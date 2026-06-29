“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди

·0·Жамият
“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди

28 июнь куни Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги "Dream Park" истироҳат боғида чархпалак аттракциони тўхтаб қолди. Натижада бир гуруҳ фуқаро баландликда қолиб кетган.

Ҳодиса Бунёдкор шоҳкўчасида жойлашган, "Ғафур Ғулом" номи билан танилган истироҳат боғи ҳудудида содир бўлган.

Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармасига хабар келиб тушгач, қутқарув бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб борган.

Ҳозирда аттракционда қолиб кетган барча фуқароларни хавфсиз тарзда пастга тушириш ишлари олиб борилмоқда. Вазият ФВББ томонидан тўлиқ назоратга олинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиСирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиБугун, 13:32Бойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиБойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиБугун, 13:10Бухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБугун, 12:58Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиБугун, 09:50Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиБугун, 08:36Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиТошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиКеча, 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди