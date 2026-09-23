Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари

·0·Спорт
Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари

Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш ўзининг энг қизғин, кульминацион нуқтасига кирмоқда. Мусобақа тақвимидан ўрин олган бугунги 7-тур баҳслари нафақат турнир жадвалидаги вазиятни, балки чемпионлик пойгасининг бош фаворитини аниқлаб бериши кутилмоқда. Мусобақада якка пешқадам сифатида ишонч билан олдинда бораётган Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоасини бугун ҳақиқий «финалга тенг» тўқнашув кутиб турибди: гроссмейстерларимиз иккинчи ўриндаги асосий таъқибчи — қудратли Хитой терма жамоасига қарши дона сурадилар.

Ушбу баҳсда вакилларимиз 1-тахтада оқ доналарда ҳаракат қилиши қўшимча стратегик устунлик яратади. Шунингдек, мезбон сифатида қатнашаётган бошқа таркибларимиз ҳам жиддий синовлар қаршисида: Ўзбекистон-2 жамоаси Европанинг кучли жамоаларидан бири Францияга қарши, Ўзбекистон-3 эса Жанубий Африкага қарши баҳс олиб боради. Аёллар мусобақасида эса Ўзбекистон қизлари Словения билан, иккинчи жамоа қўшни Тожикистон билан, учинчи жамоа эса Перу шахматчилари билан куч синашади.

Хўш, Самарқанддаги шиддатли 7-турда йигитларимиз Хитой деворини ёриб ўтиб, якка пешқадамликни мустаҳкамлай оладими, жаҳон грандларининг ўзаро жангларида кучлар қандай тақсимланади ва олтин медаллар сари йўл қандай кечмоқда?

«Олтин учун жанг, Франция синови ва қардошлар дербиси»: 7-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанд Олимпиадасининг 7-туридаги энг қайноқ воқеалар:

  • Олимпиаданинг марказий жанги: Мусобақа пешқадами Ўзбекистон ва 2-ўриндаги Хитой ўртасида 1-ўрин масаласини ҳал қилувчи супербаҳс бўлиб ўтади;

  • Оқ доналар устунлиги: Ўзбекистон терма жамоаси 1-тахтада оқ доналар билан ўйнайди, бу эса дебютда ташаббусни қўлга олиш имконини беради;

  • Ўзбекистон-2 жамоасига оғир рақиб: Ёш иқтидорлардан иборат иккинчи термамиз шахмат элитаси саналган Францияга қарши дона суради;

  • Аёллар термасида муҳим тур: Биринчи жамоамиз Словения синовидан ўтиши керак бўлса, Ўзбекистон-2 Тожикистон билан Марказий Осиё дербисида тўқнашади;

  • Жаҳон грандлари тўқнашуви: 7-турда, шунингдек, Арманистон — АҚШ, Англия — Ҳиндистон (эркаклар) ҳамда Хитой — Қозоғистон, Германия — Ҳиндистон (аёллар) тўқнашувлари бўлиб ўтади.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 7-турнинг тўлиқ жуфтликлари («Pairings»)

Самарқанд баҳсларидаги асосий учрашувлар тақсимоти:

Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари

Тоифа

Оқ доналарда (Team White)

Қора доналарда (Team Black)

Баҳс аҳамияти ва интригаси

Эркаклар (Топ баҳс)

ЎЗБЕКИСТОН

ХИТОЙ

1- ва 2-ўринлар ўртасидаги олтин баҳс

Эркаклар

ЎЗБЕКИСТОН-2

ФРАНЦИЯ

Ёшларнинг Европа грандига қарши имтиҳони

Эркаклар

ЎЗБЕКИСТОН-3

ЖАНУБИЙ АФРИКА

Очко жамғариш учун қулай имконият

Эркаклар (Бошқалар)

Арманистон

Англия

Германия

Сербия

АҚШ

Ҳиндистон

Туркия

Қозоғистон

Медаллар пойгасидаги кучли рақобат

Аёллар

ЎЗБЕКИСТОН

СЛОВЕНИЯ

Юқори ўринларга кўтарилиш баҳси

Аёллар

ЎЗБЕКИСТОН-2

ТОЖИКИСТОН

Марказий Осиё принципиал қарама-қаршилиги

Аёллар

ЎЗБЕКИСТОН-3

ПЕРУ

Халқаро тажриба ва очколар кураши

Аёллар (Бошқалар)

Хитой

Германия

Польша

Қозоғистон

Ҳиндистон

Грузия

Етакчилар ва аёллар шахмати элитаси баҳси

Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари

Шахмат ва тактика экспертизаси: Ўзбекистон — Хитой учрашуви тақдири қаерда ҳал бўлади?

Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг хулосалари:

  • 1-тахтадаги принципиал дуэль: Ўзбекистоннинг етакчи доскасида оқ доналар бўлиши рақибга илк юришлардан босим ўтказиш имконини беради; Хитой билан ўйинларда 1-тахтада ташаббусни сақлаб қолиш ва ютқазмаслик жамоавий руҳият учун калит ҳисобланади;

  • Хитойнинг классик мустаҳкамлиги: Хитой терма жамоаси одатда жуда совуққон, ҳимоявий позицияларда бенуқсон ўйнайдиган ва тактик хатоларни кутадиган таркибга эга; бизнинг йигитларнинг динамик ва ҳужумкор ўйин услуби хитойликларнинг позицион тўсиқларини бузиб ўтишда ҳал қилувчи қурол бўлиши керак;

  • Қуйи тахталарнинг (3- ва 4-доскалар) стратегик роли: Бу каби супербаҳсларда 1- ва 2-тахталар кўпинча дуранг билан якунланиши мумкин; шу боис жамоавий ғалаба тақдири кўпинча 3- ва 4-тахталардаги шиддатли жангларда ҳал бўлади;

  • Психологик босим ва Самарқанд мухлислари: Ўз уйида пешқадам бўлиб турган терма жамоамиз зиммасидаги масъулият юқори, бироқ маҳаллий мухлисларнинг бевосита қўллаб-қувватлаши йигитларимизга қўшимча куч ва шижоат бағишлайди.

Самарқанддаги 7-тур Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси тарихида Ўзбекистон шахматининг янги буюк ғалабасига йўл очиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси бугунги баҳсда Хитойни мағлуб этиб, чемпионлик сари йўлини янада мустаҳкамлай оладими? Қайси тахтадаги ўйин баҳс тақдирини ҳал қилади деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги тарихий шахмат байрамига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча шахмат ихлосмандларига улашинг!

Самарқанд 46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат терма жамоасиХитой шахмат терма жамоасиОлтин медаллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?19 сентябр 10:48Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Кеча 13:26Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01Футбол ҳафтаси: 19-турда «Пахтакор», «Насаф» ва «Локомотив»ни оғир синовлар кутмоқда!Футбол ҳафтаси: 19-турда «Пахтакор», «Насаф» ва «Локомотив»ни оғир синовлар кутмоқда!23 август 17:00Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдонда11 сентябр 11:0815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор5 август 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди