Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этди
Замонавий технологиялар оламида ихчамлик ва юқори унумдорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Маченике компанияси ўзининг янгиланган GTР Mini ПК қурилмасини намойиш этди. Ушбу митти компьютер нафақат кундалик ишлар, балки ресурс талаб қилувчи замонавий ўйинларни ҳам бемалол ишга тушириш имкониятига эга эканлиги билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг нархи ва имкониятлари ўртасидаги мувозанатдир. Хитой бозорида тахминан 690 АҚШ доллари (4 699 юан) атрофида баҳоланаётган қурилма, ўзининг кичик ҳажмига қарамай, Кйберпунк 2077 каби "оғир" ўйинларни ҳам ўрта созламаларда ўйнаш имконини беради. Бу эса уни ҳам офис ходимлари, ҳам бюджетли ўйин ишқибозлари учун жозибадор танловга айлантиради.
Қурилманинг техник асоси AMD Ryzen 7 255Ҳ процессорига қурилган. Ушбу чип 8 та ядро ва 16 та оқимга эга бўлиб, максимал частотаси 4,9 ГГс гача етади. Кеш хотираси 24 МБни ташкил этади. Графика масаласига келсак, тизимга ўрнатилган Radeon 780М видео ядроси жавоб беради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу график процессор GTA В, Форза Ҳоризон 5, Геншин Импакт ва Фортните каби машҳур ўйинларда барқарор кадрлар частотасини таъминлайди.
Ихчам дизайн ва кучли совутиш тизимиМаченике GTР Mini ПК корпуси атиги 0,74 литр ҳажмни эгаллайди. Унинг ўлчамлари 128 х 128 х 45,1 мм бўлиб, оғирлиги 650 грамм атрофида. Бундай ўлчамлар компьютерни монитор орқасига яшириш ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай. Ўзбекистон бозоридаги йирик тизимли блоклар билан солиштирганда, ушбу гаджет жойни тежаш борасида катта устунликка эга.
Кичик корпус ичидаги иссиқликни самарали чиқариб юбориш учун МEР 1.0 совутиш тизими ўрнатилган. У битта вентилятор ва иккита иссиқлик ўтказувчи трубкадан иборат. Тизим 65 В қувватда барқарор ишлашга мўлжалланган бўлиб, қисқа муддатли юкламаларда 70 Вгача қувватни кўтара олади. Бу эса узоқ вақт давомида ўйин ўйнаганда ҳам қурилманинг қизиб кетишининг олдини олади.
Хотира ва кенгайтириш имкониятлари ҳам фойдаланувчиларни хурсанд қилади. Қурилма 16 GB DDR5 оператив хотира ва 1 TB ҳажмли PCIe 4.0 SSD билан жиҳозланган. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга келажакда компьютерни модернизация қилиш имконини қолдирган. Хусусан, икки каналли хотира слотлари ва қўшимча M.2 слоти орқали хотира ҳажмини янада ошириш мумкин.
Интерфейслар ва уланиш имкониятлариКичик ҳажмига қарамай, Маченике GTР Mini ПК барча зарур портлар билан таъминланган. Бу эса уни ҳар қандай замонавий иш жойига мослаштириш имконини беради:
- USB4 ва бир нечта стандарт USB портлари;
- HDMI 2.0 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари;
- 2,5-гигабитли Etherнет порти;
- Audiо разъёмлар.
…