Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?
Тбилиси шаҳрида Гуржистон президенти Михаил Кавелашвили ва бош вазири Ираклий Кобахидзе билан муҳим музокаралар ўтказилиши режалаштирилган.
Учрашувлар давомида Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги дўстлик, иқтисодий ҳамкорлик ҳамда транспорт алоқаларини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.
Сиёсий мулоқот янада мустаҳкамланади
Музокаралар кун тартибидан икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш масалалари ўрин олган.
Томонлар:
сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш;
парламентлараро алоқаларни ривожлантириш;
ҳудудлар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш;
маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш
бўйича амалий чораларни муҳокама қилади.
Иқтисодий лойиҳаларга алоҳида эътибор
Учрашувларда савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига катта аҳамият қаратилади.
Хусусан, қуйидаги соҳалар устувор йўналиш сифатида белгиланган:
саноат;
фармацевтика;
кимё;
қишлоқ хўжалиги;
туризм;
энергетика;
ахборот технологиялари.
Томонлар мазкур йўналишларда кооперация лойиҳаларини илгари суриш имкониятларини кўриб чиқади.
Транспорт ва экспорт масаласи диққат марказида
Музокараларнинг яна бир муҳим йўналиши транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик бўлади.
Маҳсулотлар экспорти географиясини кенгайтириш, янги бозорларга чиқиш ва юк ташиш имкониятларини ошириш учун қўшимча шароитлар яратиш масалалари муҳокама қилинади.
Халқаро масалалар ҳам муҳокама қилинади
Етакчилар халқаро ва минтақавий аҳамиятга эга долзарб мавзулар юзасидан ҳам фикр алмашиши режалаштирилган.
Бу мулоқот томонларнинг муҳим сиёсий ва иқтисодий масалалар бўйича ёндашувларини мувофиқлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланади
Саммит якунида ҳамкорликнинг турли йўналишларини қамраб оладиган икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш режалаштирилган.
Ушбу келишувлар Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
Сизнингча, икки мамлакат ҳамкорлигида қайси соҳа энг катта имкониятларга эга? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…