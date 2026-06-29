Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқланди
Сирдарё вилоятида юз миллиард сўмдан ортиқ қийматга эга пахта толасини белгиланган тартибни четлаб ўтиб сотиш ҳолати аниқланди. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси маълумотига кўра, қонун талабларини бузган корхонага нисбатан тегишли таъсир чоралари қўлланилган.
Қайд этилишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан биржа савдоларини ташкил этиш жараёнида рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки шундай хавфни юзага келтириши мумкин бўлган ҳолатлар юзасидан ўтказилган ўрганиш ишлари давомида қонунчилик талаблари бузилгани аниқланган.
Текширув натижаларига кўра, “White Gold Klaster” МЧЖ томонидан жами қиймати 104 миллиард сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толаси биржа савдоларисиз, тўғридан тўғри шартномалар орқали реализация қилингани маълум бўлган.
Шу билан бирга, мазкур пахта толаси маҳсулоти нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка қийматлари билан таққосланганда юқорироқ нархларда сотилгани ҳам аниқланган. Бу эса корхонага 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад келтиргани қайд этилмоқда.
Рақобат қўмитаси маълум қилишича, аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси томонидан «Рақобат тўғрисида»ги Қонуннинг 29-моддаси, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 170-сон қарори билан тасдиқланган низом талаблари бузилгани аломатлари асосида “White Gold Klaster” МЧЖга нисбатан расман иш қўзғатилган.
Иш материаллари белгиланган тартибда кўриб чиқилганидан сўнг корхонага нисбатан амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ молиявий жарима қўллаш тўғрисида қарор қабул қилинган.
Мутасаддилар таъкидлашича, товар-хомашё биржалари орқали амалга ошириладиган савдоларнинг асосий мақсади бозорда очиқлик, шаффофлик ва ҳалол рақобат муҳитини таъминлашдан иборат. Белгиланган тартибларни четлаб ўтиш эса рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатиши ҳамда бозорда адолатли нарх шаклланишига тўсқинлик қилиши мумкин.
…