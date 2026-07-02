Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилди

·0·Техно
Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилди

Хитойнинг Меитуан компанияси сунъий интеллект оламида шов-шувга сабаб бўлган ЛонгКат-2.0 моделини расман намойиш этди. Бу янгилик шунчаки навбатдаги нейротармоқ эмас, балки тўлиқ маҳаллий хитой чипларида ўқитилган дунёдаги биринчи триллион параметрли йирик тил модели (LLM) сифатида тарихга кирди. Мазкур лойиҳа Ғарбнинг технологик чекловларига қарамай, Хитой ўзининг мустақил ҳисоблаш қувватларига таяниб, энг юқори даражадаги дастурий маҳсулотларни ярата олишини исботламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЛонгКат-2.0 ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳайратда қолдиради: модел 1,6 триллион параметрга эга ва 1 миллион токенгача бўлган улкан контекстни қайта ишлай олади. Таққослаш учун, бу бир вақтнинг ўзида бир неча жилдли китобни ўқиб чиқиш ва ундаги маълумотларни таҳлил қилиш билан баробардир. ixbt.com маълумотига кўра, моделни ўқитиш жараёни 50 мингта маҳаллий АСИК-тезлаткичларидан иборат кластерда амалга оширилган. Мутахассислар ушбу инфратузилмани Huawei экотизими билан боғлашмоқда, бу эса Хитойнинг аппарат таъминоти соҳасидаги мустақиллигини кўрсатади.

Агентлик имкониятлари ва техник инновациялар

ЛонгКат-2.0 шунчаки матн ёзувчи бот эмас, балки мураккаб вазифаларни бажарувчи "агент" сифатида ишлаб чиқилган. У код ёзиши, таҳрирлаши, турли API хизматлари билан ишлаши ва кўп босқичли мантиқий занжирларни амалга ошириши мумкин. Моделнинг ўқув базаси 30 триллиондан ортиқ токенни ўз ичига олган бўлиб, у кўп тилли маълумотлар ва дастурлаш кодлари билан бойитилган. Бу эса уни глобал бозордаги энг кучли моделлардан бирига айлантиради.

Техник жиҳатдан ЛонгКат-2.0 "ЛонгКат Спарсе Аттентион" (ЛСА) механизмидан фойдаланади. Ушбу технология моделга улкан матнларни қайта ишлашда фақат энг муҳим қисмларга эътибор қаратиш имконини беради, бу эса ҳисоблаш мураккаблигини кескин камайтиради. Шунингдек, модел "Михтуре оф Эхпертс" (МоE) архитектурасига асосланган бўлиб, ҳар бир сўров учун фақат керакли нейронларни ишга туширади. Оддий вазифалар камроқ ресурс сарфласа, мураккаб масалалар учун барча қувват сафарбар этилади.

Моделнинг ўқитилишида МОПД (Мульти-Теачер Он-Поликй Дистилл) услуби қўлланилган. Бу жараёнда бир нечта ихтисослашган "устоз" моделлар ягона тизимга билим беради. Натижада ЛонгКат-2.0 учта йўналишда юқори натижа кўрсатади:

  • Агентлик экспертлари — асбоблар ва API билан ишлаш;
  • Мантиқий экспертлар — мураккаб СТEМ ва мантиқий масалалар;
  • Интерактив экспертлар — кўрсатмаларга аниқ амал қилиш ва хатоликларни камайтириш.

Рақобат ва амалий натижалар

Ўтказилган тестларда ЛонгКат-2.0 ўзининг рақобатчиларидан қолишмаслигини кўрсатди. СВE-бенч Pro рейтингида у 59,5 балл тўплаб, Google компаниясининг Gemini 3.1 Pro моделидан ўзиб кетди ва OpenAI ҳамда Anthropic компанияларининг GPT-5.5 ва Claude Опус каби етакчи моделлари даражасига яқинлашди. Айниқса, код ёзиш ва веб-агентлар билан ишлашда унинг натижалари юқори баҳоланди.

Амалиётда ЛонгКат-2.0 ёрдамида биргина тавсиф асосида тўлиқ веб-иловалар яратиш, СҚЛ-агентларини қуриш ва Tree.js кутубхонасида интерактив 3D саҳналарни шакллантириш мумкин. Бу каби ютуқлар Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги стратегик мақсадлари нақадар жиддий эканини англатади. Эндиликда триллион параметрли моделларни ўқитиш фақат тажриба эмас, балки амалий реалликка айланди, бу эса жаҳон технология бозоридаги мувозанатни ўзгартириши тайин.

МеитуанЛонгКатСунъий IntelлектХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди