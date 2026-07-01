Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этди
Google корпорацияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект агенти — Gemini Spark эндиликда macOS операцион тизимида ҳам ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу янгилик технология гигантининг шахсий компьютерлар учун мўлжалланган AI ёрдамчилари бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлайди. Эндиликда Мак фойдаланувчилари мураккаб рақамли вазифаларни бевосита ўз қурилмаларидаги файллар билан интеграция қилган ҳолда бажариш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Gemini Spark шунчаки чатбот эмас, балки фойдаланувчининг рақамли ҳаётини бошқаришда кўмаклашадиган тўлақонли агент ҳисобланади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу ёрдамчи компьютердаги мавжуд файлларни тартибга солиш, уларни таҳлил қилиш ва янги Google Воркспасе ҳужжатлари ёки электрон жадваллари учун асосий манба сифатида фойдаланиш имконини беради. Масалан, тизим компьютер хотирасидаги ҳисоб-фактураларни автоматик равишда бюджет жадвалига айлантириб бера олади.
Янги интеграциялар ва кенгайтирилган имкониятларДастлабки синовлар давомида фойдаланувчилар томонидан билдирилган эътирозлар инобатга олинган ҳолда, Google янги талқинда Google Таскс ва Google Кееп иловалари билан боғлиқликни таъминлади. Бу жуда муҳим янгиланишдир, чунки оддий қайдлар ёки харидлар рўйхатини Google Docs каби оғир дастурларда сақлаш ноқулай эди. Энди Gemini Spark қисқа эслатмаларни бевосита Кееп иловасига жойлаштира олади.
Бундан ташқари, Google учинчи томон иловалари билан ҳамкорликни ҳам кенгайтирди. Қуйидаги платформалар билан интеграция амалга оширилди:
- Канва — флаер ва дизайнлар яратиш учун;
- Dropbox — булутли маълумотлар билан ишлаш;
- Instacart ва ОпенТабле — озиқ-овқат буюртма қилиш ва ресторанларда жой банд қилиш;
- Зиллов Ренталс — ижара учун уй-жой қидириш.
Келажакдаги режалар ва фойдаланиш шартлариҲозирча Gemini Spark (бета версияси) фақат АҚШдаги Google AI Ultra обуначилари учун очиқ. Бироқ компания тез орада функционалликни янада кенгайтиришни вада қилмоқда. Яқин келажакда фойдаланувчилар ўз смартфонлари орқали Мак компьютеридаги агентга мураккаб кўп босқичли топшириқларни беришлари мумкин бўлади. Масалан, уйдан туриб масофадан туриб компьютердаги маълум бир файлдан маълумот олиш буйруғини юбориш имкони туғилади.
Ушбу қадам билан Google ўзининг асосий рақобатчилари — Microsoft'нинг Copilot ёрдамчиси ва Anthropic компаниясининг Claude Десктоп иловаси билан жиддий курашга киришмоқда. Мак платформасига кириб бориш, айниқса ижодкор ва профессионал фойдаланувчилар қатлами орасида Gemini экотизимининг оммалашишига хизмат қилади.
…