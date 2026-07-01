Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этди

·0·Техно
Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этди

Google корпорацияси ўзининг энг илғор сунъий интеллект агенти — Gemini Spark эндиликда macOS операцион тизимида ҳам ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу янгилик технология гигантининг шахсий компьютерлар учун мўлжалланган AI ёрдамчилари бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлайди. Эндиликда Мак фойдаланувчилари мураккаб рақамли вазифаларни бевосита ўз қурилмаларидаги файллар билан интеграция қилган ҳолда бажариш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Gemini Spark шунчаки чатбот эмас, балки фойдаланувчининг рақамли ҳаётини бошқаришда кўмаклашадиган тўлақонли агент ҳисобланади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу ёрдамчи компьютердаги мавжуд файлларни тартибга солиш, уларни таҳлил қилиш ва янги Google Воркспасе ҳужжатлари ёки электрон жадваллари учун асосий манба сифатида фойдаланиш имконини беради. Масалан, тизим компьютер хотирасидаги ҳисоб-фактураларни автоматик равишда бюджет жадвалига айлантириб бера олади.

Янги интеграциялар ва кенгайтирилган имкониятлар

Дастлабки синовлар давомида фойдаланувчилар томонидан билдирилган эътирозлар инобатга олинган ҳолда, Google янги талқинда Google Таскс ва Google Кееп иловалари билан боғлиқликни таъминлади. Бу жуда муҳим янгиланишдир, чунки оддий қайдлар ёки харидлар рўйхатини Google Docs каби оғир дастурларда сақлаш ноқулай эди. Энди Gemini Spark қисқа эслатмаларни бевосита Кееп иловасига жойлаштира олади.

Бундан ташқари, Google учинчи томон иловалари билан ҳамкорликни ҳам кенгайтирди. Қуйидаги платформалар билан интеграция амалга оширилди:

  • Канва — флаер ва дизайнлар яратиш учун;
  • Dropbox — булутли маълумотлар билан ишлаш;
  • Instacart ва ОпенТабле — озиқ-овқат буюртма қилиш ва ресторанларда жой банд қилиш;
  • Зиллов Ренталс — ижара учун уй-жой қидириш.
Яна бир диққатга сазовор жиҳати, Gemini Spark энди воқеаларни реал вақт режимида кузатиб бориш функциясига эга. Бу дегани, у спорт мусобақалари натижалари, акциялар нархининг ўзгариши ёки сўнгги янгиликларни жонли эфирда таҳлил қилиб, фойдаланувчига ҳисобот бериб туради. Шунингдек, у ижтимоий тармоқлар, блоглар ва об-ҳаво маълумотларини ҳам доимий назоратда ушлайди.

Келажакдаги режалар ва фойдаланиш шартлари

Ҳозирча Gemini Spark (бета версияси) фақат АҚШдаги Google AI Ultra обуначилари учун очиқ. Бироқ компания тез орада функционалликни янада кенгайтиришни вада қилмоқда. Яқин келажакда фойдаланувчилар ўз смартфонлари орқали Мак компьютеридаги агентга мураккаб кўп босқичли топшириқларни беришлари мумкин бўлади. Масалан, уйдан туриб масофадан туриб компьютердаги маълум бир файлдан маълумот олиш буйруғини юбориш имкони туғилади.

Ушбу қадам билан Google ўзининг асосий рақобатчилари — Microsoft'нинг Copilot ёрдамчиси ва Anthropic компаниясининг Claude Десктоп иловаси билан жиддий курашга киришмоқда. Мак платформасига кириб бориш, айниқса ижодкор ва профессионал фойдаланувчилар қатлами орасида Gemini экотизимининг оммалашишига хизмат қилади.

GoogleGemini СпаркmacOSСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52Meta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаMeta ўзининг сунъий интеллект инфратузилмасини ижарага беришни режалаштирмоқдаБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди