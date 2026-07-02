Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этади
Apple компанияси 2025-йилнинг биринчи ярми учун йирик маҳсулотлар янгиланишини режалаштирмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, технология гиганти айни дамда унумдорлиги сезиларли даражада оширилган тўртта янги iPad Pro планшети ва ҳамёнбоп сегментга мўлжалланган янги MacBook Pro устида иш олиб бормоқда. Ушбу янгиликлар компаниянинг планшет ва ноутбуклар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда компания муҳандислари ички код номи К104 деб аталувчи янги ноутбукни ишлаб чиқиш билан банд. Бу қурилма MacBook Pro линиясидаги нисбатан арзонроқ модел бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Apple келаси йилнинг айнан шу даврида ўзининг навбатдаги авлод процессори — М7 чипини ҳам оммага эълон қилишни мақсад қилган. Бу чип янги қурилмаларнинг ҳисоблаш қувватини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Янги авлод қурилмаларидан нималар кутиш мумкин?Сўнгги марта iPad Pro моделлари ўтган йилнинг октябрь ойида янгиланган эди. Шунинг учун ҳам фойдаланувчилар орасида янги планшетларга бўлган қизиқиш юқори. Янги iPad Pro моделлари нафақат тезкор процессорлар, балки такомиллаштирилган дисплей технологиялари билан ҳам таъминланиши мумкин. Бу эса график дизайнерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.
Шуни таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг март ойида Apple юқори сегментга мансуб MacBook Pro ва iPhone учун мўлжалланган А18 чипида ишлайдиган MacBook Neo моделини тақдим этган эди. Аммо кутилаётган янги ноутбук тўлақонли MacBook Pro имкониятларини ўзида мужассам этган ҳолда, фойдаланувчиларга кенгроқ танлов имконини беради. Бу айниқса нарх ва сифат мутаносиблигини қидираётган харидорлар учун муҳим янгиликдир.
Нархлар сиёсати ва бозор конъюнктурасиApple компаниясининг ушбу режалари Tim Cook бошқарувидан кейинги даврга тайёргарлик кўрилаётган ва етказиб бериш занжиридаги муаммолар нархларга таъсир қилаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Коокнинг сўзларига кўра, логистика ва бутловчи қисмлар билан боғлиқ қийинчиликлар маҳсулотлар таннархининг ошишига мажбур қилган. Масалан, 1 терабайт хотирага эга MacBook Pro модели нархи яқинда 1 699 доллардан 1 999 долларгача кўтарилди.
Шу сабабли, компания томонидан нисбатан ҳамёнбоп планшет ва ноутбукларнинг чиқарилиши стратегик жиҳатдан тўғри қарор бўлиши мумкин. Бу қимматлашган флагман моделлар фонида харидорларнинг брендга бўлган содиқлигини сақлаб қолишга ёрдам беради. Ҳозирча Apple ушбу маълумотлар бўйича расмий изоҳ беришдан тийилиб турибди, бироқ инсайдерлар келаси йилнинг баҳори янгиликларга бой бўлишини таъкидламоқда.
…