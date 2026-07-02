Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этди

·0·Техно
Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этди

Компьютер технологиялари оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланди. Acer компанияси ўзининг янги Нитро ХВ273У Ф5 мониторини намойиш этди, у кадрлар янгиланиш частотаси бўйича рекорд натижа — 1000 Hz кўрсаткичини қайд этди. Ушбу қурилма ўта тезкор динамикага эга ўйинлар ишқибозлари ва профессионал кибер-спортчилар учун мўлжалланган бўлиб, бозорда ўзига хос янгилик бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги мониторнинг асосий хусусияти унинг кадрлар алмашинуви тезлигидадир. Бироқ, 1000 Hz частотали режим фақатгина 720п (ҲД) рухсатида ишлайди. 27 дюймли экран учун бу пикселлар зичлигининг сезиларли даражада пасайишига (ҳар дюймга 54 пиксел) олиб келса-да, бу режим тасвирнинг равшанлигидан кўра, ҳаракатнинг силлиқлиги муҳимроқ бўлган ўта динамик саҳналар учун мўлжалланган.

Техник имкониятлар ва асосий режимлар

Фойдаланувчилар учун асосий ишчи режим сифатида 1440п (ҚҲД) рухсати таклиф этилади. Ушбу режимда монитор 540 Hz частотада ишлайди, бу эса замонавий юқори даражадаги мониторлар учун ҳам жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Пикселлар зичлиги эса 109 ППИ ни ташкил этиб, тасвирнинг юқори сифати ва деталларга бойлигини таъминлайди. Қурилма асоси сифатида сифатли ИПС панели танланган.

Нитро ХВ273У Ф5 мониторининг бошқа муҳим техник жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Жавоб қайтариш вақти (ГтГ) — 1 ms;
  • AMD ФреэСйнк Премиум технологиясини қўллаб-қувватлаш;
  • HDR режимида максимал ёрқинлик — 600 кд/кв.м;
  • ДСИ-П3 ранглар гаммасининг 95 фоизини қоплаш.
Ушбу параметрлар монитор нафақат ўйинлар, балки ранглар билан ишлаш ва юқори сифатли видео контентларни томоша қилиш учун ҳам мос келишидан далолат беради. ФреэСйнк Премиум технологияси эса тасвирнинг узилиб қолиши ёки "қотиб қолиши" каби нохуш ҳолатларнинг олдини олади.

Нарх ва сотувга чиқиш муддати

Acer компанияси янги қурилманинг нархини 700 доллар этиб белгилаган. Монитор жорий йилнинг тўртинчи чорагида жаҳон бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий дистрибюторлар орқали йил якунига қадар ёки 2025-йилнинг бошида кириб келиши эҳтимоли бор.

Таъкидлаш жоизки, бундай юқори частотали мониторлардан тўлиқ фойдаланиш учун фойдаланувчидан жуда кучли видеокарта, масалан NVIDIA RTX 40-серияси ёки ундан юқори моделлар талаб этилади. Акс ҳолда, мониторнинг барча имкониятларини очиб бериш имконсиз бўлиб қолади. Acer Нитро ХВ273У Ф5 кибер-спорт оламида янги стандартларни ўрнатиши шубҳасиз.

AcerМониторНитроТехнологияКибер-спорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди