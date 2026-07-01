Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайди

·0·Техно
Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайди

Япония технология гиганти Sony компанияси ўйин саноати тарихидаги энг кескин бурилишлардан бирини эълон қилди. Компания расмий баёнотига кўра, 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб PlayStation платформаси учун янги ўйинларни жисмоний дискларда чиқариш бутунлай тўхтатилади. Бу қадам консол ўйинлари оламининг тўлиқ рақамли форматга ўтишини англатади ва коллекционерлар учун узоқ йиллик анъананинг якунланишидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Sony Интерактиве Энтертаинмент вакилларининг таъкидлашича, ушбу қарор замонавий истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларига асосланган. Бугунги кунда геймерларнинг аксарияти ўйинларни дўконга бориб сотиб олишдан кўра, интернет орқали юклаб олишни афзал кўрмоқда. 2028-йилги чекловдан сўнг, барча янги лойиҳалар фақат PlayStation Сторе ва бошқа лицензияланган рақамли платформалар орқали сотувга чиқарилади.

Рақамли форматнинг мутлоқ устунлиги

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, жисмоний дискларга бўлган талаб йилдан-йилга кескин камайиб бормоқда. Sony компаниясининг 2025-молия йили тўртинчи чораги ҳисоботига кўра, ПС4 ва PS5 ўйинлари савдосининг нақд 85 фоизи рақамли юклаб олишлар ҳиссасига тўғри келган. Жисмоний нусхалар эса умумий бозорнинг атиги 15 фоизини ташкил этган, холос. Бу кўрсаткич компанияни ишлаб чиқариш занжири ва логистика харажатларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Ўйин саноатидаги ушбу тенденция чакана савдо тармоқларига ҳам жиддий зарба бермоқда. Масалан, дунёдаги энг йирик ўйин дўконлари тармоғи бўлган ГамеСтоп сўнгги икки йил ичида 1300 дан ортиқ филиалини ёпишга мажбур бўлди. Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда хориждан диск олиб келиш камайгани ва фойдаланувчилар орасида рақамли аккаунтлар орқали харид қилиш оммалашгани кузатилмоқда.

Эски консоллар ва коллекционерлар норозилиги

Янги қарор фақат келажакдаги ўйинларга тааллуқли бўлиб, 2028-йилгача чиқарилган барча дисклар муомалада қолади ва улардан фойдаланишда давом этиш мумкин бўлади. Бироқ, кўплаб геймерлар бу янгиликни хавотир билан кутиб олишди. Яқинда Гранд Тефт Ауто 6 ўйинининг "жисмоний" нашри қутисида диск ўрнига фақат юклаб олиш коди бўлиши ҳақидаги хабарлар мухлисларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлган эди.

Шунингдек, Sony эски авлод консоллари эгалари учун ҳам нохуш хабар тайёрлаган. Компания жорий йилда айрим ҳудудларда, келаси йили эса бутун дунё бўйлаб PlayStation 3 ва PlayStation Вита учун PlayStation Сторе хизматини тўхтатади. Бу эса ушбу қурилмалар учун янги рақамли контент сотиб олиш имконияти бутунлай йўқолишини англатади. Аввал сотиб олинган ўйинларни юклаб олиш имконияти эса ҳозирча сақланиб қолади.

Экспертларнинг фикрича, Sony компаниясининг бу қарори Microsoft ва Нинтендо каби рақобатчиларни ҳам шундай қадам ташлашга ундаши мумкин. Тез орада ўйин консоллари диск ўқувчи қурилмасиз (Дигитал Эдитион) стандарт ҳолатга келиши кутилмоқда, бу эса қурилмалар нархининг бироз арзонлашишига, лекин фойдаланувчиларнинг интернет тезлигига бўлган боғлиқлигини ошишига олиб келади.

SonyPlayStationЎйинларТехнологияPS5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиХитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиБугун, 18:29Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди