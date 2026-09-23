Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари
Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш ўзининг энг қизғин, кульминацион нуқтасига кирмоқда. Мусобақа тақвимидан ўрин олган бугунги 7-тур баҳслари нафақат турнир жадвалидаги вазиятни, балки чемпионлик пойгасининг бош фаворитини аниқлаб бериши кутилмоқда. Мусобақада якка пешқадам сифатида ишонч билан олдинда бораётган Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоасини бугун ҳақиқий «финалга тенг» тўқнашув кутиб турибди: гроссмейстерларимиз иккинчи ўриндаги асосий таъқибчи — қудратли Хитой терма жамоасига қарши дона сурадилар.
Ушбу баҳсда вакилларимиз 1-тахтада оқ доналарда ҳаракат қилиши қўшимча стратегик устунлик яратади. Шунингдек, мезбон сифатида қатнашаётган бошқа таркибларимиз ҳам жиддий синовлар қаршисида: Ўзбекистон-2 жамоаси Европанинг кучли жамоаларидан бири Францияга қарши, Ўзбекистон-3 эса Жанубий Африкага қарши баҳс олиб боради. Аёллар мусобақасида эса Ўзбекистон қизлари Словения билан, иккинчи жамоа қўшни Тожикистон билан, учинчи жамоа эса Перу шахматчилари билан куч синашади.
Хўш, Самарқанддаги шиддатли 7-турда йигитларимиз Хитой деворини ёриб ўтиб, якка пешқадамликни мустаҳкамлай оладими, жаҳон грандларининг ўзаро жангларида кучлар қандай тақсимланади ва олтин медаллар сари йўл қандай кечмоқда?
«Олтин учун жанг, Франция синови ва қардошлар дербиси»: 7-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанд Олимпиадасининг 7-туридаги энг қайноқ воқеалар:
Олимпиаданинг марказий жанги: Мусобақа пешқадами Ўзбекистон ва 2-ўриндаги Хитой ўртасида 1-ўрин масаласини ҳал қилувчи супербаҳс бўлиб ўтади;
Оқ доналар устунлиги: Ўзбекистон терма жамоаси 1-тахтада оқ доналар билан ўйнайди, бу эса дебютда ташаббусни қўлга олиш имконини беради;
Ўзбекистон-2 жамоасига оғир рақиб: Ёш иқтидорлардан иборат иккинчи термамиз шахмат элитаси саналган Францияга қарши дона суради;
Аёллар термасида муҳим тур: Биринчи жамоамиз Словения синовидан ўтиши керак бўлса, Ўзбекистон-2 Тожикистон билан Марказий Осиё дербисида тўқнашади;
Жаҳон грандлари тўқнашуви: 7-турда, шунингдек, Арманистон — АҚШ, Англия — Ҳиндистон (эркаклар) ҳамда Хитой — Қозоғистон, Германия — Ҳиндистон (аёллар) тўқнашувлари бўлиб ўтади.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 7-турнинг тўлиқ жуфтликлари («Pairings»)
Самарқанд баҳсларидаги асосий учрашувлар тақсимоти:
Тоифа
Оқ доналарда (Team White)
Қора доналарда (Team Black)
Баҳс аҳамияти ва интригаси
Эркаклар (Топ баҳс)
ЎЗБЕКИСТОН
ХИТОЙ
1- ва 2-ўринлар ўртасидаги олтин баҳс
Эркаклар
ЎЗБЕКИСТОН-2
ФРАНЦИЯ
Ёшларнинг Европа грандига қарши имтиҳони
Эркаклар
ЎЗБЕКИСТОН-3
ЖАНУБИЙ АФРИКА
Очко жамғариш учун қулай имконият
Эркаклар (Бошқалар)
Арманистон
Англия
Германия
Сербия
АҚШ
Ҳиндистон
Туркия
Қозоғистон
Медаллар пойгасидаги кучли рақобат
Аёллар
ЎЗБЕКИСТОН
СЛОВЕНИЯ
Юқори ўринларга кўтарилиш баҳси
Аёллар
ЎЗБЕКИСТОН-2
ТОЖИКИСТОН
Марказий Осиё принципиал қарама-қаршилиги
Аёллар
ЎЗБЕКИСТОН-3
ПЕРУ
Халқаро тажриба ва очколар кураши
Аёллар (Бошқалар)
Хитой
Германия
Польша
Қозоғистон
Ҳиндистон
Грузия
Етакчилар ва аёллар шахмати элитаси баҳси
Шахмат ва тактика экспертизаси: Ўзбекистон — Хитой учрашуви тақдири қаерда ҳал бўлади?
Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг хулосалари:
1-тахтадаги принципиал дуэль: Ўзбекистоннинг етакчи доскасида оқ доналар бўлиши рақибга илк юришлардан босим ўтказиш имконини беради; Хитой билан ўйинларда 1-тахтада ташаббусни сақлаб қолиш ва ютқазмаслик жамоавий руҳият учун калит ҳисобланади;
Хитойнинг классик мустаҳкамлиги: Хитой терма жамоаси одатда жуда совуққон, ҳимоявий позицияларда бенуқсон ўйнайдиган ва тактик хатоларни кутадиган таркибга эга; бизнинг йигитларнинг динамик ва ҳужумкор ўйин услуби хитойликларнинг позицион тўсиқларини бузиб ўтишда ҳал қилувчи қурол бўлиши керак;
Қуйи тахталарнинг (3- ва 4-доскалар) стратегик роли: Бу каби супербаҳсларда 1- ва 2-тахталар кўпинча дуранг билан якунланиши мумкин; шу боис жамоавий ғалаба тақдири кўпинча 3- ва 4-тахталардаги шиддатли жангларда ҳал бўлади;
Психологик босим ва Самарқанд мухлислари: Ўз уйида пешқадам бўлиб турган терма жамоамиз зиммасидаги масъулият юқори, бироқ маҳаллий мухлисларнинг бевосита қўллаб-қувватлаши йигитларимизга қўшимча куч ва шижоат бағишлайди.
Самарқанддаги 7-тур Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси тарихида Ўзбекистон шахматининг янги буюк ғалабасига йўл очиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси бугунги баҳсда Хитойни мағлуб этиб, чемпионлик сари йўлини янада мустаҳкамлай оладими? Қайси тахтадаги ўйин баҳс тақдирини ҳал қилади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги тарихий шахмат байрамига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча шахмат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…