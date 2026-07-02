Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этди
Компьютер технологиялари оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланди. Acer компанияси ўзининг янги Нитро ХВ273У Ф5 мониторини намойиш этди, у кадрлар янгиланиш частотаси бўйича рекорд натижа — 1000 Hz кўрсаткичини қайд этди. Ушбу қурилма ўта тезкор динамикага эга ўйинлар ишқибозлари ва профессионал кибер-спортчилар учун мўлжалланган бўлиб, бозорда ўзига хос янгилик бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги мониторнинг асосий хусусияти унинг кадрлар алмашинуви тезлигидадир. Бироқ, 1000 Hz частотали режим фақатгина 720п (ҲД) рухсатида ишлайди. 27 дюймли экран учун бу пикселлар зичлигининг сезиларли даражада пасайишига (ҳар дюймга 54 пиксел) олиб келса-да, бу режим тасвирнинг равшанлигидан кўра, ҳаракатнинг силлиқлиги муҳимроқ бўлган ўта динамик саҳналар учун мўлжалланган.
Техник имкониятлар ва асосий режимларФойдаланувчилар учун асосий ишчи режим сифатида 1440п (ҚҲД) рухсати таклиф этилади. Ушбу режимда монитор 540 Hz частотада ишлайди, бу эса замонавий юқори даражадаги мониторлар учун ҳам жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Пикселлар зичлиги эса 109 ППИ ни ташкил этиб, тасвирнинг юқори сифати ва деталларга бойлигини таъминлайди. Қурилма асоси сифатида сифатли ИПС панели танланган.
Нитро ХВ273У Ф5 мониторининг бошқа муҳим техник жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Жавоб қайтариш вақти (ГтГ) — 1 ms;
- AMD ФреэСйнк Премиум технологиясини қўллаб-қувватлаш;
- HDR режимида максимал ёрқинлик — 600 кд/кв.м;
- ДСИ-П3 ранглар гаммасининг 95 фоизини қоплаш.
Нарх ва сотувга чиқиш муддатиAcer компанияси янги қурилманинг нархини 700 доллар этиб белгилаган. Монитор жорий йилнинг тўртинчи чорагида жаҳон бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий дистрибюторлар орқали йил якунига қадар ёки 2025-йилнинг бошида кириб келиши эҳтимоли бор.
Таъкидлаш жоизки, бундай юқори частотали мониторлардан тўлиқ фойдаланиш учун фойдаланувчидан жуда кучли видеокарта, масалан NVIDIA RTX 40-серияси ёки ундан юқори моделлар талаб этилади. Акс ҳолда, мониторнинг барча имкониятларини очиб бериш имконсиз бўлиб қолади. Acer Нитро ХВ273У Ф5 кибер-спорт оламида янги стандартларни ўрнатиши шубҳасиз.
…