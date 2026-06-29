Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилинди
Коинот тадқиқотчилари Ер сайёраси учун энг катта хавф туғдириши мумкин бўлган осмон жисмлари борасида хотиржамликка асос борлигини маълум қилишди. Сўнгги йилларда олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, сайёрамизга яқинлашиб келаётган йирик астероидларни аниқлаш жараёни деярли якунига етган ва яқин 100 йил ичида глобал фалокат хавфи мавжуд эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Иркутск давлат университети профессори ва Қуёш-ер физикаси институти етакчи илмий ходими Сергей Язевнинг сўзларига кўра, диаметри бир километрдан ортиқ бўлган янги астероидларнинг кашф этилиши деярли тўхтаган. Бу шуни англатадики, инсониятга маълум бўлмаган ва кутилмаганда Ерга урилиши мумкин бўлган улкан "яширин таҳдидлар" коинотнинг бизга яқин ҳудудларида қолмаган.
Йирик объектлар назорат остидаОлимнинг таъкидлашича, бир километрдан катта ҳажмдаги барча астероидлар аллақачон астрономлар томонидан харитага туширилган ва уларнинг ҳаракат траекторияси ҳисоблаб чиқилган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу йирик объектларнинг ҳеч бири камида бир аср давомида Ер билан тўқнашиш эҳтимолига эга эмас. Бу хулоса замонавий телескоплар ва коинотни мониторинг қилиш тизимларининг самарадорлиги ортгани билан изоҳланади.
Шунга қарамай, кичикроқ ҳажмдаги осмон жисмлари билан боғлиқ вазият бироз бошқача. Ҳар куни мутахассислар Ерга яқин масофада ҳаракатланаётган ўнлаб янги астероидларни аниқлашмоқда. Уларнинг ўлчами бир неча метрдан бир неча ўн метргача бўлиб, бундай жисмларни кўпинча сайёрамизга жуда яқин келганида — тўқнашувдан бир неча кун олдин пайқаш мумкин.
Кичик астероидлар ва атмосфера ҳимоясиКичик ҳажмдаги астероидлар Ер учун глобал хавф туғдирмайди. Уларнинг аксарияти сайёрамиз атмосферасига кирганда ишқаланиш натижасида қизиб, бутунлай ёниб кетади. Фақатгина кам сонли ҳолатларда уларнинг қолдиқлари метеорит кўринишида ер юзасига тушиши мумкин, бироқ бу жараён йирик вайронагарчиликларга сабаб бўлмайди.
Бугунги кунда жаҳон астрономия ҳамжамияти асосий эътиборини айнан ўрта ва кичик ҳажмдаги объектларни эрта аниқлаш тизимларини такомиллаштиришга қаратган. Йирик астероидлар масаласи ёпилган деб ҳисобланса-да, коинотни доимий кузатиш ишлари тўхтамайди. Бу каби илмий хулосалар инсониятнинг коинотдаги хавфсизлиги борасида янада ишончли прогнозлар қилиш имконини бермоқда.
…