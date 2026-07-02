Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқда

·0·Техно
Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқда

Электромобиллар бозорининг йирик вакилларидан бири бўлган Lucid Моторс компанияси бошқарув тизимида жиддий ислоҳотларни амалга оширмоқда. Компаниянинг янги бош ижрочи директори Силвио Наполи раҳбарлигида бошланган таркибий ўзгаришлар доирасида молия директори (CFO) Таоуфиқ Боуссаид ўз лавозимини тарк этиши маълум қилинди. Бу қарор компания ўз харажатларини оптималлаштириш ва бозор талабларига мослашишга уринаётган бир пайтда қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Силвио Наполи компания бошқарувига келганидан сўнг, Lucid Моторс таркибини соддалаштириш ва самарадорликни оширишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. ixbt.com маълумотларига кўра, компания нафақат молия директорини, балки технологиялар, мижозлар билан ишлаш, рақамли технологиялар ва трансформация бўйича янги юқори мартабали раҳбарларни ҳам ишга ёллаган. Шу билан бирга, Наполи бевосита унга ҳисобот берувчи раҳбарлар сонини икки бараварга қисқартиришга қарор қилди.

Ишчи кучи ва ишлаб чиқаришдаги қисқартиришлар

Ушбу кадрлар алмашинуви компаниядаги кенг кўламли қисқартиришлар ортидан содир бўлмоқда. Ўтган ойда Lucid Моторс юзлаб ходимларни ишдан бўшатишини эълон қилган эди. Аризона штатидаги заводда иккинчи иш сменаси бекор қилиниши ҳам режалаштирилган. Бундай чоралар компанияга йилига тахминан 158 миллион доллар маблағни тежаш имконини беради.

Компаниянинг молиявий ҳолати ва бозордаги ўрни ҳозирда бироз мураккаб вазиятда. 2021-йилда биржага чиққанида катта вадалар берган Lucid Моторс, ҳозирча ўзининг ҳашаматли седанлари ва СУВ моделлари учун кутилганидек катта бозор топа олгани йўқ. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компания 3 953 та автомобил етказиб берди, бу ўтган йилги кўрсаткичдан бироз юқори бўлса-да, Гравитй СУВ моделига бўлган умидларни тўлиқ оқламади.

Келажакдаги режалар ва янги моделлар

Қийинчиликларга қарамай, Lucid Моторс оммавий бозорга чиқиш режаларидан воз кечмаган. Компания яқин орада Cosmos деб номланган ихчам СУВ моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Тахминан 50 000 доллар атрофида баҳоланиши кутилаётган ушбу модел компаниянинг биринчи оммабоп маҳсулотига айланиши мумкин. Бу эса Tesla ва Rivian каби рақобатчилар билан курашишда муҳим омил бўлади.

Шунингдек, Lucid Моторс инновацион лойиҳалар устида ҳам ишламоқда. Хусусан, Нуро автоном технологиялар компанияси ва Uber билан ҳамкорликда ҳашаматли роботакси хизматини йўлга қўйиш режалаштирилган. Ушбу хизмат жорий йил охирида Сан-Францискода, 2027-йилда эса Хюстонда иш бошлаши кутилмоқда.

Силвио Наполининг таъкидлашича, барча ўзгаришлар компанияни янада рақобатбардош қилишга қаратилган. "Биз ташкилотни соддалаштирмоқдамиз, етакчиликни мустаҳкамлаяпмиз ва асосий устуворликларимиз — мижозлар, сифат ва инновацияларга эътибор қаратмоқдамиз", — дея қайд этди у ўз баёнотида. Янги жамоа Lucid Моторс компаниясини трансформация қилиш ва уни электромобиллар бозорида етакчи ўринга олиб чиқишни мақсад қилган.

Lucid МоторсЭлектромобилАвтомобилБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55АҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаАҚШ Миллий хавфсизлик департаменти киберҳужумга учради: Махфий маълумотлар хавф остидаБугун, 19:28Yandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиYandex сунъий интеллект йўналишида катта ўзгаришларни эълон қилдиБугун, 19:23Россиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиРоссиянинг Финуслуги платформаси МйҲабитТракк номи остида App Store дўконига қайтдиБугун, 18:59Microsoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиMicrosoft корпоратив сунъий интеллект бозорини эгаллаш учун 2,5 миллиард доллар тикдиБугун, 18:57Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда