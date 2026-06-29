Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқда

·23·Техно
Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқда

Apple компанияси ўзининг узоқ муддатли стратегиясини шакллантиришда давом этмоқда. Хитойлик машҳур инсайдер Digital Chat Station томонидан тақдим этилган янги маълумотларга кўра, Купертино гиганти 2027-йилда тақдим этиладиган смартфонлар қаторини ҳозирданоқ лойиҳалаштириш ва айрим прототипларни синовдан ўтказиш босқичига ўтган. Бу эса технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сизиб чиққан маълумотларга кўра, 2027-йилда Apple ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтиради. Хусусан, iPhone 19 Pro модели устидаги ишлар аллақачон бошланган бўлса, компаниянинг энг қиммат ва инновацион қурилмаси бўлиши кутилаётган иккинчи авлод буклама iPhone Ultra ҳам лойиҳалаштириш босқичида экани айтилмоқда. Бу Apple компаниясининг буклама қурилмалар бозорига жиддий кириб бориш ниятидан далолат беради.

Дисплей технологиялари ва янги моделлар

Digital Chat Station маълумотига кўра, iPhone Air 2 модели 6,55 дюймли ЛТПО OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 1,5К аниқликда бўлиб, 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қурилманинг нафақат юпқа, балки технологик жиҳатдан ҳам юқори даражада бўлишини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби юпқа ва кучли моделлар доимо диққат марказида бўлиб келган.

Асосий iPhone 18 модели ҳам эътибордан четда қолмаган. Инсайдернинг таъкидлашича, ушбу қурилма 6,3 дюймли ЛТПО OLED экранга эга бўлади. Унинг аниқлиги ва янгиланиш частотаси iPhone Air 2 билан бир хил кўрсаткичда бўлиши кутилмоқда. Бу стандарт моделларда ҳам силлиқ тасвир ва энергия тежамкорлиги юқори даражага чиқишини англатади.

Арзонроқ сегмент учун мўлжалланган iPhone 18е модели эса бироз оддийроқ хусусиятларга эга бўлади. У 6,12 дюймли ЛТПС OLED панел билан жиҳозланади. Экран аниқлиги 1,5К бўлса-да, янгиланиш частотаси 60 Hz даражасида сақлаб қолинади. Бу Apple компаниясининг турли нарх тоифаларидаги харидорларни қамраб олишга қаратилган одатий стратегиясидир.

Инсайдернинг ишончлилиги ва келажак истиқболлари

Digital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги кўплаб муҳим янгиликларни биринчилардан бўлиб эълон қилган. Масалан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro хусусиятларини аниқ башорат қилган, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг ёрқин Samsung экранига эга бўлиши ҳақидаги маълумотларни биринчи бўлиб улашган эди. Шу сабабли, унинг Apple ҳақидаги прогнозлари ҳам мутахассислар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.

Ҳозирда Apple муҳандислари нафақат техник кўрсаткичлар, балки янги форм-факторлар устида ҳам бош қотирмоқда. Буклама экранли iPhone Ultra моделининг иккинчи авлоди ҳақидаги хабарлар компания ушбу сегментда Samsung ва бошқа рақобатчиларга муносиб жавоб тайёрлаётганини кўрсатади. 2027-йил Apple смартфонлари учун туб бурилиш йили бўлиши кутилмоқда.

AppleiPhoneТехнологияСмартфонИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиУзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиБугун, 11:30Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:58Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаАфсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди