиз паллага кирди. Ортда қолган учта тур натижаларига кўра, пешқадамлар сафи тобора ойдинлашаётган бир вақтда, бугун, 19 сентябрь куни соат 15:00 да бошланадиган 4-тур жуфтликлари ва доналар ранги расман эълон қилинди. Эркаклар ўртасидаги марказий баҳсда Ўзбекистон асосий терма жамоаси оқ доналарда қардош Туркия термасига қарши тахтага ўтиради. Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги вакилларимиз учун ушбу баҳс чемпионлик пойгасидаги ўта муҳим синов бўлади. Захира таркибларимизга ҳам жиддий рақиблар тўғри келди: ёшлардан иборат «Ўзбекистон-2» қора доналарда Янги Зеландия билан куч синашса, «Ўзбекистон-3» жамоаси оқ доналарда Яман вакилларига қарши дона суради.
Аёллар баҳсида эса қизларимиз қитъалараро принципиал жангларга киришади: Ўзбекистон-1 термаси оқ доналарда Жанубий Американинг машҳур шахмат мактаби эгаси бўлган Аргентина билан, Ўзбекистон-2 жамоаси эса қўшни Қирғиз Республикаси билан Марказий Осиё дербисида тўқнаш келади, Ўзбекистон-3 қизлари эса Кубага қарши оғир синовдан ўтади. Мусобақа фаворитларини ҳам аёвсиз жанглар кутмоқда: АҚШ — Украина, Испания — Ҳиндистон ҳамда Сербия — Хитой баҳслари 4-турнинг ҳақиқий триллерига айланиши кутилмоқда.
Хўш, мезбон шахматчиларимиз Туркия ва Аргентина тўсиғидан қандай ўтади, оқ доналар устунлиги ғалаба келтирадими ва дунё шахмати гигантларининг қарама-қаршилиги турнир жадвалини қандай ўзгартиради?
«Туркия синови ва жаҳон супертўқнашувлари»: Эркаклар баҳсидаги 4-тур жуфтликлари
Самарқанд аренасидаги энг қайноқ марказий жуфтликлар тақсимоти:
Ўзбекистон — Туркия: Мезбонларнинг 1-жамоаси оқ доналарда Европанинг кўтарилаётган кучли термасига қарши баҳс олиб боради;
Янги Зеландия — Ўзбекистон-2: Вакилларимиз қора доналарда океаниялик рақибларга қарши муҳим очколар учун курашади;
Ўзбекистон-3 — Яман: Учинчи таркибимиз яманлик шахматчиларга қарши оқ доналар устунлиги билан ҳаракат қилади;
АҚШ — Украина: Турнинг энг муросасиз баҳсларидан бири — мусобақа бош фаворити Украинанинг тажрибали гроссмейстерларига қарши;
Испания — Ҳиндистон: Ҳиндистоннинг ёш вундеркиндлари кучли испан жамоаси қаршилигини енгиб ўтишга уринади;
Сербия — Хитой: Хитойлик гроссмейстерлар серб шахмат мактабининг қаттиқ ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилади;
Бошқа тўқнашувлар: Германия — Польша, Греция — Нидерландия, Озарбайжон — Чехия ва Исроил — Венгрия жуфтликлари ҳам очколар учун жиддий кураш олиб боради.
«Аргентина, Қирғизистон дербиси ва Куба»: Аёллар турнирининг 4-тур жуфтликлари
Хотин-қизлар ўртасидаги кескин ва мураккаб қарама-қаршиликлар:
Ўзбекистон — Аргентина: Асосий жамоамиз қизлари (Афруза Ҳамдамова, Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Умида Омонова) оқ доналарда лотин америкаликлар билан баҳслашади;
Ўзбекистон-2 — Қирғизистон: Марказий Осиёнинг икки қардош ва рақобатдош жамоаси ўртасидаги принципиал дерби;
Куба — Ўзбекистон-3: Тажрибали Куба аёллар термаси вакиллари учинчи жамоамизга қарши оқ доналарда дона суради;
Мўғулистон — Ҳиндистон: Осиё қитъасининг икки кучли мактаби ўртасидаги марказий жанг;
Арманистон — Қозоғистон: Қозоғистон аёллар термаси турнир фаворитларидан бири Арманистонга қарши қора доналарда ҳимояланади;
Бошқа марказий ўйинлар: Хитой — Венгрия, Испания — АҚШ, Англия — Озарбайжон ва Вьетнам — Польша учрашувлари ўтказилади.
Тактик ва стратегик таҳлил: 4-тур нега ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Халқаро шахмат экспертлари ва таҳлилчиларнинг баҳолари:
Оқ доналар фактори: Асосий эркаклар ва аёллар жамоаларимизнинг оқ доналарда ўйнаши дебютдаёқ ташаббусни қўлга олиш ва босим ўтказиш имконини беради;
Грандлар сараланиши: Айнан 4-турдан бошлаб фаворитлар ўзаро тўқнаша бошлайди — АҚШ, Ҳиндистон ёки Хитойнинг очко йўқотиши Ўзбекистонни турнир жадвалида яккапешқадамлик сари олиб чиқиши мумкин;
Психологик босим: Самарқанддаги тўлиқ заллар ва мухлислар далдаси мезбонларга куч бағишлаш билан бирга, ҳар бир партияда юқори масъулият юклайди;
Вақт режими: Барча 4-тур ўйинлари Тошкент вақти билан соат 15:00 да бир вақтда бошланиб, шахмат ишқибозларига унутилмас кеч тақдим этади.
Самарқанд осмони остида кечаётган ақл ва матонат жангининг 4-тури миллий шахматимиз тарихида яна бир олтин саҳифани очиш учун катта имкониятдир.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари бугунги 4-турда Туркия ҳамда Аргентина устидан қандай ҳисобда ғалаба қозонади? АҚШ — Украина ва Испания — Ҳиндистон тўқнашувларида кимнинг имкониятини юқори баҳолайсиз? Ўз таҳлилий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддаги ушбу тарихий шахмат Олимпиадаси шарҳини барча дўстларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…