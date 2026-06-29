Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқда
Apple компанияси ўзининг узоқ муддатли стратегиясини шакллантиришда давом этмоқда. Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station томонидан тақдим этилган янги маълумотларга кўра, Купертино гиганти 2027-йилда тақдим этиладиган смартфонлар қаторини ҳозирданоқ лойиҳалаштириш ва айрим прототипларни синовдан ўтказиш босқичига ўтган. Бу эса технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сизиб чиққан маълумотларга кўра, 2027-йилда Apple ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтиради. Хусусан, iPhone 19 Pro модели устидаги ишлар аллақачон бошланган бўлса, компаниянинг энг қиммат ва инновацион қурилмаси бўлиши кутилаётган иккинчи авлод буклама iPhone Ultra ҳам лойиҳалаштириш босқичида экани айтилмоқда. Бу Apple компаниясининг буклама қурилмалар бозорига жиддий кириб бориш ниятидан далолат беради.
Дисплей технологиялари ва янги моделларDigital Chat Station маълумотига кўра, iPhone Air 2 модели 6,55 дюймли ЛТПО OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 1,5К аниқликда бўлиб, 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қурилманинг нафақат юпқа, балки технологик жиҳатдан ҳам юқори даражада бўлишини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби юпқа ва кучли моделлар доимо диққат марказида бўлиб келган.
Асосий iPhone 18 модели ҳам эътибордан четда қолмаган. Инсайдернинг таъкидлашича, ушбу қурилма 6,3 дюймли ЛТПО OLED экранга эга бўлади. Унинг аниқлиги ва янгиланиш частотаси iPhone Air 2 билан бир хил кўрсаткичда бўлиши кутилмоқда. Бу стандарт моделларда ҳам силлиқ тасвир ва энергия тежамкорлиги юқори даражага чиқишини англатади.
Арзонроқ сегмент учун мўлжалланган iPhone 18е модели эса бироз оддийроқ хусусиятларга эга бўлади. У 6,12 дюймли ЛТПС OLED панел билан жиҳозланади. Экран аниқлиги 1,5К бўлса-да, янгиланиш частотаси 60 Hz даражасида сақлаб қолинади. Бу Apple компаниясининг турли нарх тоифаларидаги харидорларни қамраб олишга қаратилган одатий стратегиясидир.
Инсайдернинг ишончлилиги ва келажак истиқболлариDigital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги кўплаб муҳим янгиликларни биринчилардан бўлиб эълон қилган. Масалан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини аниқ башорат қилган, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг ёрқин Samsung экранига эга бўлиши ҳақидаги маълумотларни биринчи бўлиб улашган эди. Шу сабабли, унинг Apple ҳақидаги прогнозлари ҳам мутахассислар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.
Ҳозирда Apple муҳандислари нафақат техник кўрсаткичлар, балки янги форм-факторлар устида ҳам бош қотирмоқда. Буклама экранли iPhone Ultra моделининг иккинчи авлоди ҳақидаги хабарлар компания ушбу сегментда Samsung ва бошқа рақобатчиларга муносиб жавоб тайёрлаётганини кўрсатади. 2027-йил Apple смартфонлари учун туб бурилиш йили бўлиши кутилмоқда.
…