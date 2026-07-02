Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этади

·19·Техно
Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этади

Apple компанияси 2025-йилнинг биринчи ярми учун йирик маҳсулотлар янгиланишини режалаштирмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, технология гиганти айни дамда унумдорлиги сезиларли даражада оширилган тўртта янги iPad Pro планшети ва ҳамёнбоп сегментга мўлжалланган янги MacBook Pro устида иш олиб бормоқда. Ушбу янгиликлар компаниянинг планшет ва ноутбуклар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда компания муҳандислари ички код номи К104 деб аталувчи янги ноутбукни ишлаб чиқиш билан банд. Бу қурилма MacBook Pro линиясидаги нисбатан арзонроқ модел бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Apple келаси йилнинг айнан шу даврида ўзининг навбатдаги авлод процессори — М7 чипини ҳам оммага эълон қилишни мақсад қилган. Бу чип янги қурилмаларнинг ҳисоблаш қувватини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Янги авлод қурилмаларидан нималар кутиш мумкин?

Сўнгги марта iPad Pro моделлари ўтган йилнинг октябрь ойида янгиланган эди. Шунинг учун ҳам фойдаланувчилар орасида янги планшетларга бўлган қизиқиш юқори. Янги iPad Pro моделлари нафақат тезкор процессорлар, балки такомиллаштирилган дисплей технологиялари билан ҳам таъминланиши мумкин. Бу эса график дизайнерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.

Шуни таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг март ойида Apple юқори сегментга мансуб MacBook Pro ва iPhone учун мўлжалланган А18 чипида ишлайдиган MacBook Neo моделини тақдим этган эди. Аммо кутилаётган янги ноутбук тўлақонли MacBook Pro имкониятларини ўзида мужассам этган ҳолда, фойдаланувчиларга кенгроқ танлов имконини беради. Бу айниқса нарх ва сифат мутаносиблигини қидираётган харидорлар учун муҳим янгиликдир.

Нархлар сиёсати ва бозор конъюнктураси

Apple компаниясининг ушбу режалари Tim Cook бошқарувидан кейинги даврга тайёргарлик кўрилаётган ва етказиб бериш занжиридаги муаммолар нархларга таъсир қилаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Коокнинг сўзларига кўра, логистика ва бутловчи қисмлар билан боғлиқ қийинчиликлар маҳсулотлар таннархининг ошишига мажбур қилган. Масалан, 1 терабайт хотирага эга MacBook Pro модели нархи яқинда 1 699 доллардан 1 999 долларгача кўтарилди.

Шу сабабли, компания томонидан нисбатан ҳамёнбоп планшет ва ноутбукларнинг чиқарилиши стратегик жиҳатдан тўғри қарор бўлиши мумкин. Бу қимматлашган флагман моделлар фонида харидорларнинг брендга бўлган содиқлигини сақлаб қолишга ёрдам беради. Ҳозирча Apple ушбу маълумотлар бўйича расмий изоҳ беришдан тийилиб турибди, бироқ инсайдерлар келаси йилнинг баҳори янгиликларга бой бўлишини таъкидламоқда.

AppleiPad ProMacBook ProТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди