Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этди
Технологиялар оламида ўзига хос ўринга эга бўлган Коммодоре бренди рақамли тобеликдан чарчаган фойдаланувчилар учун мўлжалланган Каллбакк 8020 смартфон-раскладушкасига олдиндан буюртма олишни бошлади. Ушбу қурилма замонавий смартфонларнинг функционаллигини сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчини чалғитувчи ижтимоий тармоқлар ва чексиз билдиришномалардан ҳимоя қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Каллбакк 8020 модели "антисоциал" смартфон сифатида позицияланмоқда. Ишлаб чиқарувчилар тизим даражасида веб-браузерлар ва ижтимоий тармоқ иловаларининг ишлашини блоклаб қўйишган. Бу эса фойдаланувчига фақат энг зарур алоқа воситаларидан фойдаланиш ва виртуал дунёдан бироз узоқлашиб, реал ҳаётга эътибор қаратиш имконини беради.
Қурилманинг техник жиҳатларига тўхталадиган бўлсак, у MediaTek Ҳелио Г81 процессори базасида ишлайди. Смартфон 4 GB тезкор хотира ва 64 GB ички хотира билан таъминланган. Шунингдек, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида жамланма таркибида 32 GB ҳажмли микроСД картаси ҳам тақдим этилмоқда. Қурилманинг дастурий таъминоти сифатида эса кўпчиликка яхши таниш бўлмаган, аммо барқарор ишловчи Саилфиш ОС операцион тизими танланган.
Техник хусусиятлар ва имкониятларКаллбакк 8020 ихчам ўлчамларга эга бўлиб, у иккита дисплей билан жиҳозланган: асосий ички экран 3,25 дюймли ИПС панел бўлса, ташқи қисмида 1,77 дюймли ёрдамчи дисплей жойлашган. Бу ташқи экран орқали телефонни очмасдан туриб вақтни кўриш ёки кирувчи қўнғироқларни кузатиш мумкин. Смартфоннинг яна бир эътиборли жиҳати — унинг 48 мегапикселли асосий камерасидир, бу бундай турдаги ихчам қурилмалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Қурилманинг ўзига хос хусусиятлари рўйхати қуйидагича:
- MediaTek Ҳелио Г81 чипсети;
- 4 GB RAM ва 64 GB доимий хотира;
- 48 MP асосий камера;
- 1550 мА·соат сиғимли ечиладиган аккумулятор;
- USB-C порти орқали қувватланиш имконияти.
Нарх ва сотув шартлариҲозирги вақтда Коммодоре Каллбакк 8020 учун олдиндан буюртма берувчилар учун махсус нарх — 350 доллар этиб белгиланган. Кейинчалик нарх 400 долларгача кўтарилиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, дастлаб ишлаб чиқарувчи ушбу моделни 500 доллардан сотишни режалаштирган эди, бироқ якунда нарх сиёсати бироз юmsҳатилди.
Смартфон жамланмаси бугунги кунда камдан-кам учрайдиган бой таркибга эга: телефоннинг ўзи, USB-C кабели, ечиладиган аккумулятор ва қўшимча хотира картаси. Замонавий флагманлар ҳатто қувватлаш мосламасидан воз кечаётган бир пайтда, Коммодоре компаниясининг бу ёндашуви классик қурилмаларни соғинганлар учун айни муддао бўлиши мумкин.
…