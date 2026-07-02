Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсиш
Глобал дастурий таъминот (SaaS) бозори сунъий интеллект босими остида турғунликни бошдан кечираётган бир пайтда, Италиянинг Бендинг Споонс компанияси фонд биржасидаги дебютини муваффақиятли амалга оширди. Компания акциялари савдоларнинг биринчи кунидаёқ қарийб 40 фоизга қимматлашиб, инвесторларнинг ушбу соҳага бўлган ишончини қайта тиклади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чоршанба кунги савдолар якунига кўра, Бендинг Споонс акциялари 40,50 доллардан сотилди. Бу дастлабки оммавий таклиф (IPO) давридаги 29 долларлик нархдан сезиларли даражада юқоридир. Натижада, Миланда асос солинган 13 йиллик компаниянинг бозор капиталлашуви 25,7 миллиард долларга етди. Бу унинг хусусий секторга тегишли бўлган вақтдаги 11 миллиард долларлик баҳосидан икки баравар кўп демакдир.
Эски брендларга янги ҳаёт бағишлаш стратегиясиБендинг Споонс ўзининг ўзига хос бизнес модели билан танилган: компания ўз даврида машҳур бўлган, аммо ҳозирда ривожланишдан тўхтаб қолган технологик брендларни сотиб олади ва уларни қайта оёққа турғизади. Унинг портфелидан АОЛ, Эвентбрите, Эверноте, Меетуп ва Вимео каби таниқли сервислар ўрин олган. Компания ушбу платформаларни харажатларни қисқартириш, янги функцияларни жорий этиш ва обуна нархларини қайта кўриб чиқиш орқали даромадли бизнесга айлантиради.
Компаниянинг молиявий ҳисоботлари ушбу стратегия ўзини оқлаётганини кўрсатмоқда. SEC маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида Бендинг Споонс 601 миллион доллар даромад кўриб, 27,4 миллион доллар соф фойда қайд этган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида компания 259 миллион доллар даромад билан 112 миллион доллар зарар кўрган эди.
SaaS соҳасидаги ўзгаришлар ва истиқболларҲозирги вақтда кўплаб анъанавий SaaS компаниялари ChatGPT ва бошқа сунъий интеллект воситалари уларнинг ўрнини эгаллашидан хавфсираб турган бир пайтда, Бендинг Споонс муваффақияти соҳага янги руҳ бағишлади. Компания даромадининг асосий қисми, яни 84 фоизи обуналар ҳисобига шаклланади. Бошқа хусусий инвестиция фондларидан фарқли ўлароқ, Бендинг Споонс сотиб олинган бизнесларни қайта сотишни режалаштирмайди, балки уларни узоқ муддатли актив сифатида сақлаб қолади.
Бозорда бундай стратегия билан ишлайдиган бошқа компаниялар ҳам мавжуд бўлиб, улар кўпинча "вентуре зомбие" (ривожланиши секинлашган дастурий таъминот фирмалари) билан ишловчилар деб аталади. Буларга қуйидагилар киради:
- Констеллатион Софтваре
- SaaS.груп
- Арисинг Вентурес
- Кальм Капитал
- Тинй
…