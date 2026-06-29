Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилинди

·0·Техно
Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилинди

Коинот тадқиқотчилари Ер сайёраси учун энг катта хавф туғдириши мумкин бўлган осмон жисмлари борасида хотиржамликка асос борлигини маълум қилишди. Сўнгги йилларда олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, сайёрамизга яқинлашиб келаётган йирик астероидларни аниқлаш жараёни деярли якунига етган ва яқин 100 йил ичида глобал фалокат хавфи мавжуд эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Иркутск давлат университети профессори ва Қуёш-ер физикаси институти етакчи илмий ходими Сергей Язевнинг сўзларига кўра, диаметри бир километрдан ортиқ бўлган янги астероидларнинг кашф этилиши деярли тўхтаган. Бу шуни англатадики, инсониятга маълум бўлмаган ва кутилмаганда Ерга урилиши мумкин бўлган улкан "яширин таҳдидлар" коинотнинг бизга яқин ҳудудларида қолмаган.

Йирик объектлар назорат остида

Олимнинг таъкидлашича, бир километрдан катта ҳажмдаги барча астероидлар аллақачон астрономлар томонидан харитага туширилган ва уларнинг ҳаракат траекторияси ҳисоблаб чиқилган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу йирик объектларнинг ҳеч бири камида бир аср давомида Ер билан тўқнашиш эҳтимолига эга эмас. Бу хулоса замонавий телескоплар ва коинотни мониторинг қилиш тизимларининг самарадорлиги ортгани билан изоҳланади.

Шунга қарамай, кичикроқ ҳажмдаги осмон жисмлари билан боғлиқ вазият бироз бошқача. Ҳар куни мутахассислар Ерга яқин масофада ҳаракатланаётган ўнлаб янги астероидларни аниқлашмоқда. Уларнинг ўлчами бир неча метрдан бир неча ўн метргача бўлиб, бундай жисмларни кўпинча сайёрамизга жуда яқин келганида — тўқнашувдан бир неча кун олдин пайқаш мумкин.

Кичик астероидлар ва атмосфера ҳимояси

Кичик ҳажмдаги астероидлар Ер учун глобал хавф туғдирмайди. Уларнинг аксарияти сайёрамиз атмосферасига кирганда ишқаланиш натижасида қизиб, бутунлай ёниб кетади. Фақатгина кам сонли ҳолатларда уларнинг қолдиқлари метеорит кўринишида ер юзасига тушиши мумкин, бироқ бу жараён йирик вайронагарчиликларга сабаб бўлмайди.

Бугунги кунда жаҳон астрономия ҳамжамияти асосий эътиборини айнан ўрта ва кичик ҳажмдаги объектларни эрта аниқлаш тизимларини такомиллаштиришга қаратган. Йирик астероидлар масаласи ёпилган деб ҳисобланса-да, коинотни доимий кузатиш ишлари тўхтамайди. Бу каби илмий хулосалар инсониятнинг коинотдаги хавфсизлиги борасида янада ишончли прогнозлар қилиш имконини бермоқда.

АстероидКоинотЕрАстрономияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиУзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиБугун, 11:30Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:58Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаАфсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди