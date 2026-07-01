OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этади

·0·Техно
OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этади

Сунъий интеллект технологиялари етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар учун инқилобий қурилма — Кодех клавиатурасини ишлаб чиқди. Компьютер периферияси ишлаб чиқарувчи Ворк Лоудер бренди билан ҳамкорликда яратилган ушбу гаджет дастурчиларнинг иш унумдорлигини ошириш ва сунъий интеллект имкониятларидан бевосита аппарат даражасида фойдаланишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 15-июль санасига белгиланган. OpenAI Девелоперс ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилинган қисқа тизерда "Сизнинг севимли Кодех клавишлар комбинацияси янгиланмоқда" дея таъкидланган. Бу эса клавиатуранинг OpenAI томонидан тақдим этиладиган AI-моделлар ва сервислар билан чуқур интеграциялашганидан далолат беради.

Техник асос ва имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот Ворк Лоудер компаниясининг машҳур Креатор Микро 2 ихчам дастурланадиган клавиатураси базасида яратилган. Ушбу қурилманинг асосий версияси 13 та механик тугма, аналог джойстик ва сенсорли бошқарув элементларига эга бўлиб, улар турли макрослар ва тезкор буйруқларни бажаришга мўлжалланган.

Кодех клавиатурасининг ўзига хослиги шундаки, у OpenAI дастурлаш воситаларини аппарат даражасида қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга биргина тугмани босиш орқали AI-ассистентни чақириш, код генераторини ишга тушириш ёки мураккаб алгоритмларни автоматик таҳлил қилиш имконини беради. Мазкур ёндашув дастурчилар учун экрандаги менюлар орасида адашиб юрмасдан, диққатни асосий жараёнга қаратишга ёрдам беради.

Дастурлаш соҳасидаги янги давр

Ҳозирча қурилманинг тўлиқ техник хусусиятлари ва нархи очиқланмаган бўлса-да, экспертлар буни дастурий таъминот яратиш соҳасидаги муҳим қадам деб баҳоламоқда. Бугунги кунда кўплаб дастурчилар ChatGPT ва бошқа AI-воситаларидан фойдаланишади, бироқ уларни жисмоний клавиатура билан уйғунлаштириш фойдаланувчи тажрибасини бутунлай янги даражага олиб чиқади.

Ўзбекистонлик IT-мутахассислар учун ҳам ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Мамлакатимизда дастурлаш соҳаси жадал ривожланаётган бир пайтда, бундай юқори технологик ускуналар маҳаллий ишлаб чиқувчиларнинг халқаро бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши мумкин. OpenAI маҳсулотларининг оммавийлашиши билан, келажакда бошқа ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш ақлли клавиатураларни бозорга чиқариши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Кодех клавиатураси шунчаки киритиш қурилмаси эмас, балки сунъий интеллект ва инсон меҳнатини бирлаштирувчи кўприк вазифасини ўтайди. 15-июль куни бўлиб ўтадиган расмий намойиш ушбу гаджетнинг барча сир-асрорларини очиб беради.

OpenAIКодехТехнологияСунъий IntelлектГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиGoogle янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиБугун, 19:54Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди