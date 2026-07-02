Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этди

Технологиялар оламида ўзига хос ўринга эга бўлган Коммодоре бренди рақамли тобеликдан чарчаган фойдаланувчилар учун мўлжалланган Каллбакк 8020 смартфон-раскладушкасига олдиндан буюртма олишни бошлади. Ушбу қурилма замонавий смартфонларнинг функционаллигини сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчини чалғитувчи ижтимоий тармоқлар ва чексиз билдиришномалардан ҳимоя қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Каллбакк 8020 модели "антисоциал" смартфон сифатида позицияланмоқда. Ишлаб чиқарувчилар тизим даражасида веб-браузерлар ва ижтимоий тармоқ иловаларининг ишлашини блоклаб қўйишган. Бу эса фойдаланувчига фақат энг зарур алоқа воситаларидан фойдаланиш ва виртуал дунёдан бироз узоқлашиб, реал ҳаётга эътибор қаратиш имконини беради.

Қурилманинг техник жиҳатларига тўхталадиган бўлсак, у MediaTek Ҳелио Г81 процессори базасида ишлайди. Смартфон 4 GB тезкор хотира ва 64 GB ички хотира билан таъминланган. Шунингдек, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида жамланма таркибида 32 GB ҳажмли микроСД картаси ҳам тақдим этилмоқда. Қурилманинг дастурий таъминоти сифатида эса кўпчиликка яхши таниш бўлмаган, аммо барқарор ишловчи Саилфиш ОС операцион тизими танланган.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Каллбакк 8020 ихчам ўлчамларга эга бўлиб, у иккита дисплей билан жиҳозланган: асосий ички экран 3,25 дюймли ИПС панел бўлса, ташқи қисмида 1,77 дюймли ёрдамчи дисплей жойлашган. Бу ташқи экран орқали телефонни очмасдан туриб вақтни кўриш ёки кирувчи қўнғироқларни кузатиш мумкин. Смартфоннинг яна бир эътиборли жиҳати — унинг 48 мегапикселли асосий камерасидир, бу бундай турдаги ихчам қурилмалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Қурилманинг ўзига хос хусусиятлари рўйхати қуйидагича:

  • MediaTek Ҳелио Г81 чипсети;
  • 4 GB RAM ва 64 GB доимий хотира;
  • 48 MP асосий камера;
  • 1550 мА·соат сиғимли ечиладиган аккумулятор;
  • USB-C порти орқали қувватланиш имконияти.
Шуни таъкидлаш жоизки, ижтимоий тармоқлар тақиқланган бўлса-да, фойдаланувчилар ўзларига керакли бошқа иловаларни APК файллари кўринишида ўрнатишлари мумкин. Бу смартфонни бутунлай "ақлсиз" телефонга айлантирмайди, балки фақат чалғитувчи омилларни чеклайди. Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда "дигитал детох" (рақамли парҳез) трендга чиқаётганини ҳисобга олсак, бундай қурилмалар ўз харидорларини топиши шубҳасиз.

Нарх ва сотув шартлари

Ҳозирги вақтда Коммодоре Каллбакк 8020 учун олдиндан буюртма берувчилар учун махсус нарх — 350 доллар этиб белгиланган. Кейинчалик нарх 400 долларгача кўтарилиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, дастлаб ишлаб чиқарувчи ушбу моделни 500 доллардан сотишни режалаштирган эди, бироқ якунда нарх сиёсати бироз юmsҳатилди.

Смартфон жамланмаси бугунги кунда камдан-кам учрайдиган бой таркибга эга: телефоннинг ўзи, USB-C кабели, ечиладиган аккумулятор ва қўшимча хотира картаси. Замонавий флагманлар ҳатто қувватлаш мосламасидан воз кечаётган бир пайтда, Коммодоре компаниясининг бу ёндашуви классик қурилмаларни соғинганлар учун айни муддао бўлиши мумкин.

КоммодореКаллбакк 8020СмартфонТехнологияСаилфиш ОС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаАҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаБугун, 19:28Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиYandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиБугун, 19:23Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиРоссиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиБугун, 18:59Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиMicrosoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиБугун, 18:57Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда