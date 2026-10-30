“Эвертон” “Ньюкасл”ни кубокдан чиқариб юборди: чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум

·57·Спорт
“Эвертон” “Ньюкасл”ни кубокдан чиқариб юборди: чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Эвертон» жамоаси «Ҳилл Диккинсон Стадиум»да «Нюкасл»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Лига кубогининг чоракфинал босқичига йўлланма олди.
  • Мезбонлар сафида Джеймс Гарнер, Ҳакни ва Барри гол муаллифлари бўлишган бўлса, меҳмонлардан Ден Берн ягона жавоб тўпини киритди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг турнирнинг 1/4 финал жуфтликлари аниқ бўлиб, «Эвертон»
  • «Флитвуд» билан тўқнаш келадиган бўлди.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичига якун ясовчи сўнгги драматик баҳс бўлиб ўтди. Ливерпуль шаҳридаги «Hill Dickinson Stadium» майдонида кечган шиддатли тўқнашувда «Эвертон» ўз мухлислари қаршисида «Ньюкасл» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.

Ушбу ўйин орқали турнирнинг жорий мавсумдаги барча 1/4 финал иштирокчилари ва қуръа жуфтликлари расман аниқ бўлди.

«Hill Dickinson»даги тўқнашув: Ливерпулликларнинг устунлиги

29 октябрь оқшомида кечган беллашувда мезбонлар рақибга нисбатан анча фаол ва сермаҳсул ўйин намойиш этишди:

  • Биринчи бўлимдаги икки зарба: Ўйиннинг 34-дақиқасида Жеймс Гарнер ҳисобни очган бўлса, танаффус арафасида (45-дақиқа) Ҳакни орадаги фарқни иккитага оширди;

  • Нуқта қўйган гол: Иккинчи бўлимнинг 69-дақиқасида Барри киритган гол «Эвертон»нинг ғалабасини деярли нақд қилди — 3:0;

  • «Ньюкасл»нинг жавоб голи: Меҳмонлар сафида фақатгина 88-дақиқада Дэн Берн тасалли берувчи ягона тўп муаллифига айланди;

  • Таркиблар ва тактика: «Ирислар» сафида Пикфорд, Тарковски ва Миколенко ҳимояда мустаҳкам ҳаракат қилган бўлса, Эдди Ҳау шогирдлари иккинчи бўлимда Жоэлинтон, Висса ва Эланга каби етакчиларни майдонга туширганига қарамай, баҳс тақдирини ўзгартира олишмади.

Чоракфиналнинг барча жуфтликлари

1/8 финал учрашувлари тўлиқ якунлангач, Англия Лига кубоги 1/4 финалида қуйидаги қизиқарли жуфтликлар майдонга тушадиган бўлди:

Чоракфинал босқичи ҳам АПЛ грандлари, ҳам қуйи дивизион вакиллари учун титул сари юришни давом эттиришда кескин ва муросасиз баҳсларга бой бўлиши кутилмоқда.

Англия Лига кубогиЭвертонНьюкасл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Кеча 14:12Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиКеча 08:09Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиПенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиКеча 07:55Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиКеча 07:51Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?28 октябр 09:13Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирди28 октябр 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди