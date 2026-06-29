Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқланди

·17·Жамият
Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқланди

Сирдарё вилоятида юз миллиард сўмдан ортиқ қийматга эга пахта толасини белгиланган тартибни четлаб ўтиб сотиш ҳолати аниқланди. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси маълумотига кўра, қонун талабларини бузган корхонага нисбатан тегишли таъсир чоралари қўлланилган.

Қайд этилишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан биржа савдоларини ташкил этиш жараёнида рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки шундай хавфни юзага келтириши мумкин бўлган ҳолатлар юзасидан ўтказилган ўрганиш ишлари давомида қонунчилик талаблари бузилгани аниқланган.

Текширув натижаларига кўра, “White Gold Klaster” МЧЖ томонидан жами қиймати 104 миллиард сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толаси биржа савдоларисиз, тўғридан тўғри шартномалар орқали реализация қилингани маълум бўлган.

Шу билан бирга, мазкур пахта толаси маҳсулоти нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка қийматлари билан таққосланганда юқорироқ нархларда сотилгани ҳам аниқланган. Бу эса корхонага 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад келтиргани қайд этилмоқда.

Рақобат қўмитаси маълум қилишича, аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси томонидан «Рақобат тўғрисида»ги Қонуннинг 29-моддаси, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 170-сон қарори билан тасдиқланган низом талаблари бузилгани аломатлари асосида “White Gold Klaster” МЧЖга нисбатан расман иш қўзғатилган.

Иш материаллари белгиланган тартибда кўриб чиқилганидан сўнг корхонага нисбатан амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ молиявий жарима қўллаш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Мутасаддилар таъкидлашича, товар-хомашё биржалари орқали амалга ошириладиган савдоларнинг асосий мақсади бозорда очиқлик, шаффофлик ва ҳалол рақобат муҳитини таъминлашдан иборат. Белгиланган тартибларни четлаб ўтиш эса рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатиши ҳамда бозорда адолатли нарх шаклланишига тўсқинлик қилиши мумкин.

СирдарёВхите Голд КластерРақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетдиБугун, 13:51“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолдиБугун, 13:49Бойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиБойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиБугун, 13:10Бухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБугун, 12:58Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиБугун, 09:50Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди