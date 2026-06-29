Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкин

·0·Техно
Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкин

Европа космик агентлигининг (ESA) Гаиа миссияси маълумотлари асосида олиб борилган янги тадқиқот Қуёш тизимининг чекка ҳудудларида содир бўлган йирик гравитацион ҳодисани очиқлади. Олимларнинг таъкидлашича, тахминан 2,5 миллион йил аввал ҲД 7977 юлдузининг Қуёш тизими яқинидан ўтиши музлаган жисмлар резервуари ҳисобланган Оорт булутининг динамикасини бутунлай ўзгартириб юборган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда, узоқ даврий кометаларнинг ҳаракатига Сомон йўли галактикасининг гравитацион тўлқинлари (галактик сув кўтарилишлари) таъсир кўрсатади деб ҳисобланарди. Бироқ кометалар орбиталарининг таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг Қуёш тизими ичкарисига кириб келиш йўналишлари кутилганидан кўра тартибсизроқ ва тасодифий характерга эга. Бу эса ташқи томондан қандайдир кучли таъсир бўлганидан далолат беради.

ҲД 7977 юлдузининг комета ёмғирига таъсири

Математик моделларга кўра, ҲД 7977 юлдузи Қуёшдан 6 000 дан 10 000 гача астрономик бирлик масофада ўтган бўлиши мумкин. Бундай яқинлашув юлдузнинг гравитация майдонига Оорт булутидаги жисмларни ўз ўрнидан қўзғатишга имкон берган. Натижада, ушбу объектларнинг бир қисми Қуёш тизимининг ички қисмига йўналган ва миллионлаб йилларга чўзиладиган "комета ёмғири"ни юзага келтирган.

Тадқиқотчилар 1989-йилдан бери кузатилган 112 та комета орбиталарини ўрганиб чиқиб, уларнинг ҳаракати айнан юлдуз таъсири моделига кўпроқ мос келишини аниқладилар. Агар ушбу назария тасдиқланса, ҳозирги вақтда биз кузатаётган кометаларнинг кўплиги ўша қадимий тўқнашувнинг сўнгги акс-садоси бўлиши мумкин.

Ушбу кашфиёт Оорт булутидаги объектларнинг умумий сони ҳақидаги тасаввурларимизни ҳам қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Агар ҳозирги комета оқими юлдуз таъсирида сунъий равишда кучайган бўлса, демак, ташқи космосдаги жисмларнинг ҳақиқий зичлиги биз ўйлагандан икки баравар кам бўлиши эҳтимоли мавжуд.

Келгуси кузатувлар ва ноаниқликлар

Шуни таъкидлаш жоизки, модел ҳали тўлиқ мукаммал эмас. Олимлар комета орбиталарининг ўлчамлари ва ҳисоб-китоблар ўртасида тафовутлар борлигини қайд этишмоқда. Бунга кометалар ядросидан чиқадиган газ ва чанг оқимлари каби гравитацияга боғлиқ бўлмаган омиллар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, ҲД 7977 юлдузининг аниқ траекторияси бўйича маълумотларни янада аниқлаштириш талаб этилади.

Яқин келажакда Вера К. Rubin Обсерваторй обсерваторияси ва Гаиа миссиясининг янги маълумотлари ушбу гипотезани текширишга ёрдам беради. Қуёш тизимининг чекка ҳудудларидаги бундай аномалияларни ўрганиш нафақат астрономия, балки Ер сайёрасининг ўтмишдаги иқлимий ва биологик ўзгаришларини тушуниш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

КосмосГаиаОорт БулутиАстрономияКомета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиУзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиБугун, 11:30Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:58Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаАфсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаБугун, 10:272000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилдиБугун, 09:54Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди