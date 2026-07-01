АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилди
АҚШ Савдо вазирлиги Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган Claude Fable 5 ва Mythos 5 сунъий интеллект моделларига нисбатан ўрнатилган экспорт чекловларини расман олиб ташлади. Ушбу қарор технология оламида кутилмаган, аммо муҳим бурилиш бўлди, чунки мазкур моделлар ўзининг юқори унумдорлиги билан OpenAI ва Google маҳсулотларига жиддий рақобатчи ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Anthropic компанияси ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилишича, Америка регуляторларидан тегишли билдиришнома олинган. Ушбу хушхабардан сўнг компания моделларни қайта ишга тушириш ва фойдаланувчиларга тақдим этиш жараёнини тезлаштириб юборди. Эндиликда жаҳон бўйлаб дастурчилар ва компаниялар ушбу илғор технологиялардан чекловларсиз фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
Эслатиб ўтамиз, Fable 5 ва Mythos 5 моделлари жорий йилнинг июн ойи бошида тақдим этилган эди. Бироқ, дебютдан кўп ўтмай, АҚШ ҳукумати миллий хавфсизлик ва технологик экспорт назорати доирасида ушбу моделларга киришни чеклаб қўйган эди. Бу ҳолат сунъий интеллект бозорида маълум муддат ноаниқлик келтириб чиқарди.
Экспорт назорати ва технологик пойгаҲозирча АҚШ расмийлари ва Anthropic вакиллари чекловлар айнан нима сабабдан жорий этилгани ҳамда қандай асосларга кўра бекор қилингани ҳақида батафсил маълумот беришмади. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ҳолатлар одатда моделларнинг маълумотлар хавфсизлиги ва улардан ноқонуний мақсадларда фойдаланиш эҳтимоли билан боғлиқ бўлади.
Компания раҳбарияти ушбу мураккаб жараёнда сабр кўрсатган фойдаланувчиларга ҳамда тизимни қайта тиклаш устида ишлаётган муҳандисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Моделларни тўлиқ эксплуатацияга топшириш ишлари билдиришнома олинган куннинг эртасигаёқ бошлаб юборилгани таъкидланмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, Claude Fable 5 ва Mythos 5 моделлари нафақат матн яратиш, балки мураккаб таҳлилий вазифаларни бажаришда ҳам юқори натижаларни кўрсатган. Уларнинг бозорга қайтиши сунъий интеллект соҳасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу моделлар глобал платформалар орқали тез орада очиқ бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда Anthropic моделларни тўлиқ қайта тиклаш муддатлари бўйича якуний маълумотларни тайёрламоқда. Компания яқин кунларда техник ҳужжатлар ва фойдаланиш шартлари бўйича қўшимча баёнот беришини маълум қилди. Бу эса сунъий интеллект экотизимида янги имкониятлар эшигини очади.
…