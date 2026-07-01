Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?

·0·Дунё
Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?

Тбилиси шаҳрида Гуржистон президенти Михаил Кавелашвили ва бош вазири Ираклий Кобахидзе билан муҳим музокаралар ўтказилиши режалаштирилган.

Учрашувлар давомида Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги дўстлик, иқтисодий ҳамкорлик ҳамда транспорт алоқаларини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.

Сиёсий мулоқот янада мустаҳкамланади

Музокаралар кун тартибидан икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш масалалари ўрин олган.

Томонлар:

  • сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш;

  • парламентлараро алоқаларни ривожлантириш;

  • ҳудудлар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш;

  • маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш

бўйича амалий чораларни муҳокама қилади.

Иқтисодий лойиҳаларга алоҳида эътибор

Учрашувларда савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига катта аҳамият қаратилади.

Хусусан, қуйидаги соҳалар устувор йўналиш сифатида белгиланган:

  • саноат;

  • фармацевтика;

  • кимё;

  • қишлоқ хўжалиги;

  • туризм;

  • энергетика;

  • ахборот технологиялари.

Томонлар мазкур йўналишларда кооперация лойиҳаларини илгари суриш имкониятларини кўриб чиқади.

Транспорт ва экспорт масаласи диққат марказида

Музокараларнинг яна бир муҳим йўналиши транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик бўлади.

Маҳсулотлар экспорти географиясини кенгайтириш, янги бозорларга чиқиш ва юк ташиш имкониятларини ошириш учун қўшимча шароитлар яратиш масалалари муҳокама қилинади.

Халқаро масалалар ҳам муҳокама қилинади

Етакчилар халқаро ва минтақавий аҳамиятга эга долзарб мавзулар юзасидан ҳам фикр алмашиши режалаштирилган.

Бу мулоқот томонларнинг муҳим сиёсий ва иқтисодий масалалар бўйича ёндашувларини мувофиқлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланади

Саммит якунида ҳамкорликнинг турли йўналишларини қамраб оладиган икки томонлама ҳужжатларнинг салмоқли тўпламини имзолаш режалаштирилган.

Ушбу келишувлар Ўзбекистон ва Гуржистон ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Сизнингча, икки мамлакат ҳамкорлигида қайси соҳа энг катта имкониятларга эга? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиБугун, 10:17Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Бугун, 10:14Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун, 03:38Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаБугун, 00:42Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиКеча, 23:39АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиКеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди