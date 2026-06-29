Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этди

·0·Техно
Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этди

Замонавий технологиялар оламида ихчамлик ва юқори унумдорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Маченике компанияси ўзининг янгиланган GTР Mini ПК қурилмасини намойиш этди. Ушбу митти компьютер нафақат кундалик ишлар, балки ресурс талаб қилувчи замонавий ўйинларни ҳам бемалол ишга тушириш имкониятига эга эканлиги билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг нархи ва имкониятлари ўртасидаги мувозанатдир. Хитой бозорида тахминан 690 АҚШ доллари (4 699 юан) атрофида баҳоланаётган қурилма, ўзининг кичик ҳажмига қарамай, Кйберпунк 2077 каби "оғир" ўйинларни ҳам ўрта созламаларда ўйнаш имконини беради. Бу эса уни ҳам офис ходимлари, ҳам бюджетли ўйин ишқибозлари учун жозибадор танловга айлантиради.

Қурилманинг техник асоси AMD Ryzen 7 255Ҳ процессорига қурилган. Ушбу чип 8 та ядро ва 16 та оқимга эга бўлиб, максимал частотаси 4,9 ГГс гача етади. Кеш хотираси 24 МБни ташкил этади. Графика масаласига келсак, тизимга ўрнатилган Radeon 780М видео ядроси жавоб беради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу график процессор GTA В, Форза Ҳоризон 5, Геншин Импакт ва Фортните каби машҳур ўйинларда барқарор кадрлар частотасини таъминлайди.

Ихчам дизайн ва кучли совутиш тизими

Маченике GTР Mini ПК корпуси атиги 0,74 литр ҳажмни эгаллайди. Унинг ўлчамлари 128 х 128 х 45,1 мм бўлиб, оғирлиги 650 грамм атрофида. Бундай ўлчамлар компьютерни монитор орқасига яшириш ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай. Ўзбекистон бозоридаги йирик тизимли блоклар билан солиштирганда, ушбу гаджет жойни тежаш борасида катта устунликка эга.

Кичик корпус ичидаги иссиқликни самарали чиқариб юбориш учун МEР 1.0 совутиш тизими ўрнатилган. У битта вентилятор ва иккита иссиқлик ўтказувчи трубкадан иборат. Тизим 65 В қувватда барқарор ишлашга мўлжалланган бўлиб, қисқа муддатли юкламаларда 70 Вгача қувватни кўтара олади. Бу эса узоқ вақт давомида ўйин ўйнаганда ҳам қурилманинг қизиб кетишининг олдини олади.

Хотира ва кенгайтириш имкониятлари ҳам фойдаланувчиларни хурсанд қилади. Қурилма 16 GB DDR5 оператив хотира ва 1 TB ҳажмли PCIe 4.0 SSD билан жиҳозланган. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга келажакда компьютерни модернизация қилиш имконини қолдирган. Хусусан, икки каналли хотира слотлари ва қўшимча M.2 слоти орқали хотира ҳажмини янада ошириш мумкин.

Интерфейслар ва уланиш имкониятлари

Кичик ҳажмига қарамай, Маченике GTР Mini ПК барча зарур портлар билан таъминланган. Бу эса уни ҳар қандай замонавий иш жойига мослаштириш имконини беради:

  • USB4 ва бир нечта стандарт USB портлари;
  • HDMI 2.0 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари;
  • 2,5-гигабитли Etherнет порти;
  • Audiо разъёмлар.
Ушбу мини-ПК нафақат ўйинлар, балки видео монтаж ёки дастурлаш каби мураккаб вазифалар учун ҳам мос келади. Ҳозирда қурилма Хитой бозорида сотувга чиққан бўлса-да, яқин ойларда глобал платформалар орқали Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам буюртма бериш имконияти пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу каби ихчам ечимлар анъанавий катта компьютерларнинг ўрнини босишга қодир эканлигини яна бир бор исботламоқда.

МаченикеMini ПКAMD RyzenТехнологияКйберпунк 2077
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиУзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиБугун, 11:30Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:58Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаАфсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаБугун, 10:272000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилдиБугун, 09:54Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиБугун, 03:56Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиКанада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиБугун, 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди