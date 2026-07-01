Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирди

·0·Техно
Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирди

Илон Мускка тегишли xAI компанияси дунёдаги энг қудратли Колоссус суперкомпьютери жойлашган Мемфис шаҳри аҳолиси учун кутилмаган совға тайёрлади. SpaceX таркибига кирувчи Starlink сунъий йўлдош интернет провайдери ушбу ҳудуддаги фойдаланувчилар учун ойлик обуна тўловларини 50 фоизга пасайтирди. Бу ташаббус йирик технологик инфратузилманинг маҳаллий ҳамжамият ҳаётига ижобий таъсир кўрсатишининг ноёб намунаси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, чегирмалар нафақат янги мижозларга, балки амалдаги фойдаланувчиларга ҳам тааллуқлидир. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги уланувчилар учун Starlink ускуналарини сотиб олиш харажатлари бутунлай бекор қилинди. Одатда бир неча юз долларни ташкил этадиган уй интернети тўплами белгиланган ҳудудда яшовчи аҳолига мутлақо бепул тақдим этилмоқда.

Маҳаллий ҳамжамиятни қўллаб-қувватлаш стратегияси

Компания ушбу қадамни Колоссус маълумотлар маркази атрофидаги ҳудудларни ривожлантириш ва аҳолига технологик қулайликлар яратиш истаги билан изоҳлади. Чегирмалар тизими автоматик тарзда ишлайди: фойдаланувчиларнинг манзили акция амал қиладиган ҳудудга тўғри келса, кейинги тўлов сиклидан бошлаб ҳисоб-фактураларда пасайтирилган нархлар акс этади. Бунинг учун мижозлардан ҳеч қандай қўшимча ариза ёки созламаларни ўзгартириш талаб этилмайди.

Бундан ташқари, Starlink ўзининг реферал дастурини ҳам кенгайтирди. Агар амалдаги фойдаланувчи ўз дўстлари ёки қариндошларини тизимга уласа, ҳар икки томон бир ойлик бепул хизматдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу стратегия ҳудудда сунъий йўлдош интернети қамровини тез фурсатларда максимал даражага етказишга хизмат қилади.

Колоссус — сунъий интеллект оламидаги энг йирик лойиҳа

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Мемфисда жойлашган Колоссус суперкомпьютери бугунги кунда сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун мўлжалланган дунёдаги энг кучли қурилма ҳисобланади. У NVIDIA RTX график процессорларининг улкан кластеридан ташкил топган бўлиб, xAI компаниясининг ChatGPT каби чатботларга рақобатчи бўлган ишланмаларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон шароитида Starlink хизматлари ҳали расман кенг оммага тақдим этилмаган бўлса-да, АҚШдаги бундай тажрибалар технологик гигантларнинг ўз инфратузилмаси жойлашган ҳудудларга нисбатан ижтимоий масъулиятини кўрсатади. Бу каби чегирмалар йирик лойиҳалар келтириб чиқариши мумкин бўлган шовқин ёки энергия сарфи каби ноқулайликлар эвазига маҳаллий аҳолига бериладиган ўзига хос компенсация сифатида ҳам кўрилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Илон Мускнинг ушбу тактикаси бошқа технологик корпорациялар учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Маълумотлар марказлари ва суперкомпьютерлар атрофида яшовчи аҳоли учун махсус имтиёзлар берилиши, инновацияларнинг жамият томонидан янада илиқроқ кутиб олинишини таъминлайди.

StarlinkElon MuskКолоссусSpaceXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51Хитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиХитой телевизорлар бозорида инқилоб: 75 дюймли моделлар етакчиликни қўлга киритдиБугун, 18:29Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиTesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинландиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди