Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юборди

·0·Спорт
Жоан Лапорта тасдиқлади: Барселона Хулиан Альварес учун расмий таклиф юборди

Каталониянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта Аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес трансфери бўйича Атлетико Мадридга расмий таклиф юборилганини очиқчасига тасдиқлади. Ушбу трансфер ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда, чунки футболчининг ўзи ҳам фаолиятини Камп Ноуда давом эттириш истагини билдирган. Бироқ, икки клуб ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта янги лойиҳа очилиш маросимидан сўнг журналистлар билан суҳбатда клублар ўртасида расмий мулоқот бошланганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Барселона Хулиан Альваресни ҳали у Манчестер Сити сафига ўтмасидан аввал ҳам кузатиб келган, бироқ ўша пайтда молиявий қийинчиликлар сабабли трансферни амалга ошира олмаган эди. Эндиликда каталонияликлар жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган.

Трансфер тўсиқлари ва Атлетико Мадриднинг позицияси

Музокараларнинг қийин кечаётганига Атлетико Мадрид раҳбариятининг қатъий ва муросасиз муносабати сабаб бўлмоқда. Лапорта Мадрид клубини "ўта мослашувчан бўлмаган" ёндашувда айблади. Унинг фикрича, Атлетико раҳбарияти Хулиан Альваресга муносиб ўринбосар топмагунча уни қўйиб юбормоқчи эмас. Шунингдек, Мадридликлар Барселонанинг футболчи билан шартнома муддати тугамасдан туриб алоқага чиққанидан норози бўлиб, FIFA ва Испания футбол федерациясига шикоят қилган.

Хулиан Альвареснинг ўзи ҳам Аргентина терма жамоаси сафидаги ўйинлардан сўнг берган интервюсида ўзгаришлар вақти келганига шама қилган эди. "Мен Атлетико мутасаддилари билан гаплашдим, барча учун энг яхши йўл — менинг трансферим бўлади, шунда мен ўз орзуларимни амалга ошира оламан", — деган эди ҳужумчи. Лапорта эса футболчининг бу баёнотига клубнинг ҳеч қандай алоқаси йўқлигини, бу шунчаки ўйинчининг шахсий танлови эканини таъкидлади.

26 ёшли ҳужумчи ўтган 2025-26 йилги мавсумда ажойиб натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 20 та гол уриб, 9 та самарали узатмани амалга оширди. Бундай кўрсаткичлар Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун айни муддао ҳисобланади. Лапорта таклиф ҳали ҳам ўз кучида эканини ва агар Атлетико ўз қарорини ўзгартирса, келишув тезда якунланиши мумкинлигини билдирди.

Президентнинг сўзларига кўра, икки клуб ўртасида аввал ҳам кўплаб трансферлар амалга оширилган ва улар доимо ўзаро келишув асосида ҳал этилган. Бироқ, бу галги вазият бироз таранглашган. Лапорта Атлетико Мадриднинг ҳуқуқий органларга мурожаат қилганини тушунарсиз деб атади ва бу ҳаракатлар фақат вазиятни чигаллаштиришга хизмат қилишини айтди. Ҳозирча Барселона ўз таклифини қайта кўриб чиқиш ниятида эмас ва Мадрид томонининг жавобини кутмоқда.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЖоан ЛапортаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрАрсенал Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сарфлашга тайёрБугун, 18:57Челси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиЧелси Хаби Алонсо давридаги илк йирик трансферни амалга оширдиБугун, 18:52Жорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиЖорж Веа Килиан Мбаппе ва Ламин Ямал ўртасидаги фарқни тушунтириб бердиБугун, 18:32Эрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиЭрлинг Холанд Бразилияга қарши ўйин олдидан Норвегия имкониятларини паст баҳоладиБугун, 17:14Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Фил Фоден фаолиятида тушунарсиз пасайиш: Астон Вилла юлдуз учун нажот бўладими?Бугун, 17:13«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқда«Реал» Майкл Олисе учун рекордга яқин таклиф тайёрламоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди