Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирди
Илон Мускка тегишли xAI компанияси дунёдаги энг қудратли Колоссус суперкомпьютери жойлашган Мемфис шаҳри аҳолиси учун кутилмаган совға тайёрлади. SpaceX таркибига кирувчи Starlink сунъий йўлдош интернет провайдери ушбу ҳудуддаги фойдаланувчилар учун ойлик обуна тўловларини 50 фоизга пасайтирди. Бу ташаббус йирик технологик инфратузилманинг маҳаллий ҳамжамият ҳаётига ижобий таъсир кўрсатишининг ноёб намунаси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, чегирмалар нафақат янги мижозларга, балки амалдаги фойдаланувчиларга ҳам тааллуқлидир. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги уланувчилар учун Starlink ускуналарини сотиб олиш харажатлари бутунлай бекор қилинди. Одатда бир неча юз долларни ташкил этадиган уй интернети тўплами белгиланган ҳудудда яшовчи аҳолига мутлақо бепул тақдим этилмоқда.
Маҳаллий ҳамжамиятни қўллаб-қувватлаш стратегиясиКомпания ушбу қадамни Колоссус маълумотлар маркази атрофидаги ҳудудларни ривожлантириш ва аҳолига технологик қулайликлар яратиш истаги билан изоҳлади. Чегирмалар тизими автоматик тарзда ишлайди: фойдаланувчиларнинг манзили акция амал қиладиган ҳудудга тўғри келса, кейинги тўлов сиклидан бошлаб ҳисоб-фактураларда пасайтирилган нархлар акс этади. Бунинг учун мижозлардан ҳеч қандай қўшимча ариза ёки созламаларни ўзгартириш талаб этилмайди.
Бундан ташқари, Starlink ўзининг реферал дастурини ҳам кенгайтирди. Агар амалдаги фойдаланувчи ўз дўстлари ёки қариндошларини тизимга уласа, ҳар икки томон бир ойлик бепул хизматдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу стратегия ҳудудда сунъий йўлдош интернети қамровини тез фурсатларда максимал даражага етказишга хизмат қилади.
Колоссус — сунъий интеллект оламидаги энг йирик лойиҳаМаълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Мемфисда жойлашган Колоссус суперкомпьютери бугунги кунда сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун мўлжалланган дунёдаги энг кучли қурилма ҳисобланади. У NVIDIA RTX график процессорларининг улкан кластеридан ташкил топган бўлиб, xAI компаниясининг ChatGPT каби чатботларга рақобатчи бўлган ишланмаларини такомиллаштиришга хизмат қилади.
Ўзбекистон шароитида Starlink хизматлари ҳали расман кенг оммага тақдим этилмаган бўлса-да, АҚШдаги бундай тажрибалар технологик гигантларнинг ўз инфратузилмаси жойлашган ҳудудларга нисбатан ижтимоий масъулиятини кўрсатади. Бу каби чегирмалар йирик лойиҳалар келтириб чиқариши мумкин бўлган шовқин ёки энергия сарфи каби ноқулайликлар эвазига маҳаллий аҳолига бериладиган ўзига хос компенсация сифатида ҳам кўрилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Илон Мускнинг ушбу тактикаси бошқа технологик корпорациялар учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Маълумотлар марказлари ва суперкомпьютерлар атрофида яшовчи аҳоли учун махсус имтиёзлар берилиши, инновацияларнинг жамият томонидан янада илиқроқ кутиб олинишини таъминлайди.
…