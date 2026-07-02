Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқда

·10·Авто
Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқда

Электр транспорт воситаларидан фойдаланиш кенг кўламли босқичга ўтаётган бир пайтда, компаниялар ўз автопаркларини қувватлантириш экотизимини бошқаришда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. ChargePoint компанияси мутахассисларининг огоҳлантиришича, эндиликда асосий масала электромобилларнинг техник имкониятлари эмас, балки уларни қувватлантириш жараёнидаги мураккабликлар ва харажатлар назоратига айланиб бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрига берган интервюсида ChargePoint вакили Оре Олуватудиму таъкидлашича, корпоратив мижозлар учун уйда, иш жойида ва жамоат тармоқларида амалга ошириладиган минглаб қувватлантириш сеансларини кузатиб бориш тобора қийинлашмоқда. Ким, қаерда ва қанча энергия сарфлаганини аниқлаш, шунингдек, турли тарифлар ва тўлов тизимларини мувофиқлаштириш стратегик муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Харажатлар ўртасидаги кескин фарқ

Қувватлантириш жойининг танланиши автомобилнинг умумий эгалик харажатларига (ТКО) бевосита таъсир кўрсатади. Масалан, Буюк Британия мисолида олсак, тунги вақтда уйда қувватлантириш нархи кВ/соат учун 7 пенс бўлиши мумкин, бироқ жамоат жойларидаги тезкор ДК қувватлантириш шохобчаларида бу нарх 92 пенсгача кўтарилади. Бу деярли 13 баробар фарқ деганидир.

Бундай нархлар фарқи Volkswagen ИД 3 Pro Match каби электромобилнинг бир мил масофа учун харажатини 2 пенсдан 23 пенсгача ўзгартириб юборади. Таққослаш учун, Volkswagen Гольф эТСИ бензинли модели билан солиштирганда, агар энергия манбасининг ярмидан кўпи қиммат ДК станцияларидан олинса, анъанавий ёнилғили автомобил тежамкорроқ бўлиб чиқиши мумкин. Шу сабабли, компаниялар энди шунчаки электромобил сотиб олиш эмас, балки энг самарали қувватлантириш нуқталарини аниқлашга эътибор қаратмоқда.

Рақамли ечимлар ва бошқарув самарадорлиги

Ҳозирда автопарк операторлари учун маълумотларга асосланган стратегиялар биринчи ўринга чиқмоқда. ChargePoint ўз фаолиятини айнан бизнес мижозлар учун дастурий таъминот ва ускуналар етказиб беришга йўналтирмоқда. Уларнинг янги Дривер Манагемент Солутион (ДМС) тизими ҳайдовчиларнинг уйда ёки йўлда сарфлаган харажатларини автоматик ҳисоблаб, компания менежерларига ягона ҳисобот тақдим этади.

Шунингдек, харажатларни камайтириш учун қуйидаги технологик ечимлар жорий этилмоқда:

  • Электр энергияси арзон бўлган вақтларда қувват олишни таъминловчи динамик юкламани бошқариш тизими;
  • Марказлаштирилган АК-дан ДК-га ўтказиш технологияси орқали энергия йўқотилишини камайтириш;
  • Ҳайдовчиларнинг харажатларини қоплаш жараёнини автоматлаштирувчи рақамли платформалар.

Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, корпоратив мижозлар ва логистика компаниялари учун бундай тизимли ёндашув жуда муҳим. Электр энергияси тарифларининг турлилиги ва инфратузилманинг ривожланиши шароитида, қувватлантиришни тўғри режалаштириш бизнес самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири бўлиб қолади.

ЭлектромобилChargePointАвтопаркТежамкорликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаАфсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаКеча, 17:59Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиКеча, 17:21Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаКеча, 16:55Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиКеча, 15:54Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибКеча, 14:57Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиКеча, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди