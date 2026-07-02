Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсиш

·0·Техно
Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсиш

Глобал дастурий таъминот (SaaS) бозори сунъий интеллект босими остида турғунликни бошдан кечираётган бир пайтда, Италиянинг Бендинг Споонс компанияси фонд биржасидаги дебютини муваффақиятли амалга оширди. Компания акциялари савдоларнинг биринчи кунидаёқ қарийб 40 фоизга қимматлашиб, инвесторларнинг ушбу соҳага бўлган ишончини қайта тиклади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чоршанба кунги савдолар якунига кўра, Бендинг Споонс акциялари 40,50 доллардан сотилди. Бу дастлабки оммавий таклиф (IPO) давридаги 29 долларлик нархдан сезиларли даражада юқоридир. Натижада, Миланда асос солинган 13 йиллик компаниянинг бозор капиталлашуви 25,7 миллиард долларга етди. Бу унинг хусусий секторга тегишли бўлган вақтдаги 11 миллиард долларлик баҳосидан икки баравар кўп демакдир.

Эски брендларга янги ҳаёт бағишлаш стратегияси

Бендинг Споонс ўзининг ўзига хос бизнес модели билан танилган: компания ўз даврида машҳур бўлган, аммо ҳозирда ривожланишдан тўхтаб қолган технологик брендларни сотиб олади ва уларни қайта оёққа турғизади. Унинг портфелидан АОЛ, Эвентбрите, Эверноте, Меетуп ва Вимео каби таниқли сервислар ўрин олган. Компания ушбу платформаларни харажатларни қисқартириш, янги функцияларни жорий этиш ва обуна нархларини қайта кўриб чиқиш орқали даромадли бизнесга айлантиради.

Компаниянинг молиявий ҳисоботлари ушбу стратегия ўзини оқлаётганини кўрсатмоқда. SEC маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида Бендинг Споонс 601 миллион доллар даромад кўриб, 27,4 миллион доллар соф фойда қайд этган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида компания 259 миллион доллар даромад билан 112 миллион доллар зарар кўрган эди.

SaaS соҳасидаги ўзгаришлар ва истиқболлар

Ҳозирги вақтда кўплаб анъанавий SaaS компаниялари ChatGPT ва бошқа сунъий интеллект воситалари уларнинг ўрнини эгаллашидан хавфсираб турган бир пайтда, Бендинг Споонс муваффақияти соҳага янги руҳ бағишлади. Компания даромадининг асосий қисми, яни 84 фоизи обуналар ҳисобига шаклланади. Бошқа хусусий инвестиция фондларидан фарқли ўлароқ, Бендинг Споонс сотиб олинган бизнесларни қайта сотишни режалаштирмайди, балки уларни узоқ муддатли актив сифатида сақлаб қолади.

Бозорда бундай стратегия билан ишлайдиган бошқа компаниялар ҳам мавжуд бўлиб, улар кўпинча "вентуре зомбие" (ривожланиши секинлашган дастурий таъминот фирмалари) билан ишловчилар деб аталади. Буларга қуйидагилар киради:

  • Констеллатион Софтваре
  • SaaS.груп
  • Арисинг Вентурес
  • Кальм Капитал
  • Тинй
Ушбу муваффақиятли IPO компаниянинг беш нафар асосчиси — Лука Ferrari, Францеско Патарнелло, Маттео Даниели, Лука Қуерелла ва Томасз Гребер учун ҳам катта молиявий ғалаба бўлди. Шунингдек, Баиллие Гиффорд, Fidelity ва Т. Рове Присе каби йирик инвестиция фондлари ҳам ушбу ўсишдан сезиларли наф кўришди.

Бендинг СпоонсIPOТехнологияБизнесЭверноте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди