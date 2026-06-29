Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратди

·0·Техно
Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратди

Хитойнинг Фудан Университй мутахассислари бошчилигидаги халқаро тадқиқотчилар гуруҳи Агентопиа деб номланган ноёб тизимни тақдим этди. Бу лойиҳа сунъий интеллект (AI) соҳасидаги энг йирик ва узоқ муддатли ижтимоий симуляция тажрибаси бўлиб, у 100 та автоном агентнинг виртуал муҳитда ўзаро муносабатларини ўрганади. Аввалги тажрибалардан фарқли ўлароқ, бу ерда AI персонажлари шунчаки бир неча кун эмас, балки 10 виртуал йил давомида тўлақонли ҳаёт кечиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агентопиа лойиҳасининг асосий мақсади — сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун зарур бўлган инсоний маълумотларнинг тугаб бораётганига ечим топишдир. Олимлар моделларга тайёр матнларни ўқитиш ўрнига, уларга мураккаб ижтимоий тизимлар ичида шахсий тажриба орттириш имкониятини беришни таклиф қилмоқдалар. Бу усул сунъий интеллектнинг инсоний характерларни тушуниш ва мураккаб вазиятларда қарор қабул қилиш қобилиятини сезиларли даражада оширади.

Рақамли жамиятнинг тузилиши ва қоидалари

Тажрибада иштирок этаётган ҳар бир агент ўз биографияси, характер хусусиятлари, истеъдоди ва ҳаётий мақсадларига эга. Симуляция давомида улар иш қидиради, дўстлашади, учрашувлар ташкил қилади ва ўз қарорларининг оқибатларини таҳлил қилади. Тадқиқотчилар тизимни синаш учун учта турли дунёни яратдилар: замонавий шаҳар мажмуаси (Апартмент), мактаб муҳити (Кампус) ва сеҳрли академия (Аркане Академй). Ҳар бир муҳитда агентлар дастурланмаган, кутилмаган ижтимоий хатти-ҳаракатларни намойиш этди.

Лойиҳа доирасида Лифе Ревард деб номланган махсус баҳолаш тизими жорий этилди. Унда муваффақият анъанавий техник кўрсаткичлар билан эмас, балки инсоний бахт тушунчасига яқин бўлган учта мезон: ижтимоий мақом, субъектив бахт ҳисси ва моддий фаровонлик асосида ўлчанади. Бу орқали сунъий интеллект шунчаки топшириқларни бажаришга эмас, балки "яхши ҳаёт" кечиришга интилишни ўрганади.

Ижтимоий муносабатлар ва эмоционал ҳолатлар

Қизиғи шундаки, рақамли жамиятда инсонларга хос бўлган мураккаб ҳолатлар кузатилди. Масалан, баъзи агентлар ҳаддан ташқари кўп мулоқот қилиш натижасида "эмоционал чарчоқ" (бурноут) ҳолатига тушди. Баъзилари эса юқори маошли ишдан воз кечиб, ўзининг психологик эҳтиёжларига мос келадиган камроқ даромадли касбни танлади. Шунингдек, агентлар орасида ўзига хос шахсий ритуаллар ва кўп йиллик одатлар шакллангани аниқланди.

Тадқиқот натижалари карера ва бахт ўртасидаги зиддиятни ҳам кўрсатиб берди. Фақат бойлик орттиришга эътибор қаратган агентлар моддий жиҳатдан бой бўлса-да, ҳаётдан норозилик ҳиссини кўпроқ туйган. Аксинча, ижтимоий муносабатларга ва дўстликка вақт ажратган персонажлар ўзларини анча бахтли ҳис қилган. Бу тажриба ixbt.com маълумотларига кўра, AI моделларининг инсонийлик даражасини 23,7 фоизга оширишга хизмат қилган.

Агентопиа шунчаки Те Сиms ўйини каби симулятор эмас, балки сунъий интеллект ривожланишидаги янги босқичдир. Агар ушбу концепция ўзини оқласа, келажакда AI моделлари инсоният яратган матнларни ўқишдан тўхтаб, ўзларининг виртуал ҳаётий тажрибалари орқали билим олишни бошлайди. Бу эса технологиянинг янада ақлли ва "жонли" бўлишига йўл очади.

Сунъий IntelлектАгентопиаТехнологияТадқиқотРақамли Жамият
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликSoyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликБугун, 20:23Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиRocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 20:20SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиSpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиБугун, 19:58Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди