Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайди
Япония технология гиганти Sony компанияси ўйин саноати тарихидаги энг кескин бурилишлардан бирини эълон қилди. Компания расмий баёнотига кўра, 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб PlayStation платформаси учун янги ўйинларни жисмоний дискларда чиқариш бутунлай тўхтатилади. Бу қадам консол ўйинлари оламининг тўлиқ рақамли форматга ўтишини англатади ва коллекционерлар учун узоқ йиллик анъананинг якунланишидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Sony Интерактиве Энтертаинмент вакилларининг таъкидлашича, ушбу қарор замонавий истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларига асосланган. Бугунги кунда геймерларнинг аксарияти ўйинларни дўконга бориб сотиб олишдан кўра, интернет орқали юклаб олишни афзал кўрмоқда. 2028-йилги чекловдан сўнг, барча янги лойиҳалар фақат PlayStation Сторе ва бошқа лицензияланган рақамли платформалар орқали сотувга чиқарилади.
Рақамли форматнинг мутлоқ устунлигиСтатистик маълумотлар шуни кўрсатадики, жисмоний дискларга бўлган талаб йилдан-йилга кескин камайиб бормоқда. Sony компаниясининг 2025-молия йили тўртинчи чораги ҳисоботига кўра, ПС4 ва PS5 ўйинлари савдосининг нақд 85 фоизи рақамли юклаб олишлар ҳиссасига тўғри келган. Жисмоний нусхалар эса умумий бозорнинг атиги 15 фоизини ташкил этган, холос. Бу кўрсаткич компанияни ишлаб чиқариш занжири ва логистика харажатларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Ўйин саноатидаги ушбу тенденция чакана савдо тармоқларига ҳам жиддий зарба бермоқда. Масалан, дунёдаги энг йирик ўйин дўконлари тармоғи бўлган ГамеСтоп сўнгги икки йил ичида 1300 дан ортиқ филиалини ёпишга мажбур бўлди. Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда хориждан диск олиб келиш камайгани ва фойдаланувчилар орасида рақамли аккаунтлар орқали харид қилиш оммалашгани кузатилмоқда.
Эски консоллар ва коллекционерлар норозилигиЯнги қарор фақат келажакдаги ўйинларга тааллуқли бўлиб, 2028-йилгача чиқарилган барча дисклар муомалада қолади ва улардан фойдаланишда давом этиш мумкин бўлади. Бироқ, кўплаб геймерлар бу янгиликни хавотир билан кутиб олишди. Яқинда Гранд Тефт Ауто 6 ўйинининг "жисмоний" нашри қутисида диск ўрнига фақат юклаб олиш коди бўлиши ҳақидаги хабарлар мухлисларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлган эди.
Шунингдек, Sony эски авлод консоллари эгалари учун ҳам нохуш хабар тайёрлаган. Компания жорий йилда айрим ҳудудларда, келаси йили эса бутун дунё бўйлаб PlayStation 3 ва PlayStation Вита учун PlayStation Сторе хизматини тўхтатади. Бу эса ушбу қурилмалар учун янги рақамли контент сотиб олиш имконияти бутунлай йўқолишини англатади. Аввал сотиб олинган ўйинларни юклаб олиш имконияти эса ҳозирча сақланиб қолади.
Экспертларнинг фикрича, Sony компаниясининг бу қарори Microsoft ва Нинтендо каби рақобатчиларни ҳам шундай қадам ташлашга ундаши мумкин. Тез орада ўйин консоллари диск ўқувчи қурилмасиз (Дигитал Эдитион) стандарт ҳолатга келиши кутилмоқда, бу эса қурилмалар нархининг бироз арзонлашишига, лекин фойдаланувчиларнинг интернет тезлигига бўлган боғлиқлигини ошишига олиб келади.
…