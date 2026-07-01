Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди
Сунъий интеллект технологиялари ривожлангани сари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги масаласи тобора долзарб бўлиб бормоқда. Махфийликка йўналтирилган Венисе AI платформаси ушбу эҳтиёжни муваффақиятли қондириб, қисқа вақт ичида технология оламида катта шов-шув кўтарди. Компания ўзининг илк ташқи инвестиция босқичида 65 миллион доллар жалб қилиб, бозор қийматини 1 миллиард долларга етказди ва расман “юникорн” мақомини олди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Венисе AI фойдаланувчиларга 200 дан ортиқ турли сунъий интеллект моделларидан, жумладан OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг ишланмаларидан фойдаланиш имконини беради. Бироқ, асосий фарқ шундаки, платформа фойдаланувчи сўровларини тўлиқ анонимлаштиради. TechCrunch нашри хабарига кўра, барча маълумотлар мижоз томонида шифрланади ва Венисе серверларида ҳеч қандай шахсий маълумот сақланмайди.
Махфийлик ва цензурасиз моделларБугунги кунда кўплаб AI тизимлари қатъий фильтрлар ва чекловлар остида ишлайди. Венисе AI эса ўз маълумот марказларида очиқ кодли (опен-соурсе) “цензурасиз” моделларни жойлаштирган. Бу фойдаланувчиларга технологиянинг тўлиқ салоҳиятидан ҳеч қандай корпоратив чекловларсиз фойдаланиш имконини беради. Компания асосчиси Эрик Воорҳееснинг таъкидлашича, сунъий интеллект худди Bitcoin каби нейтрал восита бўлиши керак.
Платформанинг ўсиш суръатлари ҳайратланарли: икки йиллик фаолияти давомида сайтга 850 мингдан ортиқ ноёб ташриф буюрувчи келган, фаол фойдаланувчилар сони эса 3 миллиондан ошади. Ҳар куни тизим орқали ўртача 1,7 миллион API сўровлари амалга оширилмоқда. Энг муҳими, компания аллақачон фойдага кирган ва йиллик даромади 70 миллион доллардан ошиб кетган.
Инвестициялар ва келажак режалариА сериясидаги инвестиция раунди Dragonfly крипто-венчур жамғармаси томонидан бошқарилди. Шунингдек, жараёнда Coinbase Вентурес ва Норт Исланд Вентурес каби йирик инвесторлар иштирок этди. Бу Венисе AI лойиҳасининг нафақат сунъий интеллект, балки блокчейн ва крипто-ҳамжамият учун ҳам қанчалик муҳимлигини кўрсатади.
Эрик Воорҳееснинг фикрича, инсонларнинг ҳар бир қадами ва сўрови кузатилиши ҳар қандай нотўғи саволдан кўра хавфлироқдир. Венисе AI ўзининг шифрлаш технологиялари орқали рақамли эркинликни ҳимоя қилишни мақсад қилган. Ҳозирда платформанинг пуллик обуначилари учун “энд-то-энд” шифрлаш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, бу хавфсизлик даражасини янада оширади.
Ушбу муваффақият сунъий интеллект бозорида янги трендни белгилаб бермоқда. Фойдаланувчилар энди фақат ақлли ботларни эмас, балки уларнинг шахсий ҳаётига дахл қилмайдиган хавфсиз технологияларни қидирмоқда. Венисе AI эса ушбу бозорда етакчиликни ўз қўлига олишга тайёр кўринади.
…