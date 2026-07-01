Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юборди
Каталониянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта Аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес трансфери бўйича Атлетико Мадридга расмий таклиф юборилганини очиқчасига тасдиқлади. Ушбу трансфер ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда, чунки футболчининг ўзи ҳам фаолиятини Камп Ноуда давом эттириш истагини билдирган. Бироқ, икки клуб ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта янги лойиҳа очилиш маросимидан сўнг журналистлар билан суҳбатда клублар ўртасида расмий мулоқот бошланганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Барселона Хулиан Альваресни ҳали у Манчестер Сити сафига ўтмасидан аввал ҳам кузатиб келган, бироқ ўша пайтда молиявий қийинчиликлар сабабли трансферни амалга ошира олмаган эди. Эндиликда каталонияликлар жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган.
Трансфер тўсиқлари ва Атлетико Мадриднинг позициясиМузокараларнинг қийин кечаётганига Атлетико Мадрид раҳбариятининг қатъий ва муросасиз муносабати сабаб бўлмоқда. Лапорта Мадрид клубини "ўта мослашувчан бўлмаган" ёндашувда айблади. Унинг фикрича, Атлетико раҳбарияти Хулиан Альваресга муносиб ўринбосар топмагунча уни қўйиб юбормоқчи эмас. Шунингдек, Мадридликлар Барселонанинг футболчи билан шартнома муддати тугамасдан туриб алоқага чиққанидан норози бўлиб, FIFA ва Испания футбол федерациясига шикоят қилган.
Хулиан Альвареснинг ўзи ҳам Аргентина терма жамоаси сафидаги ўйинлардан сўнг берган интервюсида ўзгаришлар вақти келганига шама қилган эди. "Мен Атлетико мутасаддилари билан гаплашдим, барча учун энг яхши йўл — менинг трансферим бўлади, шунда мен ўз орзуларимни амалга ошира оламан", — деган эди ҳужумчи. Лапорта эса футболчининг бу баёнотига клубнинг ҳеч қандай алоқаси йўқлигини, бу шунчаки ўйинчининг шахсий танлови эканини таъкидлади.
26 ёшли ҳужумчи ўтган 2025-26 йилги мавсумда ажойиб натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 20 та гол уриб, 9 та самарали узатмани амалга оширди. Бундай кўрсаткичлар Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун айни муддао ҳисобланади. Лапорта таклиф ҳали ҳам ўз кучида эканини ва агар Атлетико ўз қарорини ўзгартирса, келишув тезда якунланиши мумкинлигини билдирди.
Президентнинг сўзларига кўра, икки клуб ўртасида аввал ҳам кўплаб трансферлар амалга оширилган ва улар доимо ўзаро келишув асосида ҳал этилган. Бироқ, бу галги вазият бироз таранглашган. Лапорта Атлетико Мадриднинг ҳуқуқий органларга мурожаат қилганини тушунарсиз деб атади ва бу ҳаракатлар фақат вазиятни чигаллаштиришга хизмат қилишини айтди. Ҳозирча Барселона ўз таклифини қайта кўриб чиқиш ниятида эмас ва Мадрид томонининг жавобини кутмоқда.
…