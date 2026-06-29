Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди
Тошкент шаҳрида электр таъминотида юз берган узилиш оқибатида Dream Park истироҳат боғидаги чархпалак аттракциони тўхтаб қолди. Натижада унда бўлган бир гуруҳ фуқаролар ҳавода қолиб кетди.
Маълум қилинишича, 28 июнь куни «Юксак» подстанциясида юз берган техник носозлик сабабли пойтахтнинг Миробод, Чилонзор ва Яккасарой туманлари, шунингдек, Тошкент вилоятининг Зангиота туманининг айрим ҳудудларида электр энергияси вақтинча ўчган.
Электр таъминотидаги узилиш ортидан Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳкўчасида жойлашган Dream Park истироҳат боғидаги чархпалак ҳаракати ҳам тўхтаб қолган. Бу ҳақда хабар келиб тушиши билан Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари зудлик билан воқеа жойига етиб борди.
Қутқарувчилар махсус тадбирлар орқали аттракционда қолган барча фуқароларни хавфсиз тарзда ерга туширди. Расмий маълумотга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган.
Айни пайтда вазият Фавқулодда вазиятлар хизмати томонидан тўлиқ назоратга олинган бўлиб, электр таъминоти билан боғлиқ носозлик сабаблари ўрганилмоқда.
…