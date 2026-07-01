Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этди

·0·Техно
Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этди

Сунъий интеллект соҳасидаги пойга янги босқичга чиқмоқда. Google компанияси ўзининг тасвир ва видео яратишга ихтисослашган Нано Банана 2 Lite моделини расман эълон қилди. Ушбу янги версия аввалги авлодларга қараганда сезиларли даражада тезроқ ишлаши ва арзонлиги билан ажралиб туради. Бу қадам технология гигантининг визуал контент яратиш бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания берган маълумотларга кўра, Нано Банана 2 Lite модели паст кечикиш вақти билан ишлайди ва битта тасвирни яратиш учун бор-йўғи тўрт сония сарфлайди. Бу хусусият катта ҳажмдаги визуал материаллар билан ишлайдиган мутахассислар ва дизайнерлар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ixbt.com нашри хабарига кўра, моделнинг нархи ҳам фойдаланувчилар учун жуда жозибадор қилиб белгиланган: 1000 та тасвир яратиш учун атиги 0,034 доллар тўланади.

Тезлик ва самарадорлик уйғунлиги

Янги модел ўтган йилги Gemini 3.1 Флаш асосидаги Нано Банана ҳамда жорий йилнинг февралида чиқарилган Нано Банана 2 версияларининг давомчиси ҳисобланади. Агар Нано Банана 2 модели "универсал ишчи кучи" сифатида таърифланган бўлса, Lite версияси юқори тезлик ва катта ҳажмдаги иш оқимини таъминлаш учун оптималлаштирилган. Шу билан бирга, Google мураккаб вазифалар учун мўлжалланган қимматроқ Нано Банана Pro моделини ҳам таклиф этишда давом этмоқда.

Сунъий интеллект томонидан яратилган контентга нисбатан истеъмолчиларнинг эътирозларига қарамай, йирик технологик корпорациялар ушбу соҳага миллиардлаб доллар сармоя киритишда давом этмоқда. Google ўз моделларини асосан реклама соҳасида ёрдам берувчи қулай воситалар сифатида тарғиб қилмоқда. Бироқ, сунъий интеллектнинг Голливуд кино саноати билан яқинлашиши ижодкорлар ҳамжамиятида жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда.

Хусусан, Google компаниясининг машҳур А24 киностудияси билан имзолаган 75 миллион долларлик шартномаси мухлислар ва кино ижодкорлари томонидан кескин танқидга учради. Шунга қарамай, Нано Банана 2 Lite аллақачон Google AI Стюдио, Gemini API ва Gemini Энтерприсе Агент Платформ орқали фойдаланишга топширилди. Компания эски Нано Банана моделини эндиликда "мерос" (легакй) деб атамоқда ва уни янги версияга алмаштиришни тавсия қилмоқда.

Видео контент яратишда янги имкониятлар

Янги модел билан бир қаторда, Google Gemini Омни Флаш моделини ҳам кенг оммага тақдим этди. Ушбу тизим видео контент яратишга йўналтирилган бўлиб, ҳар бир сониялик видео чиқиши учун 0,10 доллар миқдорида ҳақ олинади. Шунингдек, компания Омни Продукт Стюдио номли янги демо иловасини ҳам намойиш этди. У статик тасвирларни "кинематографик электрон тижорат видеолари"га айлантириш имкониятига эга.

Google ўз блогида таъкидлашича, генератив медиа билан ишлаш доимий ижодий изланишни талаб қилади. Янги моделлар ёрдамида дастурчилар тасвир яратишдан тортиб, видеони таҳрирлашгача бўлган тўлиқ мультимедиа тажрибасини яратишлари мумкин бўлади. Бу эса Ўзбекистондаги рақамли маркетинг ва контент яратиш соҳасида фаолият юритаётган мутахассислар учун ҳам янги, арзон ва тезкор технологик имкониятлар эшигини очади.

GoogleСунъий IntelлектНано БананаGeminiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди