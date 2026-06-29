“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
28 июнь куни Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги "Dream Park" истироҳат боғида чархпалак аттракциони тўхтаб қолди. Натижада бир гуруҳ фуқаро баландликда қолиб кетган.
Ҳодиса Бунёдкор шоҳкўчасида жойлашган, "Ғафур Ғулом" номи билан танилган истироҳат боғи ҳудудида содир бўлган.
Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармасига хабар келиб тушгач, қутқарув бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб борган.
Ҳозирда аттракционда қолиб кетган барча фуқароларни хавфсиз тарзда пастга тушириш ишлари олиб борилмоқда. Вазият ФВББ томонидан тўлиқ назоратга олинган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар йўқ.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…