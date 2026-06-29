УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Пресс-тур давомида мобил қурилмаларни УзИМEИ тизимида рўйхатдан ўтказиш бўйича жорий этилган янги тартиб ҳам намойиш қилинди.
Эндиликда жисмоний шахслар шахсий эҳтиёж учун божсиз олиб кираётган мобил қурилмалар бўйича декларацияни расмийлаштириш ва қурилмани УзИМEИ тизимида рўйхатдан ўтказиш жараёни бир вақтнинг ўзида автоматик равишда амалга оширилади.
Аввал бу икки босқич алоҳида бажарилган бўлса, янги тартиб орқали йўловчиларнинг ортиқча вақт сарфлаши камайтирилади.
Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур енгиллик мобил қурилма олиб кираётган йўловчиларнинг тахминан 70 фоизига қулайлик яратади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…