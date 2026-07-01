Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олди

·0·Техно
Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олди

Энергетика оламида узоқ кутилган улкан қадам ташланди: АҚШнинг Реалта Фусион стартапи термоядро реакцияси натижасида ҳосил бўлган энергияни анъанавий иссиқлик босқичисиз, тўғридан-тўғри электр токига айлантиришга муваффақ бўлди. Бу технология келажакда электр энергияси ишлаб чиқариш самарадорлигини кескин ошириши ва энергия инқирозига барҳам бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Висконсин штатида жойлашган ушбу компания 19-июн куни ўтказилган тажриба давомида ВҲАМ деб номланган қурилма ёрдамида плазмадан олинган энергия билан бир нечта лампочкани ёқишга эришди. TechCrunch нашри хабарига кўра, Реалта Фусион бундай натижани очиқ намойиш этган дунёдаги биринчи хусусий компания бўлди. Бу ютуқ термоядровий синтез нафақат иссиқлик, балки бевосита электр манбаи бўла олишини исботлади.

Турбиналардан воз кечиш ва юқори самарадорлик

Ҳозирги вақтда барча атом ва иссиқлик электр станциялари бир хил принципда ишлайди: ёқилғи сувни иситади, ҳосил бўлган буғ турбинани айлантиради ва генератор ток ишлаб чиқаради. Бироқ, бу жараёнда энергиянинг катта қисми исроф бўлади. Масалан, замонавий атом станцияларининг самарадорлиги бор-йўғи 33 фоиз атрофида. Реалта Фусион таклиф қилаётган усулда эса бу кўрсаткич 90 фоизга етиши мумкин.

Компания асосчиси Киеран Фурлонгнинг тушунтиришича, улар термоядро реакцияси натижасида ҳосил бўладиган зарядланган гелий ядролари (альфа-зарралар) энергиясини тўғридан-тўғри тутиб олишади. Бу жараён "электр чархпалаги" каби ишлайди: олинган токнинг бир қисми реактордаги плазмани иситиш учун қайта йўналтирилади, қолгани эса истеъмолчиларга узатилади.

Тижорий истиқболлар ва келажак режалари

Термоядровий энергетика соҳасидаги асосий муаммо — реакцияни ушлаб туриш учун сарфланадиган энергия ишлаб чиқариладиган энергиядан кўп бўлишидир. Реалта Фусион компанияси қўллаётган тўғридан-тўғри конвертация усули ушбу тўсиқни енгиб ўтишга ёрдам беради. Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу технология тижорий станцияларнинг умумий қувватини 20-30 фоизга ошириш имконини беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, бу йўналишда фақат Реалта Фусион ишлаётгани йўқ. Sam Altman томонидан қўллаб-қувватланадиган Ҳелион стартапи ҳам ўз реакторларида тўғридан-тўғри энергия олишни режалаштирган, бироқ улар ҳали ўз натижаларини оммага намойиш этгани йўқ. Бу эса Реалта Фусион компаниясини пойгада етакчига айлантирмоқда.

Ўзбекистон каби энергия ресурсларига эҳтиёжи ортиб бораётган давлатлар учун бундай технологиялар келажакда стратегик аҳамият касб этиши мумкин. Агар термоядровий синтез тижорий босқичга чиқса, у экологик тоза, чексиз ва хавфсиз энергия манбаига айланади. Ҳозирча эса олимлар лаборатория шароитидаги муваффақиятни саноат миқёсига олиб чиқиш устида ишламоқда.

Реалта ФусионТермоядроЭнергетикаТехнологияВҲАМ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди