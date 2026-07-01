OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этади
Сунъий интеллект технологиялари етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар учун инқилобий қурилма — Кодех клавиатурасини ишлаб чиқди. Компьютер периферияси ишлаб чиқарувчи Ворк Лоудер бренди билан ҳамкорликда яратилган ушбу гаджет дастурчиларнинг иш унумдорлигини ошириш ва сунъий интеллект имкониятларидан бевосита аппарат даражасида фойдаланишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 15-июль санасига белгиланган. OpenAI Девелоперс ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилинган қисқа тизерда "Сизнинг севимли Кодех клавишлар комбинацияси янгиланмоқда" дея таъкидланган. Бу эса клавиатуранинг OpenAI томонидан тақдим этиладиган AI-моделлар ва сервислар билан чуқур интеграциялашганидан далолат беради.
Техник асос ва имкониятларixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот Ворк Лоудер компаниясининг машҳур Креатор Микро 2 ихчам дастурланадиган клавиатураси базасида яратилган. Ушбу қурилманинг асосий версияси 13 та механик тугма, аналог джойстик ва сенсорли бошқарув элементларига эга бўлиб, улар турли макрослар ва тезкор буйруқларни бажаришга мўлжалланган.
Кодех клавиатурасининг ўзига хослиги шундаки, у OpenAI дастурлаш воситаларини аппарат даражасида қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга биргина тугмани босиш орқали AI-ассистентни чақириш, код генераторини ишга тушириш ёки мураккаб алгоритмларни автоматик таҳлил қилиш имконини беради. Мазкур ёндашув дастурчилар учун экрандаги менюлар орасида адашиб юрмасдан, диққатни асосий жараёнга қаратишга ёрдам беради.
Дастурлаш соҳасидаги янги даврҲозирча қурилманинг тўлиқ техник хусусиятлари ва нархи очиқланмаган бўлса-да, экспертлар буни дастурий таъминот яратиш соҳасидаги муҳим қадам деб баҳоламоқда. Бугунги кунда кўплаб дастурчилар ChatGPT ва бошқа AI-воситаларидан фойдаланишади, бироқ уларни жисмоний клавиатура билан уйғунлаштириш фойдаланувчи тажрибасини бутунлай янги даражага олиб чиқади.
Ўзбекистонлик IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Мамлакатимизда дастурлаш соҳаси жадал ривожланаётган бир пайтда, бундай юқори технологик ускуналар маҳаллий ишлаб чиқувчиларнинг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши мумкин. OpenAI маҳсулотларининг оммавийлашиши билан, келажакда бошқа ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш ақлли клавиатураларни бозорга чиқариши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Кодех клавиатураси шунчаки киритиш қурилмаси эмас, балки сунъий интеллект ва инсон меҳнатини бирлаштирувчи кўприк вазифасини ўтайди. 15-июль куни бўлиб ўтадиган расмий намойиш ушбу гаджетнинг барча сир-асрорларини очиб беради.
…