“Эвертон” “Ньюкасл”ни кубокдан чиқариб юборди: чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Эвертон» жамоаси «Ҳилл Диккинсон Стадиум»да «Нюкасл»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Лига кубогининг чоракфинал босқичига йўлланма олди.
- Мезбонлар сафида Джеймс Гарнер, Ҳакни ва Барри гол муаллифлари бўлишган бўлса, меҳмонлардан Ден Берн ягона жавоб тўпини киритди.
- Ушбу ғалабадан сўнг турнирнинг 1/4 финал жуфтликлари аниқ бўлиб, «Эвертон»
- «Флитвуд» билан тўқнаш келадиган бўлди.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичига якун ясовчи сўнгги драматик баҳс бўлиб ўтди. Ливерпуль шаҳридаги «Hill Dickinson Stadium» майдонида кечган шиддатли тўқнашувда «Эвертон» ўз мухлислари қаршисида «Ньюкасл» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.
Ушбу ўйин орқали турнирнинг жорий мавсумдаги барча 1/4 финал иштирокчилари ва қуръа жуфтликлари расман аниқ бўлди.
«Hill Dickinson»даги тўқнашув: Ливерпулликларнинг устунлиги
29 октябрь оқшомида кечган беллашувда мезбонлар рақибга нисбатан анча фаол ва сермаҳсул ўйин намойиш этишди:
Биринчи бўлимдаги икки зарба: Ўйиннинг 34-дақиқасида Жеймс Гарнер ҳисобни очган бўлса, танаффус арафасида (45-дақиқа) Ҳакни орадаги фарқни иккитага оширди;
Нуқта қўйган гол: Иккинчи бўлимнинг 69-дақиқасида Барри киритган гол «Эвертон»нинг ғалабасини деярли нақд қилди — 3:0;
«Ньюкасл»нинг жавоб голи: Меҳмонлар сафида фақатгина 88-дақиқада Дэн Берн тасалли берувчи ягона тўп муаллифига айланди;
Таркиблар ва тактика: «Ирислар» сафида Пикфорд, Тарковски ва Миколенко ҳимояда мустаҳкам ҳаракат қилган бўлса, Эдди Ҳау шогирдлари иккинчи бўлимда Жоэлинтон, Висса ва Эланга каби етакчиларни майдонга туширганига қарамай, баҳс тақдирини ўзгартира олишмади.
Чоракфиналнинг барча жуфтликлари
1/8 финал учрашувлари тўлиқ якунлангач, Англия Лига кубоги 1/4 финалида қуйидаги қизиқарли жуфтликлар майдонга тушадиган бўлди:
«Флитвуд» — «Эвертон»
«Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд»
«Ливерпуль» — «Борнмут»
Чоракфинал босқичи ҳам АПЛ грандлари, ҳам қуйи дивизион вакиллари учун титул сари юришни давом эттиришда кескин ва муросасиз баҳсларга бой бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…