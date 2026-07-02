Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқда
Электр транспорт воситаларидан фойдаланиш кенг кўламли босқичга ўтаётган бир пайтда, компаниялар ўз автопаркларини қувватлантириш экотизимини бошқаришда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. ChargePoint компанияси мутахассисларининг огоҳлантиришича, эндиликда асосий масала электромобилларнинг техник имкониятлари эмас, балки уларни қувватлантириш жараёнидаги мураккабликлар ва харажатлар назоратига айланиб бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрига берган интервюсида ChargePoint вакили Оре Олуватудиму таъкидлашича, корпоратив мижозлар учун уйда, иш жойида ва жамоат тармоқларида амалга ошириладиган минглаб қувватлантириш сеансларини кузатиб бориш тобора қийинлашмоқда. Ким, қаерда ва қанча энергия сарфлаганини аниқлаш, шунингдек, турли тарифлар ва тўлов тизимларини мувофиқлаштириш стратегик муаммоларни келтириб чиқармоқда.
Харажатлар ўртасидаги кескин фарқҚувватлантириш жойининг танланиши автомобилнинг умумий эгалик харажатларига (ТКО) бевосита таъсир кўрсатади. Масалан, Буюк Британия мисолида олсак, тунги вақтда уйда қувватлантириш нархи кВ/соат учун 7 пенс бўлиши мумкин, бироқ жамоат жойларидаги тезкор ДК қувватлантириш шохобчаларида бу нарх 92 пенсгача кўтарилади. Бу деярли 13 баробар фарқ деганидир.
Бундай нархлар фарқи Volkswagen ИД 3 Pro Match каби электромобилнинг бир мил масофа учун харажатини 2 пенсдан 23 пенсгача ўзгартириб юборади. Таққослаш учун, Volkswagen Гольф эТСИ бензинли модели билан солиштирганда, агар энергия манбасининг ярмидан кўпи қиммат ДК станцияларидан олинса, анъанавий ёнилғили автомобил тежамкорроқ бўлиб чиқиши мумкин. Шу сабабли, компаниялар энди шунчаки электромобил сотиб олиш эмас, балки энг самарали қувватлантириш нуқталарини аниқлашга эътибор қаратмоқда.
Рақамли ечимлар ва бошқарув самарадорлигиҲозирда автопарк операторлари учун маълумотларга асосланган стратегиялар биринчи ўринга чиқмоқда. ChargePoint ўз фаолиятини айнан бизнес мижозлар учун дастурий таъминот ва ускуналар етказиб беришга йўналтирмоқда. Уларнинг янги Дривер Манагемент Солутион (ДМС) тизими ҳайдовчиларнинг уйда ёки йўлда сарфлаган харажатларини автоматик ҳисоблаб, компания менежерларига ягона ҳисобот тақдим этади.
Шунингдек, харажатларни камайтириш учун қуйидаги технологик ечимлар жорий этилмоқда:
- Электр энергияси арзон бўлган вақтларда қувват олишни таъминловчи динамик юкламани бошқариш тизими;
- Марказлаштирилган АК-дан ДК-га ўтказиш технологияси орқали энергия йўқотилишини камайтириш;
- Ҳайдовчиларнинг харажатларини қоплаш жараёнини автоматлаштирувчи рақамли платформалар.
Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, корпоратив мижозлар ва логистика компаниялари учун бундай тизимли ёндашув жуда муҳим. Электр энергияси тарифларининг турлилиги ва инфратузилманинг ривожланиши шароитида, қувватлантиришни тўғри режалаштириш бизнес самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири бўлиб қолади.
…