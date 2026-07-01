Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этди
Сунъий интеллект соҳасидаги пойга янги босқичга чиқмоқда. Google компанияси ўзининг тасвир ва видео яратишга ихтисослашган Нано Банана 2 Lite моделини расман эълон қилди. Ушбу янги версия аввалги авлодларга қараганда сезиларли даражада тезроқ ишлаши ва арзонлиги билан ажралиб туради. Бу қадам технология гигантининг визуал контент яратиш бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания берган маълумотларга кўра, Нано Банана 2 Lite модели паст кечикиш вақти билан ишлайди ва битта тасвирни яратиш учун бор-йўғи тўрт сония сарфлайди. Бу хусусият катта ҳажмдаги визуал материаллар билан ишлайдиган мутахассислар ва дизайнерлар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ixbt.com нашри хабарига кўра, моделнинг нархи ҳам фойдаланувчилар учун жуда жозибадор қилиб белгиланган: 1000 та тасвир яратиш учун атиги 0,034 доллар тўланади.
Тезлик ва самарадорлик уйғунлигиЯнги модел ўтган йилги Gemini 3.1 Флаш асосидаги Нано Банана ҳамда жорий йилнинг февралида чиқарилган Нано Банана 2 версияларининг давомчиси ҳисобланади. Агар Нано Банана 2 модели "универсал ишчи кучи" сифатида таърифланган бўлса, Lite версияси юқори тезлик ва катта ҳажмдаги иш оқимини таъминлаш учун оптималлаштирилган. Шу билан бирга, Google мураккаб вазифалар учун мўлжалланган қимматроқ Нано Банана Pro моделини ҳам таклиф этишда давом этмоқда.
Сунъий интеллект томонидан яратилган контентга нисбатан истеъмолчиларнинг эътирозларига қарамай, йирик технологик корпорациялар ушбу соҳага миллиардлаб доллар сармоя киритишда давом этмоқда. Google ўз моделларини асосан реклама соҳасида ёрдам берувчи қулай воситалар сифатида тарғиб қилмоқда. Бироқ, сунъий интеллектнинг Голливуд кино саноати билан яқинлашиши ижодкорлар ҳамжамиятида жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда.
Хусусан, Google компаниясининг машҳур А24 киностудияси билан имзолаган 75 миллион долларлик шартномаси мухлислар ва кино ижодкорлари томонидан кескин танқидга учради. Шунга қарамай, Нано Банана 2 Lite аллақачон Google AI Стюдио, Gemini API ва Gemini Энтерприсе Агент Платформ орқали фойдаланишга топширилди. Компания эски Нано Банана моделини эндиликда "мерос" (легакй) деб атамоқда ва уни янги версияга алмаштиришни тавсия қилмоқда.
Видео контент яратишда янги имкониятларЯнги модел билан бир қаторда, Google Gemini Омни Флаш моделини ҳам кенг оммага тақдим этди. Ушбу тизим видео контент яратишга йўналтирилган бўлиб, ҳар бир сониялик видео чиқиши учун 0,10 доллар миқдорида ҳақ олинади. Шунингдек, компания Омни Продукт Стюдио номли янги демо иловасини ҳам намойиш этди. У статик тасвирларни "кинематографик электрон тижорат видеолари"га айлантириш имкониятига эга.
Google ўз блогида таъкидлашича, генератив медиа билан ишлаш доимий ижодий изланишни талаб қилади. Янги моделлар ёрдамида дастурчилар тасвир яратишдан тортиб, видеони таҳрирлашгача бўлган тўлиқ мультимедиа тажрибасини яратишлари мумкин бўлади. Бу эса Ўзбекистондаги рақамли маркетинг ва контент яратиш соҳасида фаолият юритаётган мутахассислар учун ҳам янги, арзон ва тезкор технологик имкониятлар эшигини очади.
…