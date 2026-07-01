Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди

·0·Техно
Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди

Сунъий интеллект технологиялари ривожлангани сари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги масаласи тобора долзарб бўлиб бормоқда. Махфийликка йўналтирилган Венисе AI платформаси ушбу эҳтиёжни муваффақиятли қондириб, қисқа вақт ичида технология оламида катта шов-шув кўтарди. Компания ўзининг илк ташқи инвестиция босқичида 65 миллион доллар жалб қилиб, бозор қийматини 1 миллиард долларга етказди ва расман “юникорн” мақомини олди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Венисе AI фойдаланувчиларга 200 дан ортиқ турли сунъий интеллект моделларидан, жумладан OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг ишланмаларидан фойдаланиш имконини беради. Бироқ, асосий фарқ шундаки, платформа фойдаланувчи сўровларини тўлиқ анонимлаштиради. TechCrunch нашри хабарига кўра, барча маълумотлар мижоз томонида шифрланади ва Венисе серверларида ҳеч қандай шахсий маълумот сақланмайди.

Махфийлик ва цензурасиз моделлар

Бугунги кунда кўплаб AI тизимлари қатъий фильтрлар ва чекловлар остида ишлайди. Венисе AI эса ўз маълумот марказларида очиқ кодли (опен-соурсе) “цензурасиз” моделларни жойлаштирган. Бу фойдаланувчиларга технологиянинг тўлиқ салоҳиятидан ҳеч қандай корпоратив чекловларсиз фойдаланиш имконини беради. Компания асосчиси Эрик Воорҳееснинг таъкидлашича, сунъий интеллект худди Bitcoin каби нейтрал восита бўлиши керак.

Платформанинг ўсиш суръатлари ҳайратланарли: икки йиллик фаолияти давомида сайтга 850 мингдан ортиқ ноёб ташриф буюрувчи келган, фаол фойдаланувчилар сони эса 3 миллиондан ошади. Ҳар куни тизим орқали ўртача 1,7 миллион API сўровлари амалга оширилмоқда. Энг муҳими, компания аллақачон фойдага кирган ва йиллик даромади 70 миллион доллардан ошиб кетган.

Инвестициялар ва келажак режалари

А сериясидаги инвестиция раунди Dragonfly крипто-венчур жамғармаси томонидан бошқарилди. Шунингдек, жараёнда Coinbase Вентурес ва Норт Исланд Вентурес каби йирик инвесторлар иштирок этди. Бу Венисе AI лойиҳасининг нафақат сунъий интеллект, балки блокчейн ва крипто-ҳамжамият учун ҳам қанчалик муҳимлигини кўрсатади.

Эрик Воорҳееснинг фикрича, инсонларнинг ҳар бир қадами ва сўрови кузатилиши ҳар қандай нотўғи саволдан кўра хавфлироқдир. Венисе AI ўзининг шифрлаш технологиялари орқали рақамли эркинликни ҳимоя қилишни мақсад қилган. Ҳозирда платформанинг пуллик обуначилари учун “энд-то-энд” шифрлаш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, бу хавфсизлик даражасини янада оширади.

Ушбу муваффақият сунъий интеллект бозорида янги трендни белгилаб бермоқда. Фойдаланувчилар энди фақат ақлли ботларни эмас, балки уларнинг шахсий ҳаётига дахл қилмайдиган хавфсиз технологияларни қидирмоқда. Венисе AI эса ушбу бозорда етакчиликни ўз қўлига олишга тайёр кўринади.

Венисе AIСунъий IntelлектСтартапМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиХитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиБугун, 18:29Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди