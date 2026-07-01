АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилди

·0·Техно
АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли сунъий интеллект моделларига қўйилган тақиқни бекор қилди

АҚШ Савдо вазирлиги Anthropic компанияси томонидан ишлаб чиқилган Claude Fable 5 ва Mythos 5 сунъий интеллект моделларига нисбатан ўрнатилган экспорт чекловларини расман олиб ташлади. Ушбу қарор технология оламида кутилмаган, аммо муҳим бурилиш бўлди, чунки мазкур моделлар ўзининг юқори унумдорлиги билан OpenAI ва Google маҳсулотларига жиддий рақобатчи ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Anthropic компанияси ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилишича, Америка регуляторларидан тегишли билдиришнома олинган. Ушбу хушхабардан сўнг компания моделларни қайта ишга тушириш ва фойдаланувчиларга тақдим этиш жараёнини тезлаштириб юборди. Эндиликда жаҳон бўйлаб дастурчилар ва компаниялар ушбу илғор технологиялардан чекловларсиз фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Эслатиб ўтамиз, Fable 5 ва Mythos 5 моделлари жорий йилнинг июн ойи бошида тақдим этилган эди. Бироқ, дебютдан кўп ўтмай, АҚШ ҳукумати миллий хавфсизлик ва технологик экспорт назорати доирасида ушбу моделларга киришни чеклаб қўйган эди. Бу ҳолат сунъий интеллект бозорида маълум муддат ноаниқлик келтириб чиқарди.

Экспорт назорати ва технологик пойга

Ҳозирча АҚШ расмийлари ва Anthropic вакиллари чекловлар айнан нима сабабдан жорий этилгани ҳамда қандай асосларга кўра бекор қилингани ҳақида батафсил маълумот беришмади. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ҳолатлар одатда моделларнинг маълумотлар хавфсизлиги ва улардан ноқонуний мақсадларда фойдаланиш эҳтимоли билан боғлиқ бўлади.

Компания раҳбарияти ушбу мураккаб жараёнда сабр кўрсатган фойдаланувчиларга ҳамда тизимни қайта тиклаш устида ишлаётган муҳандисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Моделларни тўлиқ эксплуатацияга топшириш ишлари билдиришнома олинган куннинг эртасигаёқ бошлаб юборилгани таъкидланмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, Claude Fable 5 ва Mythos 5 моделлари нафақат матн яратиш, балки мураккаб таҳлилий вазифаларни бажаришда ҳам юқори натижаларни кўрсатган. Уларнинг бозорга қайтиши сунъий интеллект соҳасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу моделлар глобал платформалар орқали тез орада очиқ бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда Anthropic моделларни тўлиқ қайта тиклаш муддатлари бўйича якуний маълумотларни тайёрламоқда. Компания яқин кунларда техник ҳужжатлар ва фойдаланиш шартлари бўйича қўшимча баёнот беришини маълум қилди. Бу эса сунъий интеллект экотизимида янги имкониятлар эшигини очади.

AnthropicСунъий IntelлектАҚШClaudeТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиOpenAI дастурчилар учун махсус Кодех клавиатурасини тақдим этадиБугун, 19:56Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиGoogle янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиБугун, 19:54Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари даври 2028-йилда тугайдиБугун, 19:30Венисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиВенисе AI стартапи 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 19:27Elon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиElon Musk Мемфис аҳолиси учун Starlink нархларини икки баробарга арзонлаштирдиБугун, 19:25Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди