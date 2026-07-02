Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқда
Электромобиллар бозорининг йирик вакилларидан бири бўлган Lucid Моторс компанияси бошқарув тизимида жиддий ислоҳотларни амалга оширмоқда. Компаниянинг янги бош ижрочи директори Силвио Наполи раҳбарлигида бошланган таркибий ўзгаришлар доирасида молия директори (CFO) Таоуфиқ Боуссаид ўз лавозимини тарк этиши маълум қилинди. Бу қарор компания ўз харажатларини оптималлаштириш ва бозор талабларига мослашишга уринаётган бир пайтда қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Силвио Наполи компания бошқарувига келганидан сўнг, Lucid Моторс таркибини соддалаштириш ва самарадорликни оширишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. ixbt.com маълумотларига кўра, компания нафақат молия директорини, балки технологиялар, мижозлар билан ишлаш, рақамли технологиялар ва трансформация бўйича янги юқори мартабали раҳбарларни ҳам ишга ёллаган. Шу билан бирга, Наполи бевосита унга ҳисобот берувчи раҳбарлар сонини икки бараварга қисқартиришга қарор қилди.
Ишчи кучи ва ишлаб чиқаришдаги қисқартиришларУшбу кадрлар алмашинуви компаниядаги кенг кўламли қисқартиришлар ортидан содир бўлмоқда. Ўтган ойда Lucid Моторс юзлаб ходимларни ишдан бўшатишини эълон қилган эди. Аризона штатидаги заводда иккинчи иш сменаси бекор қилиниши ҳам режалаштирилган. Бундай чоралар компанияга йилига тахминан 158 миллион доллар маблағни тежаш имконини беради.
Компаниянинг молиявий ҳолати ва бозордаги ўрни ҳозирда бироз мураккаб вазиятда. 2021-йилда биржага чиққанида катта вадалар берган Lucid Моторс, ҳозирча ўзининг ҳашаматли седанлари ва СУВ моделлари учун кутилганидек катта бозор топа олгани йўқ. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компания 3 953 та автомобил етказиб берди, бу ўтган йилги кўрсаткичдан бироз юқори бўлса-да, Гравитй СУВ моделига бўлган умидларни тўлиқ оқламади.
Келажакдаги режалар ва янги моделларҚийинчиликларга қарамай, Lucid Моторс оммавий бозорга чиқиш режаларидан воз кечмаган. Компания яқин орада Cosmos деб номланган ихчам СУВ моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Тахминан 50 000 доллар атрофида баҳоланиши кутилаётган ушбу модел компаниянинг биринчи оммабоп маҳсулотига айланиши мумкин. Бу эса Tesla ва Rivian каби рақобатчилар билан курашишда муҳим омил бўлади.
Шунингдек, Lucid Моторс инновацион лойиҳалар устида ҳам ишламоқда. Хусусан, Нуро автоном технологиялар компанияси ва Uber билан ҳамкорликда ҳашаматли роботакси хизматини йўлга қўйиш режалаштирилган. Ушбу хизмат жорий йил охирида Сан-Францискода, 2027-йилда эса Хюстонда иш бошлаши кутилмоқда.
Силвио Наполининг таъкидлашича, барча ўзгаришлар компанияни янада рақобатбардош қилишга қаратилган. "Биз ташкилотни соддалаштирмоқдамиз, етакчиликни мустаҳкамлаяпмиз ва асосий устуворликларимиз — мижозлар, сифат ва инновацияларга эътибор қаратмоқдамиз", — дея қайд этди у ўз баёнотида. Янги жамоа Lucid Моторс компаниясини трансформация қилиш ва уни электромобиллар бозорида етакчи ўринга олиб чиқишни мақсад қилган.
…